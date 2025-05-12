Полмиллиона машин пылится на складах. Автодилеры подвели итоги апреля

Нераспроданные запасы машин по-прежнему велики Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Апрель стал первым месяцем 2025-го, когда продажи автомобилей превысили 100 тысяч, что всё равно на 25,5% ниже прошлогоднего уровня. Аналогичное падение спроса зафиксировано и по итогам первых четырех месяцев, худшим из которых по динамике стал март. Такие данные приводит агентство «Автостат». Апрельские продажи оказались выше мартовских (102 тысячи против 80 тысяч соответственно), но месяц считается одним из наиболее «горячих» для авторынка, и по абсолютной мерке нынешний апрель оказался слабым. Для сравнения: до пандемии, в 2018–2019 годах, апрельские продажи составляли 140–150 тысяч.

Запасы на полгода

По словам главы «Автостата» Сергея Целикова, запасы нераспроданных машин пока практически не изменяются. По его оценкам, на складах стоит порядка 500 тысяч автомобилей, то есть примерно на 5–6 месяцев продаж. Из них 300–350 тысяч приходится на китайские бренды, 150–200 тысяч — на российские и псевдороссийские (как «Москвич»).

Результат начала 2025 года мог быть еще хуже, и он отчасти преувеличен относительно низким уровнем цен, который дилеры вынуждены держать из-за дороговизны кредитов и упавшего спроса. Кроме того, в первые четыре месяца на новые машины 2025 года пришлось 17% продаж, 78% обеспечили прошлогодние экземпляры и еще 5% — автомобили 2023 года выпуска.

По данным Сергея Целикова, запасы машин 2024 года выпуска за первые четыре месяца сократились примерно вдвое, но общие стоки не уменьшились за счет добавления машин 2025 года. Последний раз похожая ситуация наблюдалась на рынке давно, в 2009 году, на фоне мирового финансового кризиса.

В минусе почти всё

Все марки из топ-5 рынка по итогам января-апреля показали отрицательную динамику. Лидер продаж Lada сократила продажи примерно на уровне рынка (-21%), чуть меньшее падение у Haval и Chery (-16% и -18%). Вдвое снизился спрос на Geely, но это компенсируется 40-процентным приростом продаж родственной марки Belgee. Продажи Changan упали на 37%.

Помимо Belgee, в плюсе по итогам четырех месяцев оказались марки с низкой базой прошлого года: Jetour, Jaecoo, Solaris и JAC.

«Москвич» поднял цены на автомобили 2025 года, например, кроссовер «Москвич-3» стоит теперь от 1,8 млн против 1,7 млн за прошлогодние машины Источник: Артем Краснов











«Москвич», несмотря на сдерживание цен (после резкого их обрушения год назад), выступает хуже рынка и по итогам января-апреля снизил продажи на 28%. Неважно идут дела у Exeed, продажи которого, как и у Geely, упали вдвое.

Какие модели предпочитают россияне

Десятка наиболее популярных моделей традиционна: Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend, Belgee X50, Haval M6, Geely Monjaro и Lada Largus. Последняя демонстрирует хорошую динамику после возобновления производства в прошлом году, и имеет шансы занять 6–7-е место в рейтинге продаж: примерно так и был расположен «Ларгус» до всех кризисов.