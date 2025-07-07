«Если не шуметь, им становится интересно»: туристы встретили стадо белух в Белом море. Редкое видео

Белух заинтересовали лодки туристов Источник: Николай Гернет

Туристы из Архангельска сняли на видео большое стадо белух в Белом море. Уникальная встреча произошла недалеко от Соловецкий островов в конце июня. Как сообщают наши коллеги из 29.RU, белух снял на видео северянин Николай Гернет, сейчас он работает на Соловках гидом.

«В этот понедельник повезло, на море был практически штиль. Мы дошли до места, где обычно находятся белухи. Они, как обычно, держались поодаль. Мы заглушили моторы и дали им привыкнуть. Если не шуметь, то им самим становится интересно, и они могут подойти к лодке», — рассказывает северянин.

Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых.

Белухи подплыли к берегам Соловков Источник: Николай Гернет

Николай утверждает, что увидеть белух так близко — большая удача. Киты подошли довольно близко к лодкам с туристами.

«Моя группа туристов, конечно же, попискивала от счастья. Такое зрелище видят далеко не все, приезжающие к белухам. В большинстве случаев приходится довольствоваться просто белыми спинками на расстоянии 20–30 метров. К нам подошла большая группа животных», — добавил гид.

На северо-западном побережье Большого Соловецкого острова в Белом море расположен мыс Белужий — это место репродуктивного скопления белух. Летом северные киты приплывают сюда, чтобы растить потомство. Как объясняют местные гиды, с июня по август в теплом мелководном заливе созданы идеальные условия для воспитания. Белухи приплывают сюда на протяжении многих лет. Этим пользуются местные гиды: экскурсии на лодках к месту скопления белух стоят по несколько тысяч рублей с человека.

В море туристы выходят на небольших лодках. Но экскурсовод признается, что быть так близко к дикой природе совсем не страшно.

«Это всегда завораживает, потому что белухи — достаточно крупные и необычные, у них нет верхнего плавника и очень своеобразная морда с большим лбом. Сейчас на Соловках самый пик популяции белух, примерно через месяц они потихоньку начнут уходить от острова», — рассказывает Николай.