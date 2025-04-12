Цены на нефть обвалились. А бензин подешевеет?

Цена бензина с начала года стабильна Источник: Наталья Лапцевич











Стоимость нефти марки Brent на мировых рынках упала до примерно $60 за баррель, минимального значения за четыре года. Это произошло на фоне инициированной Дональдом Трампом торговой войны и ответных мер Китая. Введенные администрацией Трампа послабления для ряда стран привели к незначительному подорожанию нефти, но даже так ее цена находится на минимальном уровне за много лет. Еще неделю назад нефть стоила около $75 за баррель, а в январе ее цена превышала $80. Стоит ли ждать удешевления топлива в России, что особенно важно ввиду посевной кампании? Подробности — в материале 74.RU.

Бензиново-ценовые аномалии

Короткий ответ — нет. Хотя нефть является сырьем для автомобильного топлива, вертикально-интегрированные нефтяные компании не покупают ее по мировым ценам.

Стоимость нефти в начале апреля просела более чем на $10 за баррель, а 9 апреля падала ниже $60 впервые со времен пандемии Источник: tradingeconomics.com











В России розничная стоимость бензина и дизтоплива во многом определяется не ценой сырья, а налогами и сборами, например, с каждого литра бензина мы платим около 12 рублей акциза. И, главное, с 2018 года стоимость автомобильного топлива является почти фиксированной: розничную цену запрещено поднимать выше уровня инфляции, и в последние семь лет это правило (почти) соблюдается.

Так, цена АИ-92 с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года выросла с 50,62 до 56,15 рубля за литр (данные Росстата), прибавив 10,9%. Официальная годовая инфляция к началу апреля составила 10,24%. АИ-95 за год подорожал на те же 10,9% (до 61,33 рубля за литр), а дизтопливо — на 9,3% (до 70,98 рубля за литр). Исключением из «топливного правила» стал более редкий бензин АИ-98: его цена за год скакнула на 22%, до почти 84 рублей за литр, при этом основное удорожание случилось летом 2024 года.

На бирже всё спокойно

Не упала и оптовая цена топлива, которая, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в начале апреля колеблется в районе 56–57 тысяч рублей за тонну АИ-95. Например, в 2022 году биржевые цены резко падали, но и тогда розничная стоимость топлива на АЗС не снижалась.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объясняет это так:

— С 2009 года на розничном рынке нефтепродуктов действует система ценообразования под условным названием «инфляция минус», то есть фактически цены регулируются государством , хотя это правило носит негласный характер. Регуляторы рынка часто повторяют, что цены растут на уровень инфляции, и эти заявления являются вербальным давлением на рынок.

Поэтому обычной логике розничная цена бензина в России не подчиняется, а удешевление сырья и даже снижение биржевых котировок на прайсы АЗС не влияют.

— То есть этот подход работает в обе стороны: розничные цены не взлетают вместе с оптовыми, но они и не падают вслед за ними, — добавляет Григорий Баженов. — Когда у участников рынка появляется возможность снизить стоимость топлива на АЗС, они не делают этого, потому что потом им не дадут поднять.