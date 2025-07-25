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Животные Эксклюзив «Укусила мальчика»: в Ярославской области ввели карантин по бешенству. Причина

«Укусила мальчика»: в Ярославской области ввели карантин по бешенству. Причина

Какие ограничительные меры действуют в регионе

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6 комментариев
В Ярославской области ввели карантин по бешенству | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ Ярославской области ввели карантин по бешенству | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Ярославской области ввели карантин по бешенству

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В Ростовском округе Ярославской области ввели карантин по бешенству. Ограничительные меры будут действовать с 22 июля по 16 сентября 2025 года. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.

«Определить эпизоотическим очагом бешенства животных территорию личного подворья, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, деревня Подберезье, дом 25», — говорится в документе.

Ограничительные мероприятия распространяются на весь Шугорский сельский округ, включая деревни Подберезье, Максимовицы, Горбынино, а также села Большая Шугорь и Малая Шугорь.

На указанных территориях запрещено проводить ярмарки, выставки и любые мероприятия с участием животных, а также вывозить восприимчивых к бешенству животных за пределы зоны карантина. Исключение сделано только для животных, прошедших вакцинацию не менее чем за 179 дней до перемещения, и для вывоза на убой в специализированные предприятия.

Как сообщили 76.RU в администрации сельского поселения Ишня, переносчиком бешенства стала мышь.

«Мальчик играл на улице, поймал мышь, взял ее за хвост, а она его укусила. Мышь упала. Подкатил кот-супергерой, эту мышь он убил. Люди взяли и сдали ее на анализ и оказалось, что мышь бешеная. С ребенком всё в порядке, его вакцинируют», — добавили в сельской администрации.

Бешенство — это особо опасная вирусная инфекция, поражающая головной и спинной мозг и всегда заканчивающаяся летальным исходом. У зараженного развивается водобоязнь: из-за судорог и спазмов он не может сделать глоток воды. По мере развития болезни возникают приступы психомоторного возбуждения — пациент становится агрессивным. Смерть наступает в результате остановки сердца или паралича дыхательного центра.

Как выяснилось, история приключилась с местными дачниками.

«У нас там даже домашних животных нет. Это такие деревни, где никто не держит сельскохозяйственных животных — ни коров, ни куриц», — уточнили в администрации Ишни.

В эпизоотическом очаге — на подворье в Подберезье — дополнительно введен запрет на лечение больных животных, перемещение и перегруппировку животных, а также на въезд и выезд животных с территории. Также ограничено посещение очага посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы и персонала, задействованного в ликвидации очага.

Ситуация находится на контроле у первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Хохрякова.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
6
Гость
50 минут
хорошо мальчик рассказал родителям
Гость
30 минут
А с котом что? Он вообще привитой или антиваксер?
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