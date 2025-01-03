Штрафы выросли, утильсбор — тоже. Обзор автомобильных законов 2025 года

Осенью прошлого года Госдума в спешном порядке приняла законопроект, увеличивающий штрафы за нарушения по 10 статьям КоАП. Последний раз столь масштабная «штрафная реформа» проходила больше 10 лет назад — в сентябре 2013 года. В полтора раза возросли наказания за:

превышение лимита скорости (750–7500 рублей в зависимости от степени превышения);

проезд на запрещающий сигнал (1500 рублей за первый случай и 7500 рублей за повторные);

выезд на встречную полосу, в том числе на односторонней дороге (7500 рублей или 1500–2250 рублей при объезде препятствия);

нарушение требований знаков (750 рублей в общем случае, 2250 рублей за нарушение правил остановки и стоянки, 1500–2250 рублей за поворот или разворот в неположенных местах);

езду по обочине (2250 рублей);

неиспользование ремня безопасности (1500 рублей);

езду по выделенным полосам (2250 рублей);

непропуск спецмашины с маячком и сиреной (4500–7500 рублей);

езду нетрезвым, отказ от медосвидетельствования (45 тысяч рублей плюс лишение прав);

причинение вреда здоровью в результате ДТП (легкий вред — 3750–7500 рублей, средний вред — 15 000–37 500 рублей);

повторную езду без полиса ОСАГО (3000–5000 рублей).

Серьезно вырастут штрафы для водителей большегрузного и крупногабаритного транспорта: максимальный размер увеличится с 400 тысяч до 600 тысяч рублей.

Отдельным пакетом рассматривали увеличение штрафов за игнорирование требования сотрудника ГАИ. Его предлагают поднять с 500–800 рублей до 7–10 тысяч, за повторное нарушение — лишение прав на срок до шести месяцев.