БАЛЛада о локализации. Как в Lada Granta российское отечество высчитывали

Пока уровень локализации Lada Granta не дотягивает даже до 50% Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В рамках форума IMAF, который прошел накануне в московском «Экспоцентре», аналитик НАМИ Александр Горчаков заявил, что уровень локализации Lada Granta не дотягивает даже до 50% — он составляет 45,7%. При этом у данной модели АВТОВАЗа он самый высокий, а у других, соответственно, еще ниже.

Цифра локализации в 45,7%, которую озвучил аналитик, конечно, обескураживает. Тем более что совсем недавно, буквально в апреле, президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что автомобили Lada имеют средний уровень локализации более 90%.

— Мы уверены, что ситуация скоро прояснится. Воздержимся от комментариев, — рассказали «Фонтанке» в АВТОВАЗе.

Молчание оказалось тем более тягостным, что только что был принят закон, который разрешает таксопаркам работать только на локализованных автомобилях. Как предполагалось — выгодный в первую очередь АВТОВАЗу.

Как считают локализацию

Уровень локализации произведенного в России оценивают с помощью системы баллов. Правительство РФ ввело ее в 2015 году, и действует она для всего, что изготавливается на территории страны. Минпромторг разработал ее, чтобы отсеивать производителей на госзакупках, упростить передовикам доступ к господдержке и тем самым стимулировать их больше производить внутри РФ.

Правила начисления баллов объясняет постановление № 719 от 17 июля 2015 года и уточняет № 661 от 25 мая 2019-го. Простыми словами оно звучит так: чем меньше в товаре иностранных компонентов, тем больше баллов он получит.

На деле система подсчета, по крайней мере у автопроизводителей, сложная: баллы они получают за технологические операции, которые совершают на родной земле. Например, варишь ты кузов здесь и тут же красишь — получи 900 баллов. Красишь его в Китае — извини, но минус 500. Штампуешь детали — лови 100 баллов, если это 30% от массы кузова, и 300, если более 70%. Металл российский — держи еще 200 баллов. То же касается всего, из чего собран автомобиль: за каждый локализованный ключевой компонент, от КПП до трансмиссии, электроники, интерьеров и краски, полагается определенная порция баллов.

Подсчитаем, что было бы достаточно делать в России, чтобы наш условный автомобиль мог рассчитывать на господдержку (на нее можно претендовать, если в сумме твой товар набрал более 1400 баллов):

сварка и окраска кузова — 400 + 500 = 900 баллов;

штамповка 50% массы кузова — 200 баллов;

российский металл (70%) — 200 баллов;

сборка двигателя — 25 баллов;

локализация блока цилиндров — 95 баллов;

механическая КПП (сборка + корпус) — 30 + 120 = 150 баллов;

электронный блок управления двигателем — условно 100 баллов.

Наша фантазийная легковушка получила 1670 баллов. Для господдержки достаточно, для участия в госзакупках — маловато: порог вхождения на торги в 2025 году измеряется суммой в 5500 баллов (это на 3300 больше, чем 2000 баллов, которые были 1 января 2019-го).

Для заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) планка еще выше — 7000 баллов. Какой порог будет в 2026 году, пока непонятно: когда постановление издавали, так далеко, видимо, не заглядывали.

Сколько Granta весит в баллах

Впрочем, мы же помним, что пример это условный, для понимания методики. Фактически машины АВТОВАЗа уже давно «российские» гораздо в большей степени.

По данным Минпромторга, за 2020 год Lada Largus и Lada Granta набрали по 3280 баллов, Lada 4x4 — 3260, Lada Vesta — 3200 баллов ровно. Об этом со ссылкой на министерство писали «Ведомости». Кому интересно, там же могут посмотреть, сколько было у еще живых на тот момент в Петербурге Toyota, Hyundai и Kia (спойлер: не более 1500).

По итогам 2021 года модели АВТОВАЗа подняли планку еще выше. Как писал портал «Лада.Онлайн», Lada Granta набрала 4621 балл, Lada Niva — 4156, Lada Vesta — 3995, Lada Largus — 3420 баллов.

В середине 2023 года Lada Granta получила оценку в 5135 баллов из 7000 возможных.

Что любопытно: баллы, которые заработали отечественные автомобили, фиксируются в системе электронных паспортов, которую ради этого и придумали.

— Баллы в паспорте есть, процентов нет, и законодательство проценты не предусматривает, — рассказал «Фонтанке» собеседник, знакомый с ситуацией.

Простыми словами: для целей поддержки и прочих преференций от государства имеют значение только баллы, механизма перевода из баллов в проценты и обратно нет. Сегодня у Lada Granta в паспорте, по данным «Фонтанки», зафиксировано 4894 балла.

Что сказали в НАМИ

Как пояснили «Фонтанке» в НАМИ, единственной официально утвержденной методикой оценки локализации автомобилей является балльная шкала, зафиксированная в постановлении правительства РФ № 719.

— Согласно утвержденной методике, наиболее высоким уровнем локализации в Российской Федерации в легковом сегменте обладает вся продукция АО «АВТОВАЗ», в том числе один из самых высоколокализованных автомобилей в нашей стране — «Лада-Гранта» — с официально подтвержденным уровнем локализации в 5284 балла, — подчеркнули в пресс-службе ФГУП «НАМИ».

Эта цифра, пусть и не радикально, отличается от той, которая, по словам источников «Фонтанки», внесена в паспорт — названных выше 4894. В НАМИ сказали, что при официальном подтверждении локализации автопроизводители обычно отчитываются только по минимально необходимым баллам, которые требуются по их инвестиционному контракту, а не по всему фактическому уровню. Это связано с тем, что для полного подтверждения нужно собрать огромное количество документов от более чем полутора тысяч поставщиков. Поэтому реальный уровень локализации многих автомобилей на рынке может быть выше, чем тот, что указан в официальных документах.