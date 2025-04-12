Цены на нефть обвалились. А бензин подешевеет?

Стоимость нефти марки Brent на мировых рынках упала до примерно $60 за баррель, минимального значения за четыре года. Это произошло на фоне инициированной Дональдом Трампом торговой войны и ответных мер Китая. Введенные администрацией Трампа послабления для ряда стран привели к незначительному подорожанию нефти, но даже так ее цена находится на минимальном уровне за много лет. Еще неделю назад нефть стоила около $75 за баррель, а в январе ее цена превышала $80. Стоит ли ждать удешевления топлива в России, что особенно важно ввиду посевной кампании? Подробности — в материале 74.RU.
Бензиново-ценовые аномалии
Короткий ответ — нет. Хотя нефть является сырьем для автомобильного топлива, вертикально-интегрированные нефтяные компании не покупают ее по мировым ценам.
В России розничная стоимость бензина и дизтоплива во многом определяется не ценой сырья, а налогами и сборами, например, с каждого литра бензина мы платим около 12 рублей акциза. И, главное, с 2018 года стоимость автомобильного топлива является почти фиксированной: розничную цену запрещено поднимать выше уровня инфляции, и в последние семь лет это правило (почти) соблюдается.
Так, цена АИ-92 с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года выросла с 50,62 до 56,15 рубля за литр (данные Росстата), прибавив 10,9%. Официальная годовая инфляция к началу апреля составила 10,24%. АИ-95 за год подорожал на те же 10,9% (до 61,33 рубля за литр), а дизтопливо — на 9,3% (до 70,98 рубля за литр). Исключением из «топливного правила» стал более редкий бензин АИ-98: его цена за год скакнула на 22%, до почти 84 рублей за литр, при этом основное удорожание случилось летом 2024 года.
На бирже всё спокойно
Не упала и оптовая цена топлива, которая, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в начале апреля колеблется в районе 56–57 тысяч рублей за тонну АИ-95. Например, в 2022 году биржевые цены резко падали, но и тогда розничная стоимость топлива на АЗС не снижалась.
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объясняет это так:
— С 2009 года на розничном рынке нефтепродуктов действует система ценообразования под условным названием «инфляция минус», то есть фактически цены регулируются государством, хотя это правило носит негласный характер. Регуляторы рынка часто повторяют, что цены растут на уровень инфляции, и эти заявления являются вербальным давлением на рынок.
Поэтому обычной логике розничная цена бензина в России не подчиняется, а удешевление сырья и даже снижение биржевых котировок на прайсы АЗС не влияют.
— То есть этот подход работает в обе стороны: розничные цены не взлетают вместе с оптовыми, но они и не падают вслед за ними, — добавляет Григорий Баженов. — Когда у участников рынка появляется возможность снизить стоимость топлива на АЗС, они не делают этого, потому что потом им не дадут поднять.
Если период низких цен на нефть затянется, это может сказаться на наполняемости бюджета России. На этой неделе стоимость нефти марки Urals падала до значений чуть выше $50 за баррель, что ниже как уровня, при котором сводился бюджет, так и потолка цен на российскую нефть, который установили в 2022 году в качестве одной из санкций. Вкупе с окрепшим рублем дешевая нефть может увеличить дефицит бюджета, подробнее о влиянии мирового кризиса на Россию — в нашем разборе.