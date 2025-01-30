Вы настоящий автолюбитель или чайник? Попробуйте правильно ответить хотя бы на 7 вопросов из теста

Много ли вы знаете о машинах? Были времена, когда средний водитель обладал навыками неплохого автомеханика, но с тех пор мы почти перестали вникать в то, что же там внутри этих красивых дизайнерских кузовов. Небольшой тест позволит понять, кто вы на шкале «чайник — профи». Поехали!