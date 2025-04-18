НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 753мм 46%
Подробнее
8 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Когда пройдет первая гроза
Кто покинет «Локомотив»
Куда поехать на майские
Обзор цен на куличи
Сотни квартир без воды
Дайджест ко Дню Победы
Фигуранты по делу главы района
Умер актер известного театра
Звезда «Дома-2» на СВО
Авто Кризис-2025 проблема Чайнапад начался. В России массово закрываются китайские автодилеры

Чайнапад начался. В России массово закрываются китайские автодилеры

Слабые продажи и специфические условия китайских марок вынуждают бизнес отказываться от машин из КНР

910
25 комментариев
Maрка FAW (Bestune) оказалась в числе компаний с наибольшим сокращением дилерских сетей | Источник: Артем КрасновMaрка FAW (Bestune) оказалась в числе компаний с наибольшим сокращением дилерских сетей | Источник: Артем Краснов

Maрка FAW (Bestune) оказалась в числе компаний с наибольшим сокращением дилерских сетей

Источник:

Артем Краснов

Только за три первые месяца 2025 года закрылось более 200 дилеров китайских марок, что больше, чем число ушедших с рынка автосалонов за весь 2024-й. Такие данные приводят аналитики компаний «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю». По их мнению, основная причина — в провальных результатах продаж начала года.

— Хорошо заметно, что, в отличие от прежних двух лет, в первом квартале 2025-го китайские сети стали активно терять инвесторов и меньше привлекать новых, — объяснил директор департамента продаж «Газпромбанка Автолизинг» Николай Фомин. — Из 274 закрытий в целом по рынку 213 пришлось на салоны «китайцев». Это больше, чем марки из Поднебесной теряли у нас за весь 2023 год (187 локаций) и в три с лишним раза больше, чем в первом квартале 2024 года (67 салонов).

Открытых вновь автосалонов китайских марок — 124, что вдвое меньше, чем за первый квартал 2024 года.

— Если тренд сохранится еще хотя бы на один-два квартала, то по итогам года будет поставлен рекорд по количеству закрытий китайских шоурумов, а общий объем локаций авторетейла вновь упадет значительно ниже четырех тысяч, — добавил Николай Фомин.

Денег нет, но вы торгуйте

Помимо низких продаж, на положение дилеров влияет упавшая маржинальность автобизнеса. Высокие утилизационные сборы требуют увеличения цен, но слабый спрос в начале года привел к обратному явлению: стоимость некоторых моделей упала до минимума с начала СВО. В дилерской среде также недовольны отношением китайской стороны к российским бизнесменам, из-за чего возникают дополнительные расходы, например на гарантийные ремонты или скидки.

Изобилие китайских марок приводит к тому, что порой их продают через один автосалон, например Tank и Ora (оба принадлежат Great Wall) | Источник: Артем КрасновИзобилие китайских марок приводит к тому, что порой их продают через один автосалон, например Tank и Ora (оба принадлежат Great Wall) | Источник: Артем Краснов

Изобилие китайских марок приводит к тому, что порой их продают через один автосалон, например Tank и Ora (оба принадлежат Great Wall)

Источник:

Артем Краснов

Автоэксперт Олег Мосеев отметил, что стратегия китайских марок подразумевает максимально быстрый захват рынков, что часто приводит к переизбытку дилеров одной марки в конкретном городе или районе.

— При расширении своих сеток [у китайских дистрибьюторов] мысль только о том, как бы максимально быстро получить покрытие территорий. Никаких расчетов продаж автомобилей на одного дилера. Более того, им зачастую неинтересно даже внутри города посмотреть распределение дилеров. Да, многие формально заявляют километраж между дилерами. Но потом почему-то открывается новый совсем недалеко от существующего, — объяснил он.

