Как животные-пенсионеры из приютов находят семью. Истории, которые согреют ваше сердце

Любящий хозяин нужен животным независимо от возраста Источник: Татьяна Волгина / личный архив, Ирина Балаганская / личный архив

В приютах живут тысячи животных. Найти дом, к сожалению, суждено не всем из них. Чаще забирают красивых и молодых собак и кошек, но это не значит, что у животных-пенсионеров нет шанса обрести семью.

Наша омская коллега, корреспондент NGS55.RU Екатерина Шрайнер, нашла несколько добрых историй о пожилых зверях, которых забрали из приюта и полюбили, несмотря на преклонный возраст. Все подробности и милые фото счастливых «старичков» — в нашем материале.

Охранять здоровье и сон

Линде уже 15 лет Источник: Ирина Балаганская / личный архив

Бывшая сотрудница омского приюта для собак «Друг» Ирина Балаганская забрала оттуда двух пожилых собак. Первая из них — 15-летняя Линда.

«До меня ее уже забирали из приюта, но через восемь лет жизни в семье вернули в связи с переездом. Вообще, несмотря на преклонный возраст, она прекрасно меня охраняет и является самым лучшим и преданным другом по сей день», — рассказала Ирина.

По ее словам, сейчас Линде уже сложно выполнять свою «работу» в полную силу, но собака все равно старается защищать хозяйку.

«Она периодически показывает мне, что еще может быть охранницей, хотя для меня Линда всегда будет прежде всего другом. Сейчас уже я охраняю ее здоровье и сон».

Вторая подопечная Ирины — Туся. К сожалению, она умерла от онкологии чуть больше года назад. Тем не менее последние годы собачка жила в любви и заботе.

«Тусю я тоже забирала уже довольно взрослую: около 12 лет ей было. Тихая, спокойная собака. Таких обычно не замечают. Она в приют попала уже взрослой. Забирала я ее 31 декабря несколько лет назад после того, как ей удалили селезенку, которая стала опухолью. Не хотела, чтобы ее вернули на улицу. С онкологией мы так и не справились, но я ни капли не жалею, что взяла Тусю себе».

Старушка Маруся

Такой Маруся была в первые дни в новом доме Источник: Татьяна Волгина / личный архив

Кошке по кличке Маруся почти 14 лет. В прошлом году она попала в приют «ЗооСпас» после смерти своей пожилой хозяйки. Спустя время ее забрала к себе Татьяна Волгина. У нее мурлыка живет по сей день.

«Регулярно помогаю разным приютам, стало уже привычкой просматривать соцсети, сообщества волонтерских организаций. В ноябре 2024 года зацепило меня объявление о старой кошечке. Она несколько месяцев жила одна, ее просто приходили кормить. Но квартиру продали, кошку грозили отправить на улицу», — вспомнила Татьяна.

А такой кошечка стала сейчас Источник: Татьяна Волгина / личный архив

Брать старенькую кошку из приюта женщина не спешила. Сначала просто сделала репост поста о ней к себе на страничку. Но подарить дом животному никто так и не захотел.

«Никто не отозвался. А мне ее так жалко стало: 13 лет прожила с любящей хозяйкой, квартиру в центре города кто-то получил, а бедолагу на смерть отправляют сознательно. Напрасно люди не хотят брать старых животных. Они спокойные, тихо доживают свой век, не приносят хлопот таких, как котята. Поэтому я решила ее взять. Ну сколько ей лет отведено? Пусть доживет их спокойно и сытно».

У Татьяны дома уже живет кошка по кличке Маруся, поэтому старушку из приюта она называет Марусенцией. Говорит, что это имя кошечке подходит: характер у нее непростой.

«Кошка была очень долго в жутком стрессе, боялась других животных, шипела, дралась. Характер у нее боевой. Забралась на микроволновку на холодильнике и отказывалась спускаться — приходилось там ее кормить. На меня тоже немного агрессировала. Но любовь делает свое дело. Постепенно Маруся стала мне доверять».

По словам Татьяны, пожилое животное — это не всегда болезни и проблемы. Марусиному здоровью ветеринары только удивляются.

Собака на трех лапах и одноглазая кошка

Собаку сейчас лечат от рака Источник: Елена Савельева / личный архив

Лабрадору по кличке Мила сейчас около восьми лет. Точный возраст собаки хозяйка назвать не может, потому что взяла ее из приюта. Одна лапка у Милы не работает. Кроме того, сейчас ее лечат от онкологии.

«Было несколько операций. Живем. Если бы каждый завел себе по котику и собаке, то несчастных животных и людей не стало бы», — говорит Елена.

Бездомными бывают даже породистые животные Источник: Елена Савельева / личный архив

У доме также живет приютский мейн-кун — одноглазая кошка Миша.

«Мы не собирались специально никого заводить, я просто увидела пост про нее, стало жалко. Такую мадам в приюте трудно откормить. Она ест почти как собачка. А то, что она инвалид, так и что. Не вижу в этом никакой вообще проблемы».

Чудесное возвращение потеряшки

Заза вернулся домой Источник: «Омские хвостики» / T.me

Очаровательный песик на фото выше год жил в приюте «Омские хвостики». Туда он попал в преклонном возрасте, и ему дали кличку Заза. Животное нашли в марте 2024-го примерзшим к земле. У него не было сил подняться.

После обследований оказалось, что у Зазы есть сразу несколько серьезных заболеваний: почечная недостаточность, цистит, увеличенное сердце. В приюте его лечили на средства, которые присылали неравнодушные люди.

«Сначала Заза был очень замкнутым и недоверчивым, он воспринимал людей как врагов и даже огрызался. Но со временем, благодаря нашей работе, он понял, что мы не желаем ему зла. Теперь он с радостью бежит обниматься и целоваться», — писали в телеграм-канале «Омские хвостики».

Спустя год фотографию Зазы в соцсетях заметила девушка, которая раньше была его хозяйкой. Как оказалось, пес потерялся. Отказываться от собаки, несмотря на ее возраст и проблемы со здоровьем, владелица не стала. Счастливое возвращение старичка домой состоялось в марте этого года. Заза снова обрел семью. Там его, кстати, называют Джеком.

«Девушка увидела публикацию в интернете и узнала ту самую собаку, с которой прожила 14 лет. Семья долго искала Зазу и тяжело переживала потерю. Однажды старенький песик сбежал. Никто и представить не мог, что он окажется у нас», — сообщали в соцсетях приюта.