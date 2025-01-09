Атомные искры: смотрим самые значимые автомобильные новинки 2025 года

В 2025 году в Россию вернется некогда популярная марка SsangYong, но под другим названием Источник: пресс-служба компании KGM











2025 год может стать переломным для российского авторынка, который медленно восстанавливается после шока 2022-го. На подходе — спасительная модель АВТОВАЗа и несколько важных новинок, в том числе в сегменте тяжелых внедорожников. Ниже — краткий обзор наиболее ожидаемых моделей.

АВТОВАЗ мечет «Искру»

Самая значимая для масс-сегмента новинка — новая Lada Iskra, тестовая сборка которой началась еще в конце прошлого года, а серийное производство стартует будущей весной.

Lada Iskra показали летом 2024 года Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











Автомобиль разработан на платформе Renault Logan третьего поколения еще во времена, когда АВТОВАЗ принадлежал французской компании. Планировалось, что Iskra заменит на конвейере Lada Granta. После ухода Renault казалось, что проект отправлен в корзину, но еще в 2022 году АВТОВАЗ заявил о наличии прав на платформу CMF-B LS и желании перезапустить производство модели (ее тестовая сборка шла в феврале 2022 года).

По размеру Iskra попадает между существующими моделями АВТОВАЗа: Lada Granta и Lada Vesta, — но по длине колесной базы ближе к последней. Вместо европейских силовых агрегатов Iskra получит 1,6-литровый вазовский мотор: 90-сильные версии будут сочетаться с тольяттинской пятиступенчатой механикой, а 106-сильные — с китайскими коробками передач (либо шестиступенчатой механикой, либо вариатором). Предусмотрено два типа кузова: седан или универсал. Последний также доступен в версии Cross с увеличенным просветом.

Дизайн универсала засветился на патентных изображениях Источник: база «Роспатента»











По цене Iskra должна оказаться между «Грантой» и «Вестой», то есть без учета возможного подорожания «Лад» стоимость должна быть в диапазоне 1,1–1,6 миллиона рублей.

Летом ожидается премьера еще одной перспективной модели Lada — кроссовера на базе Vesta, тестовые «мулы» которого замечают в районе Тольятти.

Мирный «Атом» подпитает рынок

Челнинская компания АО «Кама» планирует начать выпуск городского электромобиля «Атом» на автозаводе «Москвич» в середине 2025 года. Помимо России, выпускать автомобили собираются также в Китае.

«Атом» — четырехметровый электромобиль с распашными дверями, задним приводом и только электрической силовой установкой. Пробег на батарее емкостью 77 кВт⋅ч анонсируется на уровне 500 км летом и 400 км зимой. Двигатель на постоянных магнитах развивает 205 л. с.

Atom — компактный городской электромобиль размером с Lada Kalina Источник: пресс-служба проекта «Атом»











Создатели «Атома» уделяют большое внимание цифровой платформе автомобиля и его интерфейсу: например, сенсорный экран будет размещаться прямо на руле. Для взаимодействия электронных систем разработана операционная система «Атом ОС».

Перспективы модели в России пока туманны: электромобили малого класса стоят не менее 3–4 миллионов рублей и спросом не пользуются — это и Ora 03, и «Москвич-3е», и Lada e-Largus, и Evolute i-Joy.

SsangYong возвращается под новым брендом

Корейская компания SsangYong была активна в России с середины 1990-х до середины 2010-х годов: помните внедорожники Rexton и кроссоверы Actyon? Но после 2015 года марка сократила свое присутствие, а затем ушла окончательно.

Первой моделью станет KGM Korando — кроссовер длиной 4452 мм. Это уже четвертое поколение модели (предыдущее продавалось у нас под названием Actyon) Источник: пресс-служба KGM











В 2023 компания поменяла название на KGM, и в конце 2024 года ее российские партнеры объявили о скором возврате на российский рынок — ориентировочно в первом квартале 2025 года. Сначала на рынок выведут KGM Korando (наследник SsangYong Actyon) и Torres — одноклассник Chery Tiggo 8 Pro. Помешать планам может нестабильная ситуация: высокие утильсборы и ключевая ставка вкупе с меняющимися курсами валют осложняют запуск новых брендов.

«Москвич» ходит с «восьмерки»

Третьей моделью столичного автозавода станет полноразмерный кроссовер «Москвич-8», продажи которого должны стартовать в первой половине 2025 года. Семиместный автомобиль длиной 4825 мм показали еще в апреле 2024-го. Как и другие модели марки, он является копией автомобиля JAC (кроссовера X8 Plus). Его предложат со 174-сильным мотором (вероятно, 1,5-литровым) и семиступенчатым роботом. Привод, как и у других «Москвичей», передний. В России «восьмерка» будет конкурировать с Jaecoo J8, Chery Tiggo 9 Pro, VGV U75Plus и подобными им машинами.

«Москвич-8» станет третьей моделью бренда после «трешки» и «шестерки» Источник: пресс-служба компании «Москвич»











Chery добавляет юго-восточный колорит

Неутомимая Chery вывела на российский рынок уже восьмой суббренд — Soueast (искаженное south east — «юго-восток»). Продажи стартуют в начале 2025 года.

