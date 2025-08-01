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Животные Фоторепортаж У берега Белого моря заметили десятки гигантских алых медуз. Впечатляющие кадры

У берега Белого моря заметили десятки гигантских алых медуз. Впечатляющие кадры

Диаметр некоторых медуз достигал 70 сантиметров

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У берега Белого моря заметили десятки гигантских алых медуз. Впечатляющие кадры | Источник: Людмила ХабароваУ берега Белого моря заметили десятки гигантских алых медуз. Впечатляющие кадры | Источник: Людмила Хабарова
Источник:

Людмила Хабарова

У берега Белого моря в Архангельской области заметили десятки медуз. Как сообщают наши коллеги из 29.RU, плавают у острова Ягры и завораживают своей красотой. Снимками морских обитателей поделилась Людмила Хабарова.

«Шла от пляжа до волнореза и наткнулась на них. Крупных было больше 15 штук. Некоторые уже лежали на берегу — жалко их. Но живых тоже было много. Я часто там гуляю, но таких крупных видела впервые. Некоторые примерно 70 см в диаметре», — рассказывает Людмила.

В Белом море обитает медуза цианея, диаметр купола которой может достигать двух метров. Крупные экземпляры опасны для человека, потому что их стрекательные клетки вызывают сильный ожог.

По словам Людмилы, некоторые медузы были мертвы | Источник: Людмила ХабароваПо словам Людмилы, некоторые медузы были мертвы | Источник: Людмила Хабарова

По словам Людмилы, некоторые медузы были мертвы

Источник:

Людмила Хабарова

Берега покрылись алыми пятными | Источник: Людмила ХабароваБерега покрылись алыми пятными | Источник: Людмила Хабарова

Берега покрылись алыми пятными

Источник:

Людмила Хабарова

Какой цвет! | Источник: Людмила ХабароваКакой цвет! | Источник: Людмила Хабарова

Какой цвет!

Источник:

Людмила Хабарова

Зрелище впечатлило северянку:

«Стоит только удивляться, как же красив подводный мир нашего морюшка! Я настолько была ошарашена этой красотой, что не могла уйти! Долго рассматривала этих цианей».

В Белом море обитает медуза цианея | Источник: Людмила ХабароваВ Белом море обитает медуза цианея | Источник: Людмила Хабарова

В Белом море обитает медуза цианея

Источник:

Людмила Хабарова

Крупные экземпляры медузы цианеи опасны для человека | Источник: Людмила ХабароваКрупные экземпляры медузы цианеи опасны для человека | Источник: Людмила Хабарова

Крупные экземпляры медузы цианеи опасны для человека

Источник:

Людмила Хабарова

Медуз выбросило на берег Белого моря | Источник: Людмила ХабароваМедуз выбросило на берег Белого моря | Источник: Людмила Хабарова

Медуз выбросило на берег Белого моря

Источник:

Людмила Хабарова

Вспышка цвета | Источник: Людмила ХабароваВспышка цвета | Источник: Людмила Хабарова

Вспышка цвета

Источник:

Людмила Хабарова

Медузу цианею также называют волосистой цианеей | Источник: Людмила ХабароваМедузу цианею также называют волосистой цианеей | Источник: Людмила Хабарова

Медузу цианею также называют волосистой цианеей

Источник:

Людмила Хабарова

Есть в этом что-то завораживающее, не так ли? | Источник: Людмила ХабароваЕсть в этом что-то завораживающее, не так ли? | Источник: Людмила Хабарова

Есть в этом что-то завораживающее, не так ли?

Источник:

Людмила Хабарова

Только посмотрите на это фото | Источник: Людмила ХабароваТолько посмотрите на это фото | Источник: Людмила Хабарова

Только посмотрите на это фото

Источник:

Людмила Хабарова

Ранее мы также показывали впечатляющее видео с белухами, которых заметили неподалеку от Соловецкого острова.

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Антон ДаниловАнтон Данилов
Антон Данилов
Корреспондент
Медузы Ягры Белое море Архангельская область
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