Кто упал, а кто прирос

Наибольший отток дилеров, по данным «Газпромбанка Автолизинг», наблюдается у марок Bestune (FAW), Kaiyi и DFM. Некоторые из этих марок фигурируют в «рейтинге аутсайдеров», составленном на основе доли машин 2023 года выпуска, которые продаются в 2025-м. Об отказе от марок Kaiyi и BAIC ранее заявлял дилерский холдинг «Рольф».

Относительно стабильно количество дилеров марок-лидеров Chery и Changan, а Geely откатилась на третье место. Но это связано в числе прочего с переводом недорогих моделей белорусской сборки под марку Belgee. В начале года Geely потеряла 12 дилеров.

У марки Chery есть «текучка кадров» (пять салонов закрылись, пять открылись), но общий размер сети сохраняется | Источник: Артем КрасновУ марки Chery есть «текучка кадров» (пять салонов закрылись, пять открылись), но общий размер сети сохраняется | Источник: Артем Краснов

У марки Chery есть «текучка кадров» (пять салонов закрылись, пять открылись), но общий размер сети сохраняется

Источник:

Артем Краснов

Omoda и Jaecoo являются суббрендами Chery и часто представлены в одном автосалоне. Эксперты «Газпромбанка Автолизинг» видят в таком подходе зерно здравого смысла, потому что независимые дилеры Jaecoo менее устойчивы: из «черевского» созвездия Jaecoo пришла на рынок позже других и представлена лишь двумя моделями. Еще один относительно новый суббренд Chery — Jetour — потерял 12 автосалонов, открылись только три.

Кроссоверы Tenet начали собирать на бывшем калужском заводе VW. Первая модель выглядит идентично Chery Tiggo 7 L, который будет продаваться и под оригинальным брендом | Источник: пресс-служба компании AGRКроссоверы Tenet начали собирать на бывшем калужском заводе VW. Первая модель выглядит идентично Chery Tiggo 7 L, который будет продаваться и под оригинальным брендом | Источник: пресс-служба компании AGR

Кроссоверы Tenet начали собирать на бывшем калужском заводе VW. Первая модель выглядит идентично Chery Tiggo 7 L, который будет продаваться и под оригинальным брендом

Источник:

пресс-служба компании AGR

Кстати, дилерскую сеть Chery может ждать и дальнейшая трансформация: не исключено, что новый бренд Tenet со временем заменит основную марку, равно как автомобили Jaecoo петербургской сборки будут представлены под другим шильдиками (обсуждается Solaris и Jeland), а автомобили Exeed подмосковной сборки получат имя Esteo, хотя это еще не подтверждено.

Omoda&nbsp;— первый из многих суббрендов Chery, который марка вывела после начала СВО | Источник: Артем КрасновOmoda&nbsp;— первый из многих суббрендов Chery, который марка вывела после начала СВО | Источник: Артем Краснов

Omoda — первый из многих суббрендов Chery, который марка вывела после начала СВО

Источник:

Артем Краснов

Число дилеров Exeed и JAC снизилось несильно — на 2%, а сеть марки GAC и вовсе стабильна.

Есть и компании, прирастающее дилерскими сетями, и из лидеров рынка лучшие результаты у Haval, который продолжает разводить модельные ряды по двум суббрендам: Haval City и Haval Pro. А самый резкий рост у новых для России марок, в частности, KGM (бывший SsangYong) и производителя электромобилей Avatr (партнерская марка для Changan). Новые салоны открывает VGV и Soueast, но в начале года прирост сети был штучным.

Как вы относитесь к китайским автомобилям сейчас?

Нормальный вариант: не хуже ушедших марок
Машины посредственные, но альтернатив нет
Никогда не куплю «китайца»

Настроение в автобизнесе достаточно мрачное: не исключено, что и китайские марки начинают осторожничать в работе с Россией. При этом многим россиянам даже самая доступная модель «Лада-Гранта» не доступна в кредит.

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Авторынок Дилеры Продажи
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
Гость
7 часов
Китайская бричка за 3-5 лямов!? Спасибо не надо, пусть и дальше в салоне стоит.
Гость
7 часов
Ещё бы ладу закрыли
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление