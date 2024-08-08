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Авто Кризис-2024 проблема «Торгуем себе в убыток»: представители АЗС и эксперты — об августовском росте цен на топливо

«Торгуем себе в убыток»: представители АЗС и эксперты — об августовском росте цен на топливо

Стоимость бензина АИ-95 достигла 58 рублей за литр

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В августе цены на АЗС снова обновили рекорд

Розничная стоимость топлива в России достигла исторических максимумов, а оптовые цены держатся на уровне, близком к максимальному. Это напоминает прошлогоднюю ситуацию, когда в августе и сентябре разразился «бензиновый кризис», сдержать который удалось рядом мер, включая запрет на экспорт нефтепродуктов. В этом году аналогичный запрет был введен еще в марте, приостановлен в конце мая, но теперь активирован снова с 1 августа и до конца октября. Но оптовые цены существенно не упали и держатся на уровне, который независимые игроки называют критическим: розничные продажи некоторых марок бензина сегодня попросту невыгодны. Может ли повториться бензиновый кризис и есть ли предел у роста цен?

Бензин пошел на взлет

В последнюю отчетную неделю, с 22 июля по 29 июля, по данным Росстата, стоимость бензинов продолжила интенсивный рост: АИ-92 подорожал на 18 копеек, АИ-95 — на 26 копеек. Средняя по России цена первого приблизилась к 53 рублям за литр, второго — 58 рублям за литр. Это выше уровней сентября 2023 года когда наблюдался локальный пик. При этом биржевая цена бензина АИ-95 колеблется в районе 73–74 тысяч рублей за тонну, что лишь немногим меньше прошлогодних величин, когда она достигала 75 тысяч рублей за тонну. В пересчете на литр это означает стоимость в районе 55–56 рублей, что уже сопоставимо с розничной ценой АИ-95.

«Поднимаем цены, но не быстро»

Представитель одной из сетей независимых АЗС рассказал нам, что для небольших игроков ситуация опять близка к критической, как и в прошлом году, когда розничные цены оказались меньше оптовых.

— Мы поднимаем понемногу цену, но стараемся не делать этого резко, — сказал он. — Отдельной проблемой для нас является логистика: доставки по железной дороге занимают очень много времени и не всегда предсказуемы, и с этим же мы сталкивались год назад. Можно закупать топливо на нефтебазах внутри регионов, но оно значительно дороже. Например, бензин АИ-92 на бирже стоит порядка 56 тысяч рублей за тонну, на региональной базе ВИНК — 63 тысячи рублей за тонну. Периодически торгуем себе в убыток.

Он отмечает, что если по бензину АИ-92 ситуацию еще терпима, то с АИ-95 всё хуже: разница оптовой и розничной цен близка к нулевой. Уточним, что для крупных нефтяных компаний аномальное соотношение розничных и оптовых цен не так болезненно, поскольку они могут компенсировать убытки за счет других звеньев производственной и торговой цепочек.

По словам нашего собеседника, как такового дефицита топлива нет, но чувствуется ограниченность поставок, что и приводит к увеличению цен на региональных нефтебазах.

«Стремятся уложиться в инфляцию»

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что с прошлогодним бензиновым кризисом нынешняя ситуация перекликается лишь отчасти. Он отмечает, что прошлогоднее ралли на рынке во многом спровоцировали планы правительства с сентября 2023-го снизить размер так называемого демпфера — размера компенсаций, которые нефтяные компании получают из бюджета при отгрузке топлива на внутренний рынок в периоды, когда экономически выгоднее его экспортировать.

— В прошлом году к сентябрю нефтяники решили добрать за счет рынка то, что им недоплатит бюджет, и это спровоцировало рост цен, прежде всего, в опте, — говорит Игорь Юшков. — В этом отличия с нынешней ситуацией. Но есть и общее: высокий спрос, который характерен и сегодня. У нас автомобильный сезон становится всё более ярко выраженным, дизель оттягивается на СВО, сельским хозяйством потребляется, гражданский сектор потребляет и бензин, и дизель всё больше в сезон отпусков. Но по итогам года и в прошлом году, и в нынешнем правительство стремится уложиться в уровень инфляции. В прошлом году в целом уложились, в этом году посмотрим, какая инфляция будет, но все инструменты для выполнения задачи есть.

