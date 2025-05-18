Почти «Ленд Крузер». В России появится недорогой и стильный кроссовер

iCar v23 — свежая модель, впервые показанная в конце 2024 года Источник: icarglobal.com











Компания Chery планирует запустить в России еще два бренда — Lepas и iCar, сообщают РИА Новости со ссылкой на российских дилеров. Если бренд Lepas сделан в традиционном для Chery формате, то iCar интереснее, и как минимум одна перспективная модель у него есть — кроссовер v23. У него стильная, хотя и не очень оригинальная внешность, электрический привод, а главное — удивительно низкая цена.

Марку Lepas презентовали в 2025 году Источник: Chery Automobile Co











Lepas — новая марка, которая позиционируется Chery как премиальная и, видимо, займет примерно ту же нишу, что Exeed, теряющий долю рынка. Автомобили Lepas построены на традиционной для Chery платформе T1X, то есть близки по духу кроссоверам линейки Tiggo. По похожей схеме Chery уже запустила в России марки Jetour и Jaecoo.

Компания iCar — это электромобильный проект Chery, она пока не слишком успешна в этом сегменте и уступает лидерам китайского рынка вроде BYD. Бренд iCar запущен в 2023 году и пока состоит из двух кроссоверов: iCar 03 и iCar v23. Первый по размерам близок к Haval Jolion, но имеет только электрический привод и рубленый дизайн.

iCar 03 — первая модель компании Источник: Icarglobal.com











Кроссовер v23, выглядит еще более экзотично, напоминая сразу несколько известных моделей — от Toyota J40 (предтеча Land Cruiser) до «Гелендвагена» и «Дефендера». При этом он выглядит самобытно, и на фоне однотипности прочих «чайнакаров» более узнаваем.

iCar v23 имеет внешность классического внедорожника Источник: Icarglobal.com











Часть дизайнерских элементов напоминает Toyota J40, с которой началась линейка Land Cruiser. Обратите внимание на оформление фар iCar V23 и приоткрытую «губу» на капоте: они повторяют дизайн первого «крузака» Источник: Toyota.com











По размеру v23 чуть компактнее Hyundai Creta: длина — 4,22 метра. При этом рубленая внешность делает его визуально более крупным. По концепции v23 чем-то похож на Suzuki Jimny.

Привлекательна и цена: в Китае iCar v23 стоит менее 100 тысяч юаней, то есть примерно 1,1 миллиона рублей по нынешнему курсу. Топовые версии подбираются к 140 тысячам юаней, это примерно 1,5 миллиона рублей. То есть на родине он оценивается примерно как у нас Lada Granta, но, если дойдет до официальных поставок в Россию, цена возрастет примерно вдвое за счет пошлин и утильсборов. Впрочем, даже при цене в районе 2–3 миллионов рублей он рискует оказаться самым доступным электромобилем России.

Неплохо выглядит и интерьер, а отдельный респект — за физические регуляторы на центральной консоли Источник: Icarglobal.com











Привод у iCar v23 только электрический, и на выбор предложены три батареи — от «городской» 47 кВт·ч до более крупных, емкостью 60 или 82 кВт·ч. Правда, угловатый кузов повышает сопротивление, поэтому для дальних поездок по трассе машина не пригодна. Но жителям пригородов и коттеджных поселков такой формат может понравиться.

Тем более iCar должен быть довольно проходим: просвет у него 21 см (как у Renault Duster), углы въезда и съезда — 43 и 41 градус, днище плоское, а полный привод должен быть эффективен за счет наличия двух моторов, что обеспечивает почти любое распределение тяги между осями.

На виде сзади трудно избавиться от ассоциаций с «Гелендвагеном» Источник: Icarglobal.com











Базовая версия iCar v23 имеет задний привод от мотора мощностью 136 л. с., у полноприводной модификации передние колеса приводит двигатель на 75 л. с. (в сумме 211 л. с.). Для небольшого автомобиля В-класса этого должно быть достаточно.

Доедет ли iCar v23 до России, пока неясно, но формат недорогого и проходимого электрокара вполне может найти своих покупателей.

Нравится iCar v23? Да, удачный формат Нравится за китайскую цену Жаль, что не бензиновый (дизельный) Нравится только дизайн Вообще не нравится: очередной «китаец»

Сегодня цена в районе $ 10–15 тысяч за машину кажется невысокой, но 20 лет назад за эти деньги можно было купить Ford Focus: вот как изменились цены на другие модели за это время.

Добавление новых брендов в бескрайнюю линейку Chery несколько тревожно, потому что в уже существующих марках можно запутаться.