Две первые модели Soueast — это творческая переработка автомобилей Jetour (также суббренд Chery): кроссовер S07 близок к X70 Plus, S09 — к X90 Plus. В прошлом году объявили и цены: «семерка» стоит от 2,9 миллиона, «девятка» — от 3,5 миллиона рублей. В течение года добавится и третья модель S06, близкая к Jetour Dashing.

Soueast S07 — кроссовер длиной 4724 мм Источник: Soueast.ru











Omoda повышает градус

Еще один суббренд Chery — Omoda — представлен в России с 2022 года. Он сразу взял бодрый старт, но если кроссовер C5 пользуется стабильным спросом, то седан S5 приняли прохладнее. Теперь на помощь «пятерке» идет более крупная модель Omoda C7 длиной 4621 мм, построенная на той же платформе. Гибридную версию россиянам не предложат, и нам адресован 1,5-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор в паре с семиступенчатым роботом. Автомобиль сразу получит полноприводную версию.

Omoda C7 станет самой крупной моделью бренда в России Источник: Omoda.ru











Jetour укорачивает бестселлер

Кроссовер с внешностью внедорожника Jetour Т2 был тепло принят российским рынком, и марка готовится вывести на рынок более компактную модель Т1. И внешне, и технически она близка к Т2, но короче на восемь сантиметров — длина составляет 4706 мм. В первом квартале 2025 года дебютируют бензиновые версии с моторами объемом 1,5 литра (184 л. с.) и 2,0 литра (254 л. с.), а ближе к концу года появится гибрид. Доступен и полный привод, при этом модель нельзя считать внедорожником: кузов у нее несущий (без рамы), а привод сделан по паркетной схеме с подключением задних колес через муфту.

Jetour T1 сохранил экспрессивный стиль старшей модели Источник: пресс-служба компании Jetour











Цена Jetour T2 начинается от 4 миллионов рублей. Младшая модель Т1 наверняка будет дешевле и сможет конкурировать с автомобилями класса Chery Tiggo 8 Pro и новым Haval F7.

«Байкерам» на заметку

Марка BAIC (Beijing) не очень известна в России, хотя ее продукцию уже более двух лет выпускают на калининградском «Автоторе». Помимо седанов и кроссоверов, она предлагает внедорожник BAIC BJ40 и теперь в пару ему выводит крупный «рамник» BJ60. Причем с редким для «чайнакаров» дизельным мотором, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом по схеме part-time (подключение передних колес без дифференциала). Подвеска у автомобиля полностью независимая пружинная, есть блокировки межколесных дифференциалов и семиместные версии.

Beijing BJ60 ожидается в начале 2025 года Источник: пресс-служба компании BAIC











Внедорожник длиной более пяти метров составит компанию Haval H9, Oting Paladin и более помпезному Tank 700.

Oting предложит кубометры проходимости

Марка Oting уже продает в России «чайнизированные» версии внедорожников Nissan: первая модель Paladin сделана на базе Nissan X-Terra. Он, в свою очередь, использует платформу пикапа Navara, но оснащается только бензиновым мотором.

Официальных фотографий Palasso еще нет — на фото внешне похожий Oting Paladin Источник: пресс-служба Oting











В начале 2025 года выходит вторая модель бренда Palasso, также сделанная на базе пикапа Nissan Navara, но еще более грузовая. Если Paladin хотя бы внешне «косит» под обычный внедорожник, то Palasso выглядит пикапом с приделанным кунгом. Но это не кунг, а интегральная часть кузова, то есть формально машина является пятидверным универсалом, хотя по практичности сравнима с пикапом. Объем багажного отсека под потолок — более 2000 литров. Но и автомобиль немаленький — 5277 мм. Задняя подвеска рессорная, полный привод — с жестким подключением передних колес (part-time), а силовой агрегат — двухлитровый бензиновый двигатель (218 л. с.) в паре с восьмиступенчатым автоматом.

Haval расширяет линейку Pro

Растущий модельный ряд Haval потребовал оптимизации, поэтому еще в прошлом году марка разделила его на линейки City и Pro. Первая — это городские кроссоверы (Jolion, F7, Dargo), вторая — автомобили с усиленными внедорожными возможностями. До сих пор линейка включала три модели — H3, H5 и H9, но в начале 2025 года к ним добавится еще одна — H7.

Кроссовер H7 длиной 4,7 метра будет конкурировать с Jetour T2 Источник: пресс-служба компании Haval











В Китае Haval H7 считается вторым поколением кроссовера, который у нас известен как Dargo, и выполнен в похожем дизайнерском ключе. Автомобиль оснащается 2-литровым мотором в паре с роботизированной коробкой передач, есть и гибридная версия. В основе платформа L.E.M.O.N., которую используют другие кроссоверы Haval, включая Jolion и новый F7. Цены пока не объявлены, но, с учетом рыночной ситуации, стоит ждать стоимости в районе 4 миллионов рублей.