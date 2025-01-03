Штрафы выросли, утильсбор — тоже. Обзор автомобильных законов 2025 года

В 2025 году власти планируют затянуть гайки для водителей: так, уже с начала января действует новая таблица штрафов. Это далеко не единственное изменение, и обращает внимание, что многие нововведения продиктованы заботой о федеральном бюджете — тут и акцизы, и утильсборы, и транспортный налог. О наиболее важных изменениях нормативов в 2025 году — в нашем обзоре.
- Штрафы выросли в 1,5 раза
- Скидка за быструю оплату снижается вдвое
- Появится штраф за опасное вождение
- ОСАГО проверят камеры
- ОСАГО станет ненужным для регистрации
- Выросли акцизы на бензин
- Увеличился утилизационный сбор
- Вырастет транспортный налог
- Вырастут штрафы за нелегальный проезд по платным трассам
- «Народный инспектор» — в массы?
- Увеличились расценки техосмотра
Штрафы выросли в 1,5 раза
Осенью прошлого года Госдума в спешном порядке приняла законопроект, увеличивающий штрафы за нарушения по 10 статьям КоАП. Последний раз столь масштабная «штрафная реформа» проходила больше 10 лет назад — в сентябре 2013 года. В полтора раза возросли наказания за:
превышение лимита скорости (750–7500 рублей в зависимости от степени превышения);
проезд на запрещающий сигнал (1500 рублей за первый случай и 7500 рублей за повторные);
выезд на встречную полосу, в том числе на односторонней дороге (7500 рублей или 1500–2250 рублей при объезде препятствия);
нарушение требований знаков (750 рублей в общем случае, 2250 рублей за нарушение правил остановки и стоянки, 1500–2250 рублей за поворот или разворот в неположенных местах);
езду по обочине (2250 рублей);
неиспользование ремня безопасности (1500 рублей);
езду по выделенным полосам (2250 рублей);
непропуск спецмашины с маячком и сиреной (4500–7500 рублей);
езду нетрезвым, отказ от медосвидетельствования (45 тысяч рублей плюс лишение прав);
причинение вреда здоровью в результате ДТП (легкий вред — 3750–7500 рублей, средний вред — 15 000–37 500 рублей);
повторную езду без полиса ОСАГО (3000–5000 рублей).
Серьезно вырастут штрафы для водителей большегрузного и крупногабаритного транспорта: максимальный размер увеличится с 400 тысяч до 600 тысяч рублей.
Отдельным пакетом рассматривали увеличение штрафов за игнорирование требования сотрудника ГАИ. Его предлагают поднять с 500–800 рублей до 7–10 тысяч, за повторное нарушение — лишение прав на срок до шести месяцев.
Скидка за быструю оплату снижается вдвое
Помимо увеличения размера штрафа Госдума оперативно согласовала снижение с 50% до 25% скидки за своевременное погашение долга, при этом срок «льготного периода» вырос с 20 суток до 30 суток (с момента получения постановления). Таким образом, минимальный штраф за превышение скорости на 20–40 км/час возрастает с 250 рублей до 563 рублей, если учитывать скидки.
Также обсуждается инициатива направлять 25% штрафных сборов в федеральный бюджет. Ранее эти деньги аккумулировались в регионах.
Появится штраф за опасное вождение
Одна из самых тягучих инициатив — введение штрафа за опасное вождение. Запрет на такую езду появился в ПДД еще в 2016 году, но формулировки понятия «опасное вождение» многие депутаты считали недостаточно ясными.
Осенью 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий наказание за опасное вождение: за первый случай предусмотрен штраф 3–5 тысяч рублей, за повторный — лишение прав на срок до трех месяцев. Окончательное принятие инициативы в 2025 году возможно, но не гарантировано.
ОСАГО проверят камеры
Проект автоматического контроля полисов ОСАГО уже много раз давал фальстарт, поэтому полной уверенности в его готовности нет. Но с 1 марта 2025 года он заработает в тестовом режиме.
Владельцы бесполисных машин будут получать уведомление через «Госуслуги», но как таковые штрафы смогут выписывать лишь инспекторы ГАИ при личной остановке автомобиля. Если эксперимент признают удачным, в полноценном режиме систему запустят с 2026 года. Перед этим необходимы изменения КоАП, чтобы штраф выписывался не чаще раза в сутки, а не при каждом проезде под камерами.
Размер штрафа составляет 800 рублей за первый случай и 3–5 тысяч за повторный. Перед рассылкой предупреждения центры видеофиксации будут проводить повторную проверку через сутки после выявления правонарушения, чтобы исключить наказание водителей, только что заключивших договор ОСАГО.
