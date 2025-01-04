Показываем дешевую микро-«Тойоту» с 1-литровым мотором — почему она вмещает кучу вещей и быстро едет

Toyota Roomy блещет хромом Источник: Дмитрий Косенко











Прошедший 2024 год укрепил на рынке новых авто позиции китайских машин, а на вторичке показал, что многие люди вновь и вновь обращаются к японским праворульным автомобилям. В частности, всё более популярными становятся так называемые микровэны — недорогие, но очень вместительные и экономичные модели. Если не хватает денег на обычный минивэн, к примеру Toyota Voxy, почему бы не купить компактный вариант в виде родственных моделей Toyota Tank / Toyota Roomy / Daihatsu Thor. Сегодня обзор как раз одной из таких машин.

Маленький, да просторный авто Источник: Дмитрий Косенко











Это сегмент микровэнов Источник: Дмитрий Косенко











Этот веселенький зеленый автомобильчик называется Toyota Roomy, слово Roomy в переводе с английского означает «просторный». Что и отражает всю концепцию этого семейства японских праворулек для внутреннего рынка — максимум объема при минимальных длине и ширине. Семейство — это технически родственные модели Toyota Tank / Toyota Roomy / Daihatsu Thor, которые отличаются только шильдиками/отделкой и производятся на заводе компании Daihatsu, входящей в концерн Toyota.

Машина выше многих кроссоверов Источник: Дмитрий Косенко











Машина относится к сегменту микровэнов, то есть она чуть больше по горизонтальным габаритам, чем кейкары, при этом значительная вместимость достигается за счет существенной высоты. При длине 3,73 метра и ширине 1,67 метра высота у нее составляет целых 1,74 метра. И это больше, чем у многих полноразмерных кроссоверов.

Двери открываются под 90 градусов Источник: Дмитрий Косенко











Конкретно этот автомобиль 2016 года выпуска, прозванный «зеленым лягушонком», был куплен летом за 1,03 млн рублей и потребовал только стандартной замены моторного масла и резины. Масла там нужно всего 3 литра — по расходам это порядка 4 тысяч рублей. Шины имеют 14-й размер, новый комплект обошелся всего в 13 тысяч рублей. Резину поменяли для того, чтобы немного увеличить клиренс за счет 70-го профиля вместо 65-го.

Да, в целом тут с клиренсом проблема, по паспорту он составляет 13 сантиметров с колесами размера 165/65R14. А если еще имеется тюнинговая губа на юбке переднего бампера, как на этой машине, то и того меньше — можно что-нибудь задет. Поэтому приходится или колеса побольше ставить, или губу снимать.

Одного литра хватит Источник: Дмитрий Косенко











В движение машину приводит 1-литровый 3-цилиндровый моторчик 1KR-FE на 69 лошадей либо его турбированный вариант 1KR-VET на 98 сил. Казалось бы, совсем уж мало, но даже с атомсферником микровэн едет по городу вполне сносно, с турбо же — можно сказать, отлично. Потому что масса всего 1 тонна. Привод в основном у таких моделей передний, но может быть и полноприводный вариант.

Интерьер автомобиля неплох Источник: Дмитрий Косенко











Соответственно моторчику и расход бензина невелик — 4,1 литра в смешанном режиме по паспорту и в реальности около 7–8 литров по городу с пробками. После больших кроссоверов весьма непривычно, когда на заправке появляешься гораздо реже.

Просторный салон, удобная посадка Источник: Дмитрий Косенко











В общем-то, относительно невысокая цена и копеечные расходы на ГСМ и стали причиной хорошего спроса на такие микровэны. Людям ведь нужно приемлемое соотношение цена/качество, а качество во многом определяется простором салона и вместимостью, которые тут отличные для своих габаритов.

Бардачков и прочих ящичков хватает Источник: Дмитрий Косенко











Простор достигается, как уже говорили, за счет высоты машины в 1,74 метра и удачной, эргономичной конфигурации салона, по-простому — «планировки». Ровный пол на одном уровне с порогами, почти вертикальное лобовое стекло, капитанская посадка на высоких сиденьях, отсутствие центрального тоннеля — всё это добавляет пространства и удобства.

С другой стороны, сиденья хоть и высоко стоят, но сами по себе они максимально плоские, как лавки, никакого рельефа, никакой боковой поддержи. Поэтому сидишь в них, почти болтаешься — в резкие виражи тут заходить не очень.

Проем для задних пассажиров Источник: Дмитрий Косенко











Для задних мест — сдвижные двери с электроприводом, а сами сиденья регулируются по наклону спинки и могут двигаться вперед/назад. Если установить их в крайнее заднее положение — можно сидеть буквально нога на ногу.

Багажник, второй ряд сидений поднят Источник: Дмитрий Косенко











Багажник, второй ряд сидений сложен Источник: Дмитрий Косенко











Но самое интересное — трансформация салона. Задние сиденья смещаются к полу, спинки откидываются вперед в ровную площадку — получаем кучу грузового пространства с удобным прямоугольным погрузочным проемом. Что можно делать с этим пространством — ну, например, возить велосипеды. Вот ниже на рекламном фото мы видим, как в отсеке размещены два байка, за счет высокой крыши их можно ставить вертикально без наклона, «в полный рост». Далее на фото из реальной жизни — велосипед, умещенный всего с одним сложенным сиденьем. Да тут все три байка влезут при желании.

Два велосипеда в багажнике Источник: Toyota











Сколько еще влезет велосипедов? Источник: Дмитрий Косенко











Что касается оснащения, то у современных машин даже такого невысокого класса может быть очень широкий функционал. И светодиодные фары, и система старт-стоп, и круговой обзор, и бесключевой доступ. Плюс продуманные приятные мелочи — множество отсеков для хранения, крючки, шторки. Есть, к примеру, такая вещь, как ручки, за которые могут придерживаться задние пассажиры при посадке. Обратите внимание, верхняя часть ручек для взрослых — она толще, а нижняя часть для детей — тоньше, для удобства обхвата.

Ручки для взрослых и детских ладоней Источник: Toyota











Машина стала популярной, суммарное предложение Toyota Tank / Toyota Roomy / Daihatsu Thor по стране составляет 2100 вариантов, а, к примеру, такая суперпопулярная модель, как Nissan Qashqai, представлена в количестве 4400 вариантов. Да, это больше, но не на порядки, учитывая опять же, что Qashqai гораздо более ранняя модель и продается уже долгие годы. Что касается цены, то она как обычно зависит от года, комплектации, состояния и пробега. Самые доступные наши микровэны обойдутся примерно в миллион рублей, а самые дорогие и свежие оцениваются в 1,7 млн. Вот вам и медианная цена — 1,2–1,4 млн рублей.

Напомним, кстати, что с 1 января меняются ставки утильсбора. Эта машина была ввезена по тарифу для личного пользования — 5200 рублей. Коммерческий же утиль на нее составил бы тогда 207 200 рублей. А теперь с 1 января такой сбор повышается до 460 000 рублей. Впрочем, такое авто по-прежнему можно ввести для личного пользования по тарифу 5200 рублей. Правда в целом машина обойдется дороже — курсы йены, доллара и евро растут, а это влияет на стоимость авто в Японии, на стоимость перевозки и таможенную ввозную пошлину.

Машина похожа на игрушку Источник: Дмитрий Косенко











А еще на этот автомобиль многие обращают внимание из-за его яркого цвета, мультяшной внешности и обилия блестящего хрома. Особенно радуются дети — всегда смотрят и показывают пальцем, наверное, тоже хотят такую игрушку.

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