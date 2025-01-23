«Получил царапину от курьера». Доставщик еды врезался в авто и исчез — смотрим видео

Столкновение машины и курьера Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com











Многие уже, наверное, обратили внимание, что количество курьеров — доставщиков еды зимой стало чуть ли не больше, чем летом. Некоторые ездят на электровелосипедах — и ездят очень быстро, иногда такой байк с одной фарой заметить весьма затруднительно. Вот очередное ДТП — курьер вписался в поворачивающую легковую машину и решил просто скрыться с места.

Обычная городская улица, в крайнем правом ряду разрешено движение всего транспорта. По ходу движения имеются парковочные места — вот на свободное место и решил встать водитель легковушки, которая появляется в кадре и начинает смещаться вправо. Тут в кадре стремительно появляется курьер на электровелосипеде, происходит столкновение. Окинув взглядом машину и, вероятно, не заметив повреждений, доставщик решает уехать с места ДТП — смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Но машина все-таки получила повреждения двери и переднего крыла. Это был автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании, и вот как его пользователь описал случившееся.

— Стал парковаться на каршеринге и получил царапину от курьера. Заплатил каршерингу штраф 28 тысяч рублей. Написал в компанию доставки, попросил вернуть половину стоимости штрафа. Они ответили, что надо было вызывать ДПС. Так-то оно так, но мне интересно, кто в принципе был виноват. Поворотники в момент ДТП были включены.

Прежде чем послушаем экспертов, давайте определимся сами: кто виноват в столкновении? Водитель авто Курьер Не знаю

Тот факт, что курьер уехал с места ДТП, однако, никак не влияет на определение степени виновности. А суть этой аварии в том, что курьер-то ехал прямо и не менял своей траектории, при этом водитель авто как раз совершал поворот и должен был уступить.

— Курьеры, конечно, те еще товарищи, достаточно часто провоцируют ДТП, — рассуждает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая. — Но конкретно в этом случае водитель автомобиля пытался занять парковочное место, тут все-таки нарушение правил со стороны водителя авто, потому что он должен был убедиться в безопасности маневра. Плюс он совершает этот заезд в парковочный карман не с правой полосы, а со второй полосы. В любом случае он должен был убедиться в безопасности маневра, посмотреть в зеркала заднего вида.

— ДТП произошло по вине водителя автомобиля, который в нарушение п. 8.4 ПДД при перестроении в парковочный карман не уступил дорогу электровелосипеду, двигавшемуся в попутном направлении по правому краю проезжей части с соблюдением правил. Велосипедист со своей стороны нарушил п. 2.5 ПДД, оставив место ДТП, — объясняет адвокат Владимир Алешин.

Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.

Пункт 2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

Так что если вы водитель машины, а рядом с вами в потоке курьеры, которых стало сейчас очень много, относитесь к ним как к полноценным участникам движения. Соблюдайте правила, предоставляйте приоритет, когда это необходимо. Ведь в случае легкой аварии, например, курьер на велосипеде может просто уехать, и за это ему практически ничего не будет — только легкий штраф. Лучше не доводить до столкновения, себе же дороже.