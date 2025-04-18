Чайнапад начался. В России массово закрываются китайские автодилеры

Maрка FAW (Bestune) оказалась в числе компаний с наибольшим сокращением дилерских сетей Источник: Артем Краснов











Только за три первые месяца 2025 года закрылось более 200 дилеров китайских марок, что больше, чем число ушедших с рынка автосалонов за весь 2024-й. Такие данные приводят аналитики компаний «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю». По их мнению, основная причина — в провальных результатах продаж начала года.

— Хорошо заметно, что, в отличие от прежних двух лет, в первом квартале 2025-го китайские сети стали активно терять инвесторов и меньше привлекать новых, — объяснил директор департамента продаж «Газпромбанка Автолизинг» Николай Фомин. — Из 274 закрытий в целом по рынку 213 пришлось на салоны «китайцев». Это больше, чем марки из Поднебесной теряли у нас за весь 2023 год (187 локаций) и в три с лишним раза больше, чем в первом квартале 2024 года (67 салонов).

Открытых вновь автосалонов китайских марок — 124, что вдвое меньше, чем за первый квартал 2024 года.

— Если тренд сохранится еще хотя бы на один-два квартала, то по итогам года будет поставлен рекорд по количеству закрытий китайских шоурумов, а общий объем локаций авторетейла вновь упадет значительно ниже четырех тысяч, — добавил Николай Фомин.

Денег нет, но вы торгуйте

Помимо низких продаж, на положение дилеров влияет упавшая маржинальность автобизнеса. Высокие утилизационные сборы требуют увеличения цен, но слабый спрос в начале года привел к обратному явлению: стоимость некоторых моделей упала до минимума с начала СВО. В дилерской среде также недовольны отношением китайской стороны к российским бизнесменам, из-за чего возникают дополнительные расходы, например на гарантийные ремонты или скидки.

Изобилие китайских марок приводит к тому, что порой их продают через один автосалон, например Tank и Ora (оба принадлежат Great Wall) Источник: Артем Краснов











Автоэксперт Олег Мосеев отметил, что стратегия китайских марок подразумевает максимально быстрый захват рынков, что часто приводит к переизбытку дилеров одной марки в конкретном городе или районе.

— При расширении своих сеток [у китайских дистрибьюторов] мысль только о том, как бы максимально быстро получить покрытие территорий. Никаких расчетов продаж автомобилей на одного дилера. Более того, им зачастую неинтересно даже внутри города посмотреть распределение дилеров. Да, многие формально заявляют километраж между дилерами. Но потом почему-то открывается новый совсем недалеко от существующего, — объяснил он.

Кто упал, а кто прирос

Наибольший отток дилеров, по данным «Газпромбанка Автолизинг», наблюдается у марок Bestune (FAW), Kaiyi и DFM. Некоторые из этих марок фигурируют в «рейтинге аутсайдеров», составленном на основе доли машин 2023 года выпуска, которые продаются в 2025-м. Об отказе от марок Kaiyi и BAIC ранее заявлял дилерский холдинг «Рольф».

Относительно стабильно количество дилеров марок-лидеров Chery и Changan, а Geely откатилась на третье место. Но это связано в числе прочего с переводом недорогих моделей белорусской сборки под марку Belgee. В начале года Geely потеряла 12 дилеров.

У марки Chery есть «текучка кадров» (пять салонов закрылись, пять открылись), но общий размер сети сохраняется Источник: Артем Краснов











Omoda и Jaecoo являются суббрендами Chery и часто представлены в одном автосалоне. Эксперты «Газпромбанка Автолизинг» видят в таком подходе зерно здравого смысла, потому что независимые дилеры Jaecoo менее устойчивы: из «черевского» созвездия Jaecoo пришла на рынок позже других и представлена лишь двумя моделями. Еще один относительно новый суббренд Chery — Jetour — потерял 12 автосалонов, открылись только три.

Кроссоверы Tenet начали собирать на бывшем калужском заводе VW. Первая модель выглядит идентично Chery Tiggo 7 L, который будет продаваться и под оригинальным брендом Источник: пресс-служба компании AGR











Кстати, дилерскую сеть Chery может ждать и дальнейшая трансформация: не исключено, что новый бренд Tenet со временем заменит основную марку, равно как автомобили Jaecoo петербургской сборки будут представлены под другим шильдиками (обсуждается Solaris и Jeland), а автомобили Exeed подмосковной сборки получат имя Esteo, хотя это еще не подтверждено.

Omoda — первый из многих суббрендов Chery, который марка вывела после начала СВО Источник: Артем Краснов











Число дилеров Exeed и JAC снизилось несильно — на 2%, а сеть марки GAC и вовсе стабильна.

Есть и компании, прирастающее дилерскими сетями, и из лидеров рынка лучшие результаты у Haval, который продолжает разводить модельные ряды по двум суббрендам: Haval City и Haval Pro. А самый резкий рост у новых для России марок, в частности, KGM (бывший SsangYong) и производителя электромобилей Avatr (партнерская марка для Changan). Новые салоны открывает VGV и Soueast, но в начале года прирост сети был штучным.

Как вы относитесь к китайским автомобилям сейчас? Нормальный вариант: не хуже ушедших марок Машины посредственные, но альтернатив нет Никогда не куплю «китайца»