Пока удорожание бензинов укладывается в уровень, заданный общей инфляцией

Дилемма АИ-95

Эксперт акцентирует внимание, что в более уязвимом положении оказывается бензин АИ-95, цены на который растут более интенсивно:

— 90% производимого бензина шло для внутреннего рынка, и только 10% экспортировалось, в дизеле эта доля — 50%, — объясняет Игорь Юшков. — В этом году Нижегородский НПЗ в новый год ушел в ремонт, а он как раз 10% российского бензина производит. Завод вышел из ремонта только в июне полноценно. Плюс к тому были удары (украинских дронов. — Прим. ред.) по другим НПЗ и был риск физического дефицита бензина: говорили, что придется у белорусов закупать и так далее. И, чтобы минимизировать этот риск, еще с 1 марта 2024 года ввели запрет на экспорт бензина. Потом к июню стало понятно, что бензина достаточно и девать некуда. И НПЗ начинают сокращать его производство. И на июнь-июль разрешили экспорт бензина, а в августе опять почему-то появился риск дефицита, цены на бирже пошли вверх, и это привело к тому, что правительство отменило разрешение на экспорт.

Мартовские атаки украинских дронов не стали единственным фактором, но всё равно сказались на поставках топлива: Игорь Юшков отмечает, что из-за них часть заводов ушло на ремонт, а работы порой затягиваются из-за санкций и увеличения сроков поставки оборудования.

— Физический дефицит бензина так и не возник, но такие риски есть, — говорит Игорь Юшков, отмечая, что такие меры, как запрет на экспорт нефтепродуктов, показали свою эффективность и в прошлом году, и в этом.

Крупным сетям АЗС легче балансировать цены, чем независимым игрокам, которые зависят от соотношения цен на оптовом и розничном рынке

Эмбарго на несуществующий экспорт

Однако экспорт бензина АИ-95 и до запрета был незначителен, поэтому возобновление эмбарго не оказывает прямого влияния на доступность бензина, отмечает издание «Коммерсант». Реакция биржевых цен это подтверждает: через неделю после введения запрета на экспорт они остаются на высоком уровне.

По мнению опрошенных изданием экспертов, эмбарго носит скорее сигнальный характер, то есть показывает крупным нефтяным компаниям решимость правительства в сдерживании цен. Сложным остается вопрос, есть ли технические возможности форсировать производство топлив для удовлетворения высокого августовского спроса: так, в июле нарастить суточный выпуск предприятиям не удалось. Окончание ремонтных работ на Астраханском ГПЗ и Сургутском ЗСК позволит нарастить выпуск бензина АИ-92, но ситуация с АИ-95 сложнее.

Дорожает и дизельное топливо: если в сентябре прошлого года цена достигала 64,99 рубля за литр, то в конце июля 2024 года составила 66,53 рубля за литр. Процесс интенсифицировался в середине июня: в течение полутора месяцев темп удорожания держался на уровне 16 копеек в неделю. Представители розничных сетей не ожидают резкого удорожания дизтоплива летом, но считают, что предпосылки к росту цены возникнуть осень с началом уборочной кампании и переходом на зимние сорта.

«У правительства есть все инструменты»

Игорь Юшков считает, что риска выхода ситуации из-под контроля нет и сдерживание топливных цен на уровне инфляции — выполнимая задача.

— У правительства есть все инструменты, чтобы сдерживать цены и удовлетворять дополнительный спрос: могут ввести запрет на экспорт дизеля, могут снизить акцизы, могут пересмотреть демпфер, — напоминает он.

Официальная инфляция с 1 января по 29 июля 2024 года составила 5,99%. За этот же период стоимость бензина АИ-92 выросла на 5,25%, бензина АИ-95 — на 5,5%, дизтоплива — на 3,35%.

А вас беспокоит увеличение цен на топливо?

Да, очень тревожит
Не более, чем инфляция в целом
Абсолютно не беспокоит

В прошлом году цены на бензин выросли к осени, а в сентябре АЗС стали жаловаться на нехватку топлива. Правительство сделало ряд шагов для стабилизации рынка, в частности ввело временные ограничения на экспорт нефтепродуктов. После этого стоимость бензина пошла вниз, но с декабря 2023 года снова вернулась к росту.

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Комментарии
38
Гость
8 августа 2024, 14:37
Пользуясь случаем, поинтересуюсь! Как рассчитать ОСАГО на упряжь из 2-х лошадей?
Гость
8 августа 2024, 14:17
Спасибо Путину!!! Ура!!!
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