Мы в Аньхое! Как бывший бракодел из Китая стал главной иностранной компанией России

Chery продает свои модели в России с начала нулевых Источник: Cheryinternational.com











Компания Chery признана крупнейшим иностранным бизнесом в России, и не только среди автомобильных компаний — вообще. Раньше на вершине этого рейтинга были Auchan, Renault, Leroy Merlin, Philip Morris, а прямо накануне СВО — Volkswagen. Результат Chery — во многом следствие «эвакуации» иностранного бизнеса из России, но не только. Компания проявляла удивительное упорство в попытках завоевать Россию, и путь был совсем не безоблачным: случались скандалы с краш-тестами и долгий застой в нижней части рейтинга марок. Мы решили вспомнить основные вехи истории самого успешного в России автопроизводителя из Китая, который из некогда чудной марки (написанной будто с ошибкой) превратился в узнаваемый бренд и главного автоэкспортера Китая.

Знакомый облик? Это не «Матиз», это его китайский клон Chery QQ, из-за которого возникла даже тяжба с General Motors Источник: Cheryinternational.com











Я узнал о Chery в 2005 году, когда она наводняла Россию своими моделями-клонами: QQ был как две капли похож на Daewoo Matiz, Chery Tiggo напоминал Toyota RAV4. Но сама фирма существовала с 1997 года, и по меркам китайских автокомпаний была довольно-таки взрослой. Да, есть элитный Hongqi и Changan, которые выпускают машины с 1950-х, но настоящий автомобильный бум зародился в Китае именно в конце 90-х, и три самые известные китайские бренды Chery, Geely и Great Wall — из тех времен.

Первый Chery Tiggo был просто моделью: линейка Tiggo появится позже Источник: Cheryinternational.com











Chery вообще начала с моторного завода, а потом задумалась, на что же эти моторы ставить. Выбор пал на Seat Toledo образца 1991 года, который как раз снимали с производства. Chery попыталась уговорить Volkswagen (владельца марки Seat) отдать им лифтбэк, похожий на знакомую нам Skoda Octavia, но немцы отказались. Да и зачем? Volkswagen был первой крупной маркой, которая пришла в Китай со своим заводом еще в 1984 году, и внутренние конкуренты ему были не нужны.

Лифтбэк Seat Toledo первого поколения выпускался в Европе с 1991 года. Chery Amulet был его нелицензионной копией, но качество получилось далеко не европейское Источник: Cheryinternational.com











Интересно, ожидал ли Volkswagen, что Chery на этом не успокоится, а начнет выпускать тот самый «Толедо» под собственным именем Chery Fulwing или Amulet? Поскольку марка принадлежала частично китайской провинции Аньхой (там находится ее родной город Уху), та обеспечила ее первоначальным капиталом за счет крупного заказа на автомобили-такси, и Amulet стал первым бестселлером Chery.

Chery Amulet был воплощением всего худшего, что мы знали о китайских машинах. Кривые зазоры, вонючий салон, слабый мотор, низкая коррозионная стойкость… Источник: Cheryinternational.com











Продавался Amulet и у нас: я как-то тестировал его на заре своей автожурналистской карьеры. Впечатление было ужасное: ядовитый салон, деревянный пластик, вываливающиеся панели… На фоне Seat Toledo он выглядел парафиновым яблоком, которое можно перепутать с оригиналом только в новогоднюю ночь, когда темно и ты пьян. Но Amulet был дешев, и стоил от $9 тысяч (тогда еще цены были в иностранной валюте), что по тогдашнему курсу равнялось примерно 230 тысячам рублей. Вскоре вышедшая Lada Priora была дороже — примерно от $11 тысяч. А тут иномарка, лифтбэк, С-класс.

Chery Amulet удалось привлечь аудиторию, которой по карману была продукция АВТОВАЗа, но очень уж хотелось иномарку. Дешевый, более оснащенный, на первый взгляд, он казался неплохим выбором (но только на первый) Источник: Cheryinternational.com











И «Амулет» при всех очевидных минусах пользовался спросом: в 2007 году с результатом 37 тысяч машин Chery заняла 14 место на российском рынке. И это был успех для малоизвестной марки из Китая на рынке, которые балдел тогда от Ford, Volkswagen и Toyota. А потом издание «Авторевю» провело знаменитый краш-тест Chery Amulet, который назывался характерно — «В хлам». После удара «Амулета» о барьер журналисты издания писали: «В итоге по количеству красных пятен на цветных схемах степени защиты водителя Amulet сравнялся с „Таврией“. А по величине деформации кузова поставил печальный рекорд: педали ушли назад на 460 мм!».

Краш-тест «Авторевю» многих отрезвил: продажи Amulet резко провалились Источник: Autoreview.ru











И в 2008 году продажи Chery рухнули почти на 60%, а марка провалилась на 30-е место, вблизи которого и пробудет следующие 15 лет, то чуть поднимаясь, то опускаясь вновь.

Chery Fora была первой самостоятельной моделью Chery. Выпускалась в России на «Автоторе» и на ТагАЗе мод маркой Vortex Estina Источник: Cheryinternational.com











Не спасла положение и Chery Fora, первая самостоятельная модель, которая не выделялась ни дизайном, ни характеристиками. Казалось, репутация разрушена безвозвратно, и не помогала даже попытка зайти в Россию со своей сборкой. В нулевые годы автомобили Chery выпускал калининградский «Автотор», пока правительство не усмотрело попытку обогнуть пошлины, а после — ТагАЗ. Тот грезил созданием своего бренда и придумал для китайских машин марку Vortex. Но и «Вортексы» сгинули без следа.

Chery M11 продавался в России в начале 2010-х. Итальянский дизайн Pininfarina делал машину привлекательней первых Chery, а цена начиналась от 445 тысяч рублей за неплохо оснащенный автомобиль. В те годы более компактная Skoda Fabia стоила больше Источник: Сheryinternational.com











Но пока мы посмеивались над Chery и скупали Renault Logan и Hyundai Solaris, китайская марка не сидела сложа руки. Период грубых заимствований закончился для нее еще в середине нулевых с Chery Eastar (Daewoo Magnus), после чего на рынок вышли уже собственные модели, часто — с неплохим итальянским дизайном и моторами серии Acteco, разработанными совместно с австрийской компанией AVL. Кстати, турбодвигатели Chery выпускает еще с нулевых годов, когда еще это не было общепринятой нормой, поэтому в каком-то смысле накопила неплохой опыт.

Собственные моторы Chery выпускает с самого рождения, а турбодвигателями занялась еще в нулевых Источник: Сheryinternational.com











Chery не стеснялась прибегать к зарубежному опыту, например, управляемость некоторых моделей помогала доводить английская Lotus (до того, как ее купил Geely). И Chery активно инвестировала — в инженерный центр AERI в родном Уху, в моторное производство, в сборочные цеха, в испытательный полигон. Chery помогла приливная волна китайского авторынка, который рос как на дрожжах: с 90-х, когда продавалось в районе 1 миллиона машин в год, к нашему времени он разбух до 30 миллионов. Руководство Chery еще в нулевых отлично понимало, насколько эффективны инвестиции на таком растущем рынке.

Модель, получившая индекс Chery Tiggo 3, была рестайлинговом первой машины этого семейства, обычного Chery Tiggo образца 2005 года Источник: Сheryinternational.com











Вскоре специализацией марки стали кроссоверы. Все началось с модели Tiggo, тогда еще напоминавшей Toyota RAV4, которая после ряда рестайлингов превратился в Chery Tiggo 3. Буквально за несколько лет Tiggo расширилась до целой линейки разноразмерных кроссоверов с индексами от двух до девяти. Часть из них делят одну модульную платформу T1X, но, например, Chery Tiggo 9 (Jaecoo J8) получил более современную T2X.

Chery Tiggo 7 второго поколения стал одним из локомотивов продаж Chery Источник: Cheryinternational.com











Впрочем, в самом Китае Chery предлагает не только SUV: есть седаны серии Arrizo, компактные «электрички» с индексами eQ, а еще множество суббрендов — в этом аспекте Chery практически чемпион. В России марка помимо самой Chery представлена брендами Exeed, Omoda, Jetour, Jaecoo, Soueast, Exlantix и технический близким Kaiyi. При этом костяк большинства «черевских» марок составляют все те же кроссоверы, но линейка Tiggo понемногу разбавляется более яркими моделями типа Jetour T2 или Exlantix ET.

Jetour T2 (Traveller) смотрится очень выгодно на фоне однотипной линейки Tiggo. Цена в России стартует от 3,759 миллиона рублей Источник: Cheryinternational.com











В самом Китае концерн Chery по итогам августа 2024 года занял четвертое место по общим продажам автомобилей, и для марки из Уху это прогресс: позади осталась Tesla, Changan, Wuling и совместное предприятие Volkswagen с концерном SAIC. При этом на лавры лидера Chery пока не претендует. В Китае — электромобильный бум, а у Chery батарейная линейка New Energy пока скромна. Первое место по продажам в Китае занимает местный концерн BYD, который выпускает только электромобили и последовательные гибриды, за ним почти с трехкратным отставанием идет Geely, далее совместное предприятие Volkswagen и FAW и затем Chery. Ее пока правильнее отнести к середнякам китайского рынка, и ее самая популярная модель Chery Tiggo 8 заняла по итогам 2023 года лишь 44 место в рейтинге продаж. Впрочем, марка прогрессирует, и, например, в начале этого года Tiggo 8 в Китае переместился уже на 31 место.

Chery Tiggo 8 Pro — лидер продаж марки в Китае Источник: Артем Краснов











Впрочем, тягаться с россыпью «электричек» BYD, c Tesla Model Y и популярными в Китае бензиновыми Nissan Sylphy и Volkswagen Lavida марке из Уху пока сложно. Вероятно, Chery проворонила удачный момент, чтобы перейти на электромобили, и ее Chery QQ Ice Cream — аж на 156 месте рейтинга, при том, что в КНР электромобили других марок оккупировали все верхние строчки. Может быть, Chery поможет еще один суббренд — Luxeed, запущенный в содружестве с Huawei.

Chery начала вклиниваться в электрическую тему с городскими хетчами с несколько одиозным дизайном. На фото — самый популярный электрокар Chery QQ Ice, но он не входит даже в первую сотню китайских бестселлеров Источник: Cheryinternational.com











Впрочем, у Chery есть еще одна необычная для китайских марок черта. Если прочие автопроизводители работают в основном на рынок КНР, то Chery еще с 2003 года является главным автоэкспортером Китая, окучивая зарубежные рынки и запуская там производства. Например, Chery Tiggo 7 Pro помимо Китая выпускается в Бразилии, Индонезии, Малайзии, Иране, а с недавних пор — в России. По итогам 2023 года марка продала 1,88 миллиона автомобилей, но почти половина из них — 937 тысяч — ушли на зарубежные рынки, крупнейшим из которых является Россия. То есть не самые высокие позиции Chery в родной КНР отчасти связаны с ее глобалистскими устремлениями.

Перед тем как сделать ставку на кроссоверы, Chery экспериментировала в России с неформатными автомобилями типа Chery Indis. В 2011 году за него просили 370 тысяч рублей. Renault Sandero Stepway в то время стоил более 450 тысяч Источник: Cheryinternational.com











В России Chery раскачивалась долго. После упомянутого краш-теста 2007 года марка надолго застряла в конце третьей десятки в рейтинге продаж. Накануне пандемии коронавируса в 2018–2019 году Chery была лишь на 25-27 местах в российском хит-параде, не являясь даже лучшим из китайских брендов. Узкая модельная линейка, состоящая из кроссоверов, и отсутствие бюджетных моделей делали марку выбором фанатов «чайнапрома».

