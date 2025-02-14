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Авто обзор Совсем не «Иксайт». Список марок-аутсайдеров, которые (наверняка) предложат самые большие скидки

Совсем не «Иксайт». Список марок-аутсайдеров, которые (наверняка) предложат самые большие скидки

В этом перечне много автомобилей местной сборки

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В начале года у дилеров опять избыток машин. Но есть марки, у которых дела совсем плохи | Источник: Алексей Журавлев / 74.RUВ начале года у дилеров опять избыток машин. Но есть марки, у которых дела совсем плохи | Источник: Алексей Журавлев / 74.RU

В начале года у дилеров опять избыток машин. Но есть марки, у которых дела совсем плохи

Источник:

Статистика авторынка 2024 года показала интересную реальность: формально продажи машин выросли, но десятки брендов оказались на грани выживания. Например, по информации инсайдеров, в России близок к кончине толком не начавшийся проект Xcite — сборка автомобилей Chery на бывшем заводе Nissan. Далее — обзор марок, которые показали результат ниже ожиданий, и он интересен, в том числе по чисто шкурным соображениям: вероятно, эти бренды предложат самые большие скидки. В исследовании мы опирались на детальную статистику рынка, опубликованную изданием «Авторевю».

О трудностях бренда Xcite сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль etc». По его версии, питерский завод задыхается от непроданных машин, которых только на стоянках предприятия накопилось в районе 10 тысяч, плюс есть остатки у дилеров. По информации сотрудника завода, предприятие дособирает партии машин, распродаст остатки и в будущем перейдет на выпуск автомобилей Lada Iskra и Renault Logan III — обе машины сделаны на платформе, оставшейся у АВТОВАЗа после ухода Renault.

Xcite X-Cross 7 стоит от 2,5&nbsp;млн рублей, еще 300 тысяч можно получить в виде скидок. Более современный Chery Tiggo 7 Pro стоит 2,78 млн, с учетом скидок&nbsp;— 2,55 млн | Источник: Артем КрасновXcite X-Cross 7 стоит от 2,5&nbsp;млн рублей, еще 300 тысяч можно получить в виде скидок. Более современный Chery Tiggo 7 Pro стоит 2,78 млн, с учетом скидок&nbsp;— 2,55 млн | Источник: Артем Краснов

Xcite X-Cross 7 стоит от 2,5 млн рублей, еще 300 тысяч можно получить в виде скидок. Более современный Chery Tiggo 7 Pro стоит 2,78 млн, с учетом скидок — 2,55 млн

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Эти данные косвенно подтверждаются статистикой продаж: в 2024 году на учет встало лишь 5,5 тысячи «Иксайтов», при этом завод изначально заявлял о выпуске 25 тысяч машин, а позже скорректировал цифру до 20 тысяч. Продажи Xcite X-Cross 7 начались в конце весны 2024 года, и нынешние запасы превышают годовой объем продаж. О проблемах с реализацией Xcite X-Cross 7 нам рассказывали и дилеры АВТОВАЗа.

Фиаско «Иксайта» тем удивительнее, что речь о модели-бестселлере: Chery Tiggo 7 Pro и его клоны (Jetour Dashing, Jaecoo J7) продаются уверенно. Xcite реализуют через дилерскую сеть АВТОВАЗа, то есть нет и проблем с клиентским трафиком. Скорее, Xcite подводил неизвестный бренд и отсутствие плюсов российской сборки: наспех запущенное производство не обеспечивает локализации, а потому и цена мало отличается от прямого импорта. В таких условиях люди предпочитают выторговать хорошие скидки на «честных китайцев».

SWM G01F&nbsp;— это переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым мотором и семиступенчатым «роботом». По размерному классу он близок к Nissan X-Trail и Toyota RAV4. После снижения цен прайс стартует от 1,673 миллиона | Источник: пресс-служба компании SWMSWM G01F&nbsp;— это переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым мотором и семиступенчатым «роботом». По размерному классу он близок к Nissan X-Trail и Toyota RAV4. После снижения цен прайс стартует от 1,673 миллиона | Источник: пресс-служба компании SWM

SWM G01F — это переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым мотором и семиступенчатым «роботом». По размерному классу он близок к Nissan X-Trail и Toyota RAV4. После снижения цен прайс стартует от 1,673 миллиона

Источник:

Еще один кандидат на вылет — бренд SWM, машины которого собирает калининградский «Автотор». О проблемах марки пишет издание Motor.ru. Продажи кроссоверов SWM начались весной 2024, но за год на учет встало менее двух тысяч машин. Наш опрос в недавней статье показал, что марка SWM относится к наименее узнаваемым в России автобрендам наряду с Venucia, Soueast, Forthing, Wey и Oting. Скидки, превышающие 700 тысяч рублей, введенные SWM в начале года, выглядят жестом отчаяния.

