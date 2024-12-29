«Зубилу» — 40 лет. От фоток и истории ВАЗ-2108 накрывает ностальгией

«Восьмерка» открыла переднеприводную главу в истории АВТОВАЗа Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











В эти дни исполняется 40 лет ВАЗ-2108 «Спутник»: 22 декабря 1984 года с конвейера сошла первая серийная машина. Для нас, поколения 70-х и 80-х, именно «восьмерка» была эталоном отечественного автомобиля, спидометр которого мы влюбленно разглядывали, прижавшись носом к стеклу. И «восьмерка» прошла тест временем: нынешняя Lada Granta, равно как линейка вазовских моторов — это прямые наследники того проекта. Интересно, что он был разработан в советское время, но при большом участии иностранных компаний, включая Porsche, так что с какой-то точки зрения ВАЗ-2108 — это немного иномарка.

До «восьмерки» АВТОВАЗ выпускал лишь модификации лицензионного Fiat 124 — «Жигули», а в 1970-х запустил крайне удачную «Ниву», частично унифицированную с заднеприводными моделями. Но на вырост требовалось что-то радикально другое. Жизнь улучшалась, асфальта становилось больше, и мир переходил на переднеприводные автомобили — в чем-то более капризные, но экономичные, легкие, с хорошей компоновкой салона. АВТОВАЗ начал работы над переднеприводной моделью еще на заре своей карьеры, в 1971 году (сам завод был запущен в 1970-м).

Классные пропорции: последующие модели типа Москвич-2141 и «Таврия» напоминали «восьмерку» Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











Но это сейчас передний привод — что-то обыденное, а в те годы плотная компоновка моторного отсека и разработка шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) была делом не столь праздным. Первые лет шесть завод только пристреливался к новой концепции, а разработка самого ВАЗ-2108 началась в 1977 году.

Porsche к тому моменту уже работала с АВТОВАЗом над мелкими проектами в области моторов и помогала создавать ВАЗ-2103. Но при проектировании «восьмерки» немцев привлекли уже основательней. Для чего это нужно было самой Porsche? По одной из версий, это была форма компенсации Германии за урон, причиненный СССР Второй мировой войной. Мы знаем Porsche как производителя спорткаров, но компания является также инженерной фирмой.

После «Волг» и «Жигулей» такой салон казался пультом управления звездолетом Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











Опыт европейской компании позволил доработать сырые вазовские прототипы, но роль Porsche правильнее описать как технический консультант. Стороны довольно часто спорили, потому что Porsche предлагала изящные, но сложные решения, АВТОВАЗ же держал в уме реалии российских дорог, требования простоты и ремонтопригодности. Где-то побеждала одна сторона, где-то вторая: Porsche, например, настояла, чтобы лонжерон будущей модели крепился к порогу и при ДТП передавал удар на него, а не на переднюю стойку кузова. При этом тольяттинцы добились усиления кузова прототипа, который прошел успешные испытания в немецком Вайсахе, но для российских дорог казался слабоват. При этом вазовцы отмечали невероятную тщательность Porsche, а еще — клиентоориентированность: в отличие от итальянских, немецкие чертежи были четкими и понятными.

Технологическим партнером была итальянская компания UTS, но это естественно: она же помогала Fiat, прародителю АВТОВАЗа. Но вообще «иностранный след» в ВАЗ-2108 был даже сильнее, потому что завод активно покупал лицензии иностранных компаний на отдельные узлы: скажем, задняя подвеска — Volkswagen, рулевое — ZF, тормоза — Lucas, а важные для переднеприводной машины ШРУСы приобрели у англо-американской Hardy Spicer, специалиста в этой области. Но эти включения не отрицают того факта, что «восьмерка» была все же отечественной разработкой: автопром уже глобализовался, и применение узлов специализированных фирм было нормой для тех же европейских марок.

Для своих габаритов модель оказалась вполне практичной. Кузов хетчбэк тогда не был популярен в России, но Европа уже переходила на этот удобный формат Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











«Восьмерка» была удачной. Невероятно легкая (900 кг) и экономичная, она отличалась острым рулем и хорошей управляемостью — конечно, если сравнивать с «Жигулями» и «Волгами» того времени. А еще она круто выглядела, чем-то напоминая клиновидный DeLorean из «Назад в будущее» (фантазия у нас в те годы была ого-го). К трехдверному кузову в 1987 году добавился пятидверный — ВАЗ-2109, который выглядел не так дерзко, зато был практичен. Кстати, объем багажника в 330 литров — очень приличный результат для машины длиной четыре метра, то есть меньше Hyundai Creta. Для сравнени: у куда более крупного Haval Dargo — 333 литра (с полноразмерным запасным колесом).

Менялся дизайн машины. Первые поколения шли с коротким крылом: передняя часть с фарами была выделена в отдельный блок. Европейские инженеры предлагали сразу сделать более эстетичные длинные крылья, но проблемы с оснасткой не позволяли штамповать крыло сразу. Поэтому на длинные крылья семейство «Спутник» будет переходить с 1989 года. А в 1990-м появится несколько кургузый седан ВАЗ-21099, пожалуй, самая неказистая модель семейства.

«Восьмерка» и «девятка» с длинными крыльями. В те годы так было моднее, но мне оригинальная модель нравилась больше Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











Мне интересно, какой была бы «восьмерка», если бы в 1991 году не рухнул Союз? Ведь Porsche продолжала курировать проект, например, помогала с 1,5-литровым мотором (изначально были 1,3-литровый и 1,1-литровый). Модель попала в нерв времени и могла бы стать отправной точкой для дальнейшего роста АВТОВАЗа, но…

В 1990-х репутация переднеприводных ВАЗов была уничтожена отвратительным качеством: «погремушка», «таз», «зубило» — как ее только не называли. На фоне хлынувших в страну подержанных «японцев» и «европейцев» стареющая вазовская модель, собранная черти как, выглядела издевкой. АВТОВАЗ, не способный в то время родить новую модель, продержал ее на конвейере слишком долго: семейство «восьмерок/девяток» в конце 1990-х преобразовали в проект «Самара-2», который мы бы назвали рестайлингом, и в общей сложности модель выпускалась почти 30 лет, до 2013 года.

АВТОВАЗ никогда не выпускал кабриолеты серийно, но популярная «восьмерка» дала мощный толчок развитию тюнинга, как профессионального, так и любительского Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











Впрочем, наследники «восьмерки» живы: «Калина» и сменившая ее «Гранта» используют ее платформу, хотя и в модернизированном виде. И моторы Lada Vesta — это многолетняя эволюция тех первых 1,5-литровых движков «восьмерки», что разрабатывала еще Porsche. Да, в 1990-х появился впрыск, с выходом «десятки» добавились 16-клапанные головки, с приходом «Калины» возрос до 1,6-литров объем, а потом появятся и фазовращатели для 1,8-литровых моторов… В общем, конструкция оказалась живучей, хотя больше тут повлияла застойность АВТОВАЗа — создать новый мотор в наше время он уже не смог, а с приходом Renault и необходимость вроде бы отпала.

Но вот Renault ушла, и идеи, заложенные еще в «восьмерку», снова держат АВТОВАЗ на плаву. Комплимент это или критика — вопрос дискуссионный, но сама модель определенно удалась.