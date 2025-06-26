Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море

Туристы рассказали, что посмотреть на острове Кий в Архангельской области Источник: Галина Скородумова

В последние годы все больше туристов рвутся на север России. К примеру, Архангельская область привлекает природой и нетипичными достопримечательностями.

Галина Скородумова из Новодвинска этим летом посетила остров Кий в Белом море. Это популярное туристическое место Поморья находится неподалеку от Онеги. Здесь можно изучить Онежский Крестный монастырь, который был основан еще в XVII веке, а также просто восхищаться каменным побережьем. Туристка поделилась впечатлениями от поