У берега Белого моря заметили десятки гигантских алых медуз. Впечатляющие кадры

У берега Белого моря в Архангельской области заметили десятки медуз. Как сообщают наши коллеги из 29.RU, плавают у острова Ягры и завораживают своей красотой. Снимками морских обитателей поделилась Людмила Хабарова.
«Шла от пляжа до волнореза и наткнулась на них. Крупных было больше 15 штук. Некоторые уже лежали на берегу — жалко их. Но живых тоже было много. Я часто там гуляю, но таких крупных видела впервые. Некоторые примерно 70 см в диаметре», — рассказывает Людмила.
В Белом море обитает медуза цианея, диаметр купола которой может достигать двух метров. Крупные экземпляры опасны для человека, потому что их стрекательные клетки вызывают сильный ожог.
Зрелище впечатлило северянку:
«Стоит только удивляться, как же красив подводный мир нашего морюшка! Я настолько была ошарашена этой красотой, что не могла уйти! Долго рассматривала этих цианей».
Ранее мы также показывали впечатляющее видео с белухами, которых заметили неподалеку от Соловецкого острова.