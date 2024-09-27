Да ты гонишь! Как мы привезли кроссовер Toyota Raize из Японии за 1,5 млн рублей под ключ

Машина на фоне бухты во Владивостоке Источник: Дмитрий Косенко











В условиях удорожания автомобилей и повышения утилизационного сбора в нашем предыдущем материале поднимался вопрос о самостеятельной покупке авто, по схеме частного ввоза. Сегодня мы покажем на конкретном примере, какие именно затраты и проблемы могут ждать вас при ввозе машины из-за границы — речь пойдет об авто из Японии. Рассказывает наш автор Дмитрий Косенко, живущий в Новосибирске, который лично покупал и ввозил авто.

Итак, с 1 октября 2024 года повышается утильсбор на ввозимые в РФ машины (один из видов таможенных сборов), и пока еще он не вырос, мы попробовали ввезти авто из Японии по старым тарифам.

Спрос на машины с правым рулем в нынешних условиях вновь растет — многие опять обратили внимание на авто внутреннего рынка Японии. Этот рынок очень многообразен, и там всегда много новинок на любой вкус и бюджет. Вот, например, семейство субкомпактных кроссоверов (как их еще называют — микрокроссоверов) — Daihatsu Rocky и Toyota Raize. Это относительно недорогие современные паркетники (начало производства в 2019 году) габаритной длиной 4 метра, с клиренсом 18 сантиметров, с 1-литровым турбированным двигателем и с современными электронными системами безопасности и комфорта. Модель бывает полноприводной, но мы везли вариант с передним приводом.

Длина авто — около 4 метров Источник: Дмитрий Косенко











Такой кроссовер мы купили на одном из аукционов Японии в начале августа за 1,2 млн рублей (с перевозкой по Японии) по прежнему курсу йены — сейчас японская валюта подорожала, и машина обошлась бы дороже. Год выпуска — 2021-й, пробег — 70 тысяч км, богатая комплектация, родной окрас, оценка — 4,5 балла ВВ. К концу августа машина отгружается из Японии и приплывает на пароходе во Владивосток, где на местной таможне проходит таможенное оформление.

При оформлении на физическое лицо пошлина зависит от количества лошадиных сил и курса евро, в нашем случае это около 1,5 евро за силу. Суммарные расходы во Владивостоке составили 241 тысяч рублей с учетом самой пошлины, услуги оформления, утильсбора (5,2 тысячи рублей), склада временного хранения, комиссии компании по подбору и комиссии компании-брокеру. Стоит отметить, что без брокеров, которые занимаются закупкой, перевозкой и оформлением авто, имея на это соответствующие компетенции, вы самостоятельно вряд ли что-то можете сделать.

Приведем наши первые расходы на авто отдельным списком:

автомобиль с перевозкой по Японии — 1,2 млн рублей;

таможенная пошлина с оформлением и начальным утильсбором — 167 тысяч рублей;

расходы во Владивостоке на склад временного хранения и комиссии — 74 тысячи рублей.

Далее вы можете заказать для машины автовоз или самостоятельно съездить во Владивосток и перегнать авто. Очередь на автовоз достигает 3 недель, а стоит он в зависимости от города назначения минимум. Новосибирск — 105 тысяч рублей, Екатеринбург, Челябинск — 140 тысяч рублей, Москва — 160 тысяч рублей. Поэтому вполне можно самостоятельно слетать за машиной и сэкономить порядка 70–40 тысяч рублей, в зависимости от цены авиабилета и условий вашего проживания и питания по дороге домой.

Машины с правым рулем становятся популярней Источник: Дмитрий Косенко











Билет на самолет из Новосибирска в нашем случае обошелся в 13 тысяч рублей, но это с учетом бесплатного сертификата «Аэрофлота» на 16 тысяч, иначе было бы 28 тысяч рублей. Сейчас самые дешевые билеты во Владивосток с горизонтом в неделю из Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска стоят порядка 23–28 тысяч рублей, в зависимости от аэропорта пересадки. Из самой Москвы прямой рейс — 18 тысяч рублей.

Важно учитывать расстояние до вашего города — сколько дней в пути, сколько придется ночевать и сколько бензина потратить. Траты на бензин зависят от автомобиля и скорости, в нашем случае это в среднем порядка 7,5 литра на 100 километров с переменной скоростью до 130 км/ч, поездками по улицам городов, которые встречаются по пути, и прогревами.

Приведем расчет расходов по пути из Владивостока до Новосибирска (5800 км):

авиабилет — 13 тысяч рублей;

бензин — 23 тысячи рублей;

замена масла — 3500 рублей;

временный полис ОСАГО — 700 рублей;

гостиницы — 7150 рублей;

прочие расходы (бытовые мелочи, стоянка, защитные сетки, такси, мойка) — 7 тысяч рублей.

Добавим сюда дополнительные расходы нв оформление и обслуживание авто:

нотариальное заверение паспорта с заказным письмом — 1800 рублей;

дворники, перетяжка руля, полировка, комплексная мойка — 6900 рублей.

Итоговые затраты составили 1,53 млн рублей. А если с доплатой коммерческого утильсбора, позволяющего продавать машину в течение года, то 1,73 млн рублей . Много это или мало? Ну если не платить 200-тысячный утиль и оставлять машину у себя как минимум на год, то в целом неплохо. На рынке такие машины представлены по разным ценам — и 1,5, и 1,6, и 1,7 миллиона.

Однако стоит учитывать, что комплектации у таких вариантов зачастую слабенькие, а самое главное, многие авто продаются без уплаченного коммерческого утиля. И продаются они по генеральной доверенности, поскольку продавцы не хотят платить лишние деньги государству и, соответственно, целый год не отчуждают машину от себя. Иногда пишут, что «гарантией сделки является подача уведомления о залоге автомобиля на имя покупателя через нотариуса».

Но вряд ли вы захотите связываться с этими схемами, платить немалые деньги за имущество, которое еще целый год не будет вашим. Мало ли что случится, вдруг надо будет срочно продавать имущество, чтобы получить свои средства назад.

Что касается цен на полностью «чистые» машины со всеми уплаченными сборами, которые годятся для свободной продажи без ограничений, то тут планка подбирается к 1,9–2 млн рублей в хороших комплектациях.

Вы бы стали покупать машину по генеральной доверенности с залогом в вашу пользу через нотариуса? Да, раз через нотариуса Нет, слишком сложно Не знаю