Chery Arrizo 5 в России продаётся под маркой Omoda S5. Размножение брендов стало фишкой Chery — она лидер по количеству дочерних фирм в России Источник: Cheryinternational.com











Но ковид с его микропроцессорным кризисом затормозил продажи известных брендов, и Chery умело воспользовалась ситуацией, к 2021 году переместившись уже на 11 место. В 2022 году марка совершила, казалось, невозможное: тогда даже у «Лады» продажи рухнули вдвое, а Chery за счет стабильного импорта удалось сохранить набранный темп, и как результат — уже пятое место позади только Lada, Hyundai, Kia и Renault. Но для трех последних марок это была уже лебединая песня, и в 2023 году упорная Chery заняла второе место позади только Lada, став самой популярной иномаркой России.

Сейчас наша страна — главный экспортный рынок для Chery. По итогам года должно быть продано более 300 тысяч Chery и ее дочерних марок, что сравнимо, например, с продажами лидера рынка АВТОВАЗа в докризисном 2019 году. Для сравнения, лучшая иномарка Kia в тот год реализовала 226 тысяч машин, и Chery (плюс суббренды) перекроет эту планку уже в сентябре.

Jaecoo J8 — это слегка видоизменённый Chery Tiggo 9 Источник: Артем Краснов











Интересно, что Chery не спешила приходиться в Россию со своими заводами, предпочитая прямой импорт. Возможно, повлиял неудачный опыт с «Автотором» и ТагАЗом, но Haval стал первой китайской маркой, которая запустила в России полноценное производство. И Haval пожинает плоды: по итогам 8 месяцев 2024 года именно он оттеснил Chery на третье место по продажам. Впрочем, в каком-то смысле Chery опять всех перехитрила: ее продажи растащены между суббрендами, и каждый из них весьма успешен в России. В топ-10 российского рынка сейчас половину мест занимают Chery, Omoda, Jetour, Exeed и Jaecoo. И если сложить продажи всех брендов концерна Chery, он становится безусловным лидером российских иномарок. Для сравнения, АВТОВАЗ за 8 месяцев продал 282 тысячи машин, а Chery с ее дочерними марками — 204 тысячи, при том, что в линейке нет бюджетных моделей уровня «Весты» или «Гранты».

Сборка Jetour Dashing на калининградском «Автоторе» началась в 2024 году. До этого завод выпуска модели Chery c 2006 по 2008 годы. Также он собирает близкие Chery модели Kaiyi Источник: Avtotor.ru











Однако Chery начала разворачиваться и в сторону российского автопрома. Пробой пера стал уже привычный «Автотор», где запустили сборку Jetour Dashing и X70 Plus. На оставшемся от Nissan петербургском заводе после многомесячного хаоса организовали сборку дорестайлинговых Chery Tiggo 7 Pro под именем Xcite X-Cross 7. Причем вовлеченность Chery в этот проект видна хотя бы по тому, что сам Tiggo 7 Pro прошел сразу два рестайлинга и получил другой силовой агрегат, чтобы разойтись с X-Cross 7 — явно скоординированные усилия. Наконец, в базе Роспатента появились одобрения типа на две модели Chery калужской сборки.

Xcite X-Cross — полная копия Chery Tiggo 7 Pro: одинаковы даже технические жидкости, а шильдик Xcite клеится уже в Китае. В России пока — только отверточная сборка Источник: Артем Краснов / 74.RU











Как закономерный итог — максимальная среди иностранных компаний выручка в 2023 году, которая составила 590 миллиардов рублей. Это больше, чем у лидера рейтинга 2022 года Volkswagen, который наторговал на 517 миллиардов рублей. А Renault, которая лидировала в 2019 году, показала результат 429 миллиардов.

Exlantix ET — пятиметровый гибрид, который Chery планирует выставить в России против неожиданно популярных Lixiang Источник: Exlantix.ru











И есть подозрения, что Chery на этом не остановится. За 27 лет существования она не раз проходила кризисы, но в чем ей не откажешь — так это в мертвой хватке. В том числе, в российский рынок. Chery никогда не бросала своих клиентов и присутствовала в России даже в годы, когда, казалось, она обречена на существование в конце рейтинга марок. Chery продолжает приводить новые бренды в Россию и разукрашивает линейку новыми моделями: в ближайшее время, например, нас ждет дебют Omoda С7. Так что Chery сегодня — это, похоже, новый Volkswagen. Ну или Renault.