АВТОВАЗ начал продажи самой дорогой «Лады» в истории завода

Выпуск новой Lada Aura начался осенью 2024 года Источник: Пресс-служба АВТОВАЗа











Стартовали продажи самой дорогой Lada в истории завода: АВТОВАЗ начал отгрузки седана Aura в дилерские центры страны. Сначала ее получат автосалоны в столицах, затем — в регионах. Челябинск назван в числе первых городов, где появление Aura ожидается уже в декабре.

Aura — это разновидность Lada Vesta с растянутой на 250 мм колесной базой, из-за чего общая длина составляет почти 4,7 метра. Идея не нова, и еще в 2015–2016 году завод выпустил малым тиражом Lada Vesta Signature с такими же параметрами для корпоративных разъездов. Но есть и принципиальные отличия: если Signature была мелкосерийной машиной, которую собирали из готовой Lada Vesta, то Aura выпускают на основном конвейере, то есть ее удлиненные боковины штампуют целиком.

Lada Vesta Signature с удлиненной на 250 мм колесной базой появилась еще в 2016 году. Сейчас АВТОВАЗ вернулся к той идее Источник: Lada.ru











Силовой агрегат — мотор объемом 1,8 литра в паре вариатором, вероятно, китайской фирмы WLY, как у Lada Vesta. Даже для обычной Lada Vesta такой мотор обеспечивает весьма среднюю динамику, так что от потяжелевшей Aura не стоит ждать подвигов в спринтах с места.

Стоимость Aura начинается от 2,6 миллиона рублей, что примерно на 200 тысяч дороже топовой Lada Vesta SW Sportline. В комплектации Premier есть светодиодные фары, фронтальные и боковые подушки безопасности, обогревы руля и сидений, парктроник, кондиционер, мультимедийная система. В версии Status есть отделка салона натуральной кожей и мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, но такие машины будут стоить ближе к 3 миллионам. В целом оснащенность Aura мало отличается от комплектации Techno для обычной «Весты». Из значимых отличий помимо кожаного салона есть обогрев форсунок и задних сидений.

Салон впервые для АВТОВАЗа отделан натуральной кожей Источник: «Фонтанка.ру»









