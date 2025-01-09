Битва за российский авторынок-2025: в новом году узнаем, кто главный на наших дорогах

Livan — одна из марок, которая покидает наш рынок Источник: Geely











2024 год в российском автопроме однозначно стал годом Китая. Китайские бренды получили огромный рынок сбыта, но ажиотаж оказался столь высок, что уже сейчас всем производителям из Поднебесной на нем тесно.

Агентство «Автостат» выяснило, что часть китайских автомобильных брендов с минимальной клиентской базой может вообще покинуть рынок России из-за невостребованности и переизбыточности однотипных моделей. Среди них — Livan, Kaiyi, SWM и Foton.

А первый кандидат на уход — китайский бренд Skywell. Дилерские центры уже приостановили продажи автомобилей этой марки, так как запасы автомобилей исчерпаны. Skywell вышел на российский рынок в 2022 году с электрокроссовером ET5, а в 2023 году добавил гибридный кроссовер HT-i.

Другие китайские производители уже сокращают модельный ряд в России. Так поступил, например, Changan. Поставки трех моделей были прекращены: кроссоверов CS75 Plus второго поколения, CS85 Coupe и дорестайлингового CS95. В результате изменений модельная линейка Changan сократилась с 15 до 12 автомобилей.

А какие еще сюрпризы готовят китайцы российскому автопрому в 2025 году? Об этом MSK1.RU поговорил с экспертами.

Китайских автомобилей будет намного больше

— При этом цена на автомобили в России, конечно же, завышена. Но это только потому, что есть спрос и его пока в полном объеме удовлетворить не могут, — говорит автоэксперт Андрей Севастьянов, тренер гоночной команды B-tuning. — Европейцы ушли и добровольно бросили покупателей, отдав отличный рынок и потребителей производителям автомобилей из Китая.

Для китайцев это, конечно, прекрасный подарок: минимум средств на рекламу, маркетинг, клиентские программы. Пока у оставленных без работы заводов европейских и корейских брендов меняются собственники и идет обучение и набор новых сотрудников, доля рынка еще крепче закрепится за китайскими автомобилями.

А в связке с улучшенным качеством, современным дизайном и разумной ценой (по отношению к тому, сколько стоят европейские автомобили), количество пользователей «китайцев» будет расти дальше. В 2025 году, как я считаю, китайских автомобилей станет еще больше.

Авторынок толкнут вверх законы о локализации такси и каршеринга

— В самом оптимистичном сценарии в 2025 году падения авторынка удастся избежать, в самом негативном — рынок просядет на 20%, — делится ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев. — Поддерживать рост авторынка будут 3 фактора: регуляторные решения властей (в частности, о локализации такси и каршеринга), резкий рост доходов для определенных групп населения и интерес китайских компаний к открытию заводов в России.

Однако охлаждают рынок более весомые, на мой взгляд, факторы. Это снижение доступности покупки автомобиля из-за значительного повышения утилизационного сбора и недоступности автокредита под высокие ставки (30% и выше). Также Центробанк ограничил для банков лимиты по выдаче потребкредитов под залог автомобиля, что банки и заемщики использовали как лазейку для одобрения займа.

Премиальные машины как покупали, так и будут покупать

— Первые недели декабря показали, что спрос на легковые автомобили начал восстанавливаться, — комментирует руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта группы «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша. — Всего за 11 месяцев 2024 года было продано 1,45 млн новых автомобилей, и если декабрь повторит провальные продажи ноября, то за весь 2024 год в России будет продано 1,57 млн новых автомобилей. Для сравнения: в 2023 году было куплено 1,05 млн легковых машин.

В приоритете у россиян недорогие отечественные автомобили, а также собираемые в нашей стране иномарки. И эта тенденция будет сохраняться и в 2025 году, когда произойдет очередное повышение ставки утильсбора (с 1 января) и будет проведена индексация цен из-за изменившегося курса рубля.

Что касается массмаркета, то в этом году продажи отечественных машин (36%), а также собираемых в России иномарок (14%) сравнялись с продажами ввозимых в страну новых автомобилей (41% ввезенных официально и 9% — по параллельному импорту).