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Авто Новые законы Минтранс меняет ПДД: что нового ждет водителей

Минтранс меняет ПДД: что нового ждет водителей

Министерство решило разъяснить некоторые пункты правил, добавив новые вводные

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11 комментариев
Сейчас за это нарушение водителя могут лишить прав | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСейчас за это нарушение водителя могут лишить прав | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сейчас за это нарушение водителя могут лишить прав

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Водителям придется в обязательном порядке перестраиваться на дороге, если к нему приближается транспорт с включенными спецсигналами. Такие изменения в правила дорожного движения предложил внести Минтранс РФ.

Сейчас водители обязаны просто «уступить дорогу» автомобилям с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом. Причем это может быть не только скорая помощь, полиция, пожарные и т. д. «Уступать» нужно и машине, перевозящей, например, министра, сенатора, депутата или другое высокопоставленное лицо, если ему положен авто со спецсигналом. В противном случае грозит наказание — от штрафа в 500 рублей до лишения прав на срок до трех месяцев.

Минтранс отметил, что формулировка в ПДД недостаточно точная: «уступить дорогу» формально не предполагает каких-либо действий со стороны автомобилиста. Теперь в правилах конкретно пропишут, что водителям придется освободить полосу, перестроившись в соседний ряд, либо принять «все необходимые меры» для пропуска транспорта.

Аналогичное правило вводится и для тех случаев, когда по дороге едет группа техники, сопровождаемая машиной со спецсигналом. Значит, что теперь водители обязаны пропустить колонну, состоящую из любых машин, в том числе «гражданских».

Помимо этого, машину с мигалкой или колонну, сопровождаемую такой, нельзя будет обгонять и опережать (двигаться по соседнему ряду с большей скоростью). Также к ним будет нельзя приближаться, то есть двигаться в «непосредственной близости», а еще создавать помехи и «препятствовать организованному движению».

«В условиях проведения специальной военной операции, усиления террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности радикальных структур и диверсионно-разведывательных групп, неправомерные действия участников движения приводят к возникновению причин и условий, порождающих угрозы безопасности объектов государственной охраны», — пишет Минтранс в пояснительной записке к проекту.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
ПДД Минтранс Новые законы
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Комментарии
11
Гость
1 час
По заданной логике следующий шаг изменения ПДД: При приближении машины с мигалкой водитель должен съехать на обочину. Выйти из машины. Снять шапку. И кланяться. При этом водитель всем своим видом должен выражать радость.
Гость
57 минут
Нужна цветовая дифференциация штанов, а он не понятно сколько раз перед кем "ку" делать - не порядок!
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