ОСАГО станет ненужным для регистрации
С 1 марта вводится и послабление: полис ОСАГО уберут из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Мнения о подобном новшестве разделились. Требование хотя бы отчасти снижало число «безосажных» водителей, особенно молодых, покупающих первый автомобиль. С другой стороны, отсутствие у ГАИ полноценной базы данных ОСАГО не позволяло тщательно проверять наличие полиса, и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считал такое требование рудиментом. В перспективе контроль ОСАГО должен стать прерогативой автоматических комплексов.
Выросли акцизы на бензин
С 1 января за тонну бензина придется платить 17 088 против 15 650 рублей сейчас. В пересчете на литры это означает увеличение акцизной составляющей с 11,7 до 12,8 рубля, то есть примерно на рубль с литра. Предусмотрен и дальнейший рост акцизов, которые в 2027 году составят 18 483 рубля за тонну (13,9 рубля за литр).
Увеличился акциз на дизтопливо: было — 10 842 рубля, стало — 12 120 рублей, что также эквивалентно увеличению на рубль с литра.
Меняются и значения топливного демпфера, что снизит компенсации нефтяным компаниям из бюджета в случае, когда им выгоднее отгружать топливо за рубеж.
Цены на топливо заметно росли в конце прошлого года, и средняя стоимость бензина АИ-95 по стране перевалила отметку в 60 рублей.
Увеличился утилизационный сбор
С 1 января 2025 года состоялся очередной этап повышения утильсбора. Предыдущий раз его поднимали три месяца назад, 1 октября 2024 года, а до этого было повышение 1 августа 2023 года.
Январское повышение утильсбора чуть скромнее, чем октябрьское, но в совокупности ставки увеличены более чем вдвое относительно уровня сентября 2024 года. Так, для новых машин с моторами 1–2 литра утильсбор повысился сначала с 300,6 тысячи до 556,2 тысячи, а с января — до 667,4 тысячи рублей. Для подержанных машин с моторами 2,5 литра утильсбор теперь превышает 2,8 миллиона рублей — практически запретительный тариф.
Сильнее всего растет ставка для электромобилей: долгое время ставка для них была минимальна (32,6 тысячи), и в октябре ее не меняли. Теперь же за ввоз электромобиля потребуется заплатить те же 667,4 тысячи, что и для большинства бензиновых машин.
Указанные ставки действуют только при ввозе машин юрлицами. Утильсборы для частников остались на символическом уровне (3,4 тысячи за новую машину и 5,2 тысячи за подержанную). Частный импорт автомобилей — вполне устоявшаяся процедура, но она также не лишена рисков.
Вырастет транспортный налог
Пока это произошло только в столице, где Мосгордума еще в октябре прошлого года приняла план ежегодного увеличения налога. Но это плохая новость и для регионов, поскольку волна переписывания налога может со временем распространиться по другим субъектам федерации. Транспортный налог в Москве был стабилен больше 10 лет, с 2013 года.
Обращает внимание, что в Москве запланировали не однократный рост ставок, а регулярное повышение до 2032 года — схема напоминает ежегодную индексацию утильсборов.
Например, если ранее столичный владелец 249-сильного автомобиля платил 16 185 рублей в год, то в 2025 году сумма возрастет до 17 928 рублей, еще через год — до 18 675 рублей.
Вырастут штрафы за нелегальный проезд по платным трассам
Изменение пока только разработано Минтрансом, но принятие законопроекта вероятно, поскольку развитие сети платных автомагистралей делает проблему бесплатного проезда по ним более острой. В частности, в 2025 году запустят ключевой отрезок трассы М-12, которая в будущем соединит Тюмень с Москвой.
Сейчас штраф для легковушек составляет 1500 рублей, тогда как, например, проезд участка Москва — Казань по трассе М-12 в выходной день стоит 4481 рубль. Предлагается увеличить штраф до 10 тысяч. У грузового транспорта планируемое увеличение составит с 5 до 30 тысяч рублей.
«Народный инспектор» — в массы?
Еще один проект-долгострой: он подразумевает возможность съемки нарушений с помощью обычных смартфонов и специального приложения, позволяя штрафовать автовладельцев в заочном режиме (как если бы нарушение зафиксировала профессиональная камера). Такой подход несколько лет обкатывали в столице, а в прошлом году запустили эксперимент в Татарстане, который нередко становится «песочницей» для отработки такого рода новшеств. Не исключено, что в 2025 году практика распространится в другие регионы России.
Кстати, в Татарстане для народных инспекторов действует система вознаграждений, и ряд экспертов считают подобную практику порочной и стимулирующей провокации.
Увеличились расценки техосмотра
С начала года в ряде регионов России подорожали услуги техосмотра, но несильно: в среднем на 7,5%. Большая часть автомобилистов вряд ли почувствует изменения: во-первых, стоимость техосмотра невелика и в большинстве регионов составляет порядка 1–1,5 тысячи рублей; во-вторых, проходить его нужно далеко не всем — например, ТО делается при регистрации автомобиля старше четырех лет или при внесении изменений в конструкцию (установка ГБО, тюнинг и так далее).