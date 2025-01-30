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Авто тест Вы настоящий автолюбитель или чайник? Попробуйте правильно ответить хотя бы на 7 вопросов из теста

Вы настоящий автолюбитель или чайник? Попробуйте правильно ответить хотя бы на 7 вопросов из теста

Проверьте свои знания технических особенностей машин

2 199
6 комментариев

Если разбираетесь в железяках, попробуйте пройти наш тест

Источник:

Много ли вы знаете о машинах? Были времена, когда средний водитель обладал навыками неплохого автомеханика, но с тех пор мы почти перестали вникать в то, что же там внутри этих красивых дизайнерских кузовов. Небольшой тест позволит понять, кто вы на шкале «чайник — профи». Поехали!

ТЕСТПройден 153 раза
Вы чайник или профи?

А вот тест, который позволит понять, отличаете ли вы китайские автомобили друг от друга (конечно, нет, их никто не отличает). Но еще коварнее тест, в котором нужно вычислить китайский автомобиль среди европейских и японских (это сложнее, чем вы думаете).

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Комментарии
6
Гость
9 ноября 2024, 14:44
Ламерский тест. BMW-132 - движок от самолета, и это, минуточку 1933 год. Типа у нас в люфтваффе кто-то служил?
Гость
9 ноября 2024, 17:31
Привед девочкам-дизайнерам, составлявшим тест.
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