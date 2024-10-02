Машины подорожают на 400 тысяч?! Отвечаем на популярные вопросы о беспрецедентном увеличении утильсбора

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С 1 октября ставка для юрлиц в среднем прибавила 70-80%. Для новых автомобилей наиболее значима категория с объемом мотора 1-2 литра, и для нее утилизационный сбор вырос с 301 тысячи рублей до 556 тысяч . Для автомобилей с моторами 2-3 литра он стал почти запретительным, увеличившись с 845 тысяч до 1,563 миллиона. То же касается подержанных машин. Например, японские малолитражки с моторами менее 1 литра обложили утильсбором в 383 тысячи против нынешних 207 тысяч, а для категории 1-2 литра он подскочил с 529 тысяч до 978 тысяч.

Следующее увеличение сбора назначено на 1 января 2025 года (на языке правительства это называется раз в год). Прибавка будет не столь резкой, но всё равно ощутимой: так, для новых автомобилей с моторами 1-2 литра утильсбор вырастет с нынешних 301 тысячи до 667 тысяч , а, например, для подержанных автомобилей с моторами 2-3 литра — с 1,279 млн до 2,839 млн.

Для электромобилей с 1 октября ничего не изменилось, и ставка останется низкой — 33 тысячи рублей. А вот с 1 января она увеличится в двадцать раз до 667 тысяч рублей.

С 2025 года утилизационный сбор будет расти регулярно в начале января вплоть до 2030-го. Так, для новых машин с моторами 1-2 литра он возрастет до 1,172 млн, а для бэушных — до 2,063 млн.

То есть в ближайшие шесть лет утилизационный сбор подскочит почти в четыре раза .