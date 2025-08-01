«Проверять надо каждую кошку»: эксперт предупредил о скрытой смертельной болезни домашних любимцев

Вирусная лейкемия может быть у любой кошки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый домашний питомец из семейства кошачьих может быть носителем страшной болезни под названием «вирусная лейкемия». У этого вируса нет симптомов, но он может погубить всех кошек в доме. Про страшный, но незаметный недуг, подстерегающий каждую кошку, нашим коллегам из V1.RU рассказал ветеринар Егор Дубовченко.

Как распознать лейкоз у кошек

По словам Егора Дубовченко, вирус лейкемии поражает кошек раз и навсегда. Излечиться от него невозможно.

— Вирусная лейкемия кошек — это вирус, который паразитирует во всем семействе кошачьих. Он пожизненный, то есть животное будет заражено всегда, и от болезни нельзя излечиться, — рассказывает ветеринар. — Заражены могут быть любые кошки, однако в основном болеют те, которые содержатся в питомниках или же на улице. Не исключены и случаи носительства среди домашних питомцев.

У кошки может и не быть симптомов, но в один момент ей станет плохо Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Кошка может прожить всю жизнь без последствий от оккупировавшей организм вирусной лейкемии. Однако если этот вирус начнет прогрессировать, тогда питомца уже не спасти, в скором времени он погибнет в страшных муках. От этого не застрахован ни один пушистый друг.

— Кошки любых возрастов подвержены этому вирусу, — добавил ветеринар. — Главная опасность в том, что вирусная лейкемия содержит рибонуклеиновую кислоту — РНК, а организм кошки может ее активировать и привести к смертельным заболеваниям: иммунодефициту, анемии, онкологии.

Без анализов никак

Вирусная лейкемия может быть во всем семействе кошек любого возраста. Если этот вирус попал в род кошачьих в любом поколении, то и всё последующее может оказаться под угрозой гибели. Кошка может жить и с вирусной лейкемией, пока она не перетечет в страшные болезни.

Лучше сразу проверить и вакцинировать, чем ждать и рисковать Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

— Вирус может передаваться через укусы, царапины при драках, слюну, а также через плацентарное заражение, когда котята заражаются от больной матери, — отметил Егор Дубовченко. — В анализах на вирусную лейкемию определяются ДНК и РНК. ДНК самого вируса только говорит о том, что в жизни кошки когда-то был контакт и его частицы остались в организме. Но когда выявляется РНК вируса в крови, то мы уже говорим о прогностическом развитии заболеваний.

Из лабораторных исследований можно узнать, является ли пушистый друг носителем или болезнь будет прогрессировать. Наличие ДНК вируса в организме говорит лишь о наличии и переносимости заболевания. Но если же будет обнаружена рибонуклеиновая кислота в крови, то питомцу необходимо будет лечиться у ветеринара, в ином случае исход будет печальным.

— Как правило, проверка — это рутинный метод. Люди берут с улицы кошек и говорят «сделайте проверку», — продолжил ветеринар. — Мы отправляем анализы в лабораторию, через 3 дня нам дают заключение, в нем мы уже можем увидеть, является ли кошка носителем лейкемии или заражена.

«Терапии как таковой не существует»

Врач рассказал, что развитие вирусной лейкемии делится на несколько стадий: инкубационный период, репликация вируса, его удвоение и проникновение в органы мишени, и в дальнейшем летальный исход. Как выяснилось, общепринятой терапии и лечения от заболевания нет.

— Существует только профилактическая вакцинация от вирусной лейкемии, — отметил ветеринар, — как таковой терапии не существует. Причем лечение проводится человеческими препаратами, которые подавляют развитие вируса в крови, но никак не убирают пожизненность, то есть животное будет заражено всегда. Тем не менее мы можем контролировать развитие лейкемии, сдерживая ее рост и размножение в организме.

Егор Дубровченко рассказал, что вакцина от вирусной лейкемии стоит 900 рублей на рынке. Всех кошек стоит иммунизировать начиная с двухмесячного возраста и не скупиться на ежегодные последующие прививки.

Однако следующий этап лечения при самых тяжелых случаях уже включает в себя переливание крови здоровых иммунизированных кошек. Как добавил ветеринар, в его практике есть случаи, когда питомцы живут на пожизненной терапии.