«Больше наворотов, чем в Mercedes». Тестируем китайский Rolls-Royce на наших дорогах — плюсы и минусы

Рассказываем о необычной машине в этом видео Источник: Максим Бутусов / E1.RU

В некоторых регионах России появился азиатский люкс со средним бюджетом. Автомобили Hongqi называют китайскими Rolls-Royce в первую очередь из-за схожести дизайна. Одним из владельцев нового для России авто стал уральский бизнесмен Виктор Лощенко. Сам предприниматель обычно ездит на заднем сиденье, поэтому об опыте эксплуатации Hongqi H9 нашим коллегам из Е1.RU рассказал водитель Николай Алтухов.

Новый седан пополнил автопарк бизнесмена в декабре 2024-го. Сама представительская машина класса люкс выпускается в Китае с 2020 года, в Россию модель начали завозить год назад. H9 — флагман компании. Сравнение с британской маркой связано и с тем, что дизайн седана разработали под руководством бывшего дизайнера Rolls-Royce Джайлса Тейлора (хотя основную дизайнерскую работу проделал штатный специалист Динем Янфенем).

Hongqi (в России произносят «Хончи») переводится как «Красное знамя». Марка автомобилей класса люкс появилась на базе автопроизводителя FAW Group в 1958 году. Долгие годы машины производили только для чиновников Коммунистической партии Китая и армии, на лимузинах ездили первые лица страны. Но в 2016 году бренд трансформировали для массового покупателя, и машины из «представительских» перешли в премиум-сегмент.

«Конкурентов сейчас очень мало, потому что официальных машин нет, большинство привычных брендов ушли с рынка. Такого класса машин практически не осталось. Главным аргументов в пользу Hongqi было наличие гарантии и сервиса, который обслуживает машину. Если что-то случится, то они же и отремонтируют ее, и запчасти есть в наличии и под заказ», — объяснил водитель.

По габаритам модель схожа с Mercedes-Benz S-Class: длина кузова — 5137 мм, колесная база — 3060 мм. Автомобиль выделяется на дорогах, и на эту модель был снят не один обзор за время продаж в России. Многие блогеры отмечали визуальный недостаток: на Hongqi заметен стык красок разных оттенков. Также среди недочетов то, что капот закрывается с большим усилием, а днище не полностью закрыто защитой, из-за чего залетает грязь.

По содержимому под капотом «китаец» уступает европейским элитным авто. Hongqi H9 оснащен двигателем объемом 2 литра и мощностью 245 лошадиных сил (у Rolls-Royce Phantom, с которым машину сравнивают по визуалу, двигатель 6,7 литра и 571 лошадиная сила). Китайское авто разгоняется до сотни за 7,3 секунды (британскому «близнецу» потребуется всего 5,3 секунды).

Разница между автомобилями очевидная Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Еще одно ключевое отличие, конечно, в стоимости автомобилей. Цены на Hongqi H9, официально привезенный в Россию, стартуют от 7,19 млн рублей. Rolls-Royce ушли с рынка, но в страну продолжают завозить даже новые модели, и Phantom можно приобрести по цене от 89 млн рублей.

«Разница в цене значительная. Скажем, если взять тот же самый японский Lexus, он сейчас стоит в районе 30 млн. Mercedes ближе к 40 млн, практически так же — BMW этого класса. Hongqi мы взяли за восемь миллионов», — объяснил водитель.

Водитель подтверждает, что этот автомобиль в первую очередь ориентирован на пассажира на заднем сиденье. Второй салон здесь просторный, есть блок управления, на котором настраивается массаж в кресле (есть три режима), подсветка, вентиляция, светомузыка.

Во время небольшого тест-драйва в заднем салоне и правда весьма комфортно. Но при движении мы замечаем, что подвеска жестковата — ощущаются неровности на дороге.

«Не надо каждое утро бегать, смотреть уровень масла. Там щупа просто нет! При необходимости уведомление высвечивается на дисплее, долил — и всё», — отмечает водитель. — «По моим ощущениям, по функциям Hongqi наравне с Mercedes. Даже, может, в чём-то лучше.