Еще в прошлом году появились сообщения о проблемах марки Skywell, которая с 2022 года пыталась продавать электромобили, но в 2024-м их купили лишь 200 человек.

С продажами официальных электромобилей в России пока всё скверно. Липецкий завод Evolute, который выпускает китайские электромобили, показал «отрицательный рост», скатившись до 1,6 тысячи машин в год. Ничтожная величина для местной марки с шестью разнокалиберными моделями и обильной господдержкой.

Ora&nbsp;— симпатичный электромобиль, который продается через дилерскую сеть Tank | Источник: Артем КрасновOra&nbsp;— симпатичный электромобиль, который продается через дилерскую сеть Tank | Источник: Артем Краснов

Ora — симпатичный электромобиль, который продается через дилерскую сеть Tank

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Если скромные результаты Ora с ее единственной моделью во многом объяснимы, то, например, тяжелый старт марки Aito/Seres (2355 продаж) особенно контрастен на фоне успеха ввезенных серым импортом Lixiang — их продано в десять раз больше. А Zeekr, который постоянно угрожает запретить продажи машин в России, разошелся тиражом 7,6 тысячи. Парадоксальная история: россияне охотнее скупают то, что подороже и как бы запрещено.

Проект Evolute продвигали не без помпы: на него делал ставку Минпромторг, обещая России светлое электромобильное будущее. Пока результаты липецкого стартапа неубедительны | Источник: пресс-служба компании EvoluteПроект Evolute продвигали не без помпы: на него делал ставку Минпромторг, обещая России светлое электромобильное будущее. Пока результаты липецкого стартапа неубедительны | Источник: пресс-служба компании Evolute

Проект Evolute продвигали не без помпы: на него делал ставку Минпромторг, обещая России светлое электромобильное будущее. Пока результаты липецкого стартапа неубедительны

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Слабо выглядят продажи бренда Oting. С одной стороны, в России он малоизвестен. С другой, модель Paladin — это китайская версия внедорожника Nissan X-Terra, и в прежние времена машины такого формата ценились. Сейчас же дело не пошло: менее 700 продаж за год. На рынке внедорожников доминируют китайские Tank.

Не пользуются спросом VGV, Forthing, Dongfeng. Последний, например, продал в Китае больше 2,5 млн машин, в России — 2,5 тысячи.

Крупный VGV U70 Pro стоит от 2,3&nbsp;млн рублей&nbsp;— ощутимо дешевле соразмерных конкурентов. На фото кроссовер U75 Plus, цена которого начинается от 2,95 млн | Источник: Артем КрасновКрупный VGV U70 Pro стоит от 2,3&nbsp;млн рублей&nbsp;— ощутимо дешевле соразмерных конкурентов. На фото кроссовер U75 Plus, цена которого начинается от 2,95 млн | Источник: Артем Краснов

Крупный VGV U70 Pro стоит от 2,3 млн рублей — ощутимо дешевле соразмерных конкурентов. На фото кроссовер U75 Plus, цена которого начинается от 2,95 млн

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Sollers представлен в легковом сегменте пикапами JAC T6 дальневосточной сборки и продал три тысячи машин, что скромно даже по пикапским меркам: импортируемые и более дорогие JAC T8 и T9 продавались примерно в тех же темпах. И снова российская сборка не дала решающего преимущества. Это очень контрастирует с докризисными временами, когда в топ-25 моделей были только автомобили российского производства. Сейчас даже с учетом растущих утильсборов доминирует прямой импорт из Китая, что звучит как приговор российской промсборке.

Livan вышел на рынок с маленьким кроссовером X3 Pro, который был самым дешевым предложением в сегменте SUV&nbsp;— от 1,559&nbsp;млн. Но всего 2 тысячи продаж за год | Источник: Geely.comLivan вышел на рынок с маленьким кроссовером X3 Pro, который был самым дешевым предложением в сегменте SUV&nbsp;— от 1,559&nbsp;млн. Но всего 2 тысячи продаж за год | Источник: Geely.com

Livan вышел на рынок с маленьким кроссовером X3 Pro, который был самым дешевым предложением в сегменте SUV — от 1,559 млн. Но всего 2 тысячи продаж за год

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Марка Livan пришла на смену некогда популярному в России, но обанкротившемуся Lifan, однако продажи в 3,6 тысячи машин в год ставят под сомнение ее будущее. Бренд входит в орбиту корпорации Geely, но его результаты плачевны на фоне материнской компании.

Удивляют и результаты Jetta — китайского суббренда VW, под которым выпускаются три модели, технически близкие к Polo, Taos и Tiguan. В 2024 году он заявил о выходе из серой зоны и старте официальных продаж, но в результате эти самые продажи упали. Итог — 4,3 тысячи машин, что даже хуже, чем у «параллельных» VW, ввозимых через страны ЕАЭС. Несмотря на техническую близость к VW и конкурентоспособные цены, россияне не воспринимают Jetta «замаскированным немцем». А компания, похоже, не вкладывается в громкий маркетинг, опасаясь санкций.

Jetta&nbsp;— машина для чайнофобов. Несмотря на сборку в КНР, технически она близка к Volkswagen | Источник: Артем КрасновJetta&nbsp;— машина для чайнофобов. Несмотря на сборку в КНР, технически она близка к Volkswagen | Источник: Артем Краснов

Jetta — машина для чайнофобов. Несмотря на сборку в КНР, технически она близка к Volkswagen

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Марка Bestune продала менее пяти тысяч машин. Никогда не слышали о такой? Это подразделение FAW, одного из крупнейших китайских автоконцернов (он же заправляет и брендом Jetta). Раньше слова Bestune и Besturn использовались для обозначения моделей FAW, теперь первое превратилось в самостоятельный бренд. Несмотря на давнее присутствие FAW в России, раскрутиться марка не может.

Готовы ли вы морально купить китайский автомобиль?

Да, уже купил
Не исключаю
Лет через пять-десять
Не дождетесь

Помимо провалившихся SWM и Forthing на калининградском «Автоторе» выпускают еще две марки: BAIC и Kaiyi. Результаты обеих не совсем плачевны, но и убедительными их не назовешь. Kaiyi разошлась тиражом менее восьми тысяч, что чуть лучше прошлогоднего результата, но на фоне растущего рынка — всё равно фиаско (доля бренда сократилась). Продажи основной модели, седана E5, пошли вниз, а кроссоверы продаются натужно. У BAIC дела заметно лучше: более 10 тысяч продаж и четырехкратный рост относительно 2023 года. Но 70% спроса приходится на седан U5 Plus, но даже он заметно уступает импортируемым Omoda S5 и Geely Emgrand. В начале года от дилерства Kaiyi и BAIC отказался крупный холдинг «Рольф».

Kaiyi X7 Kunlun&nbsp;— близкий родственник Chery Tiggo 8 Pro. Но если последний за год разошелся тиражом 23 тысячи машин, то «Куньлуней» напродавали лишь чуть более 500 | Источник: Артем КрасновKaiyi X7 Kunlun&nbsp;— близкий родственник Chery Tiggo 8 Pro. Но если последний за год разошелся тиражом 23 тысячи машин, то «Куньлуней» напродавали лишь чуть более 500 | Источник: Артем Краснов

Kaiyi X7 Kunlun — близкий родственник Chery Tiggo 8 Pro. Но если последний за год разошелся тиражом 23 тысячи машин, то «Куньлуней» напродавали лишь чуть более 500

Источник:

Российский рынок всё больше консолидируется вокруг большой пятерки: АВТОВАЗа, Chery, Haval, Geely, Changan и их суббрендов. Остальные марки пытались заполнить собой вакуум 2022 года, но оказалось, что даже сейчас россияне не готовы покупать машины-ноунеймы.

А лучший из остальных брендов, как ни странно, «Москвич». Позапрошлый год завершился для него разгромом, когда складские запасы превысили годовой объем продаж. Тогда марка радикально обрушила цены и держала их весь год, продав 23 тысячи машин. Это всё равно ниже плана в 27 тысяч, но лучше прошлогодней депрессии. Для сравнения, в 2023 году при плане в 50 тысяч машин продажи составили 13-15 тысяч «Москвичей» (по разным метрикам). Вишней на торте стал внезапный успех электрического «Москвича-3е», который по итогам декабря подвинул Zeekr 001 в электрорейтинге. Но успех достигнут за счет корпоративных продаж и госзакупок: по данным «Авторевю», в частные руки уходит лишь 2% электрических «Москвичей».

«Москвич» отчасти реабилитировался в 2024 году, но основной спрос приходится на бензиновые «трешки». Модель «Москвич-6» по-прежнему не интересует россиян | Источник: Алексей Журавлев«Москвич» отчасти реабилитировался в 2024 году, но основной спрос приходится на бензиновые «трешки». Модель «Москвич-6» по-прежнему не интересует россиян | Источник: Алексей Журавлев

«Москвич» отчасти реабилитировался в 2024 году, но основной спрос приходится на бензиновые «трешки». Модель «Москвич-6» по-прежнему не интересует россиян

Источник:

Кризис на рынке чувствуется и в дилерской среде: крупные холдинги отказываются от ряда марок.

Депутат Госдумы недавно рассказал об опыте использования Lada Aura и сравнил ее с BMW 7-й серии. Мы провели фактчекинг (и повеселились).

В прошлом году неплохо выступил бренд Hongqi, и недавно мы протестировали его наиболее популярную модель, седан H5. Он заменил собой Toyota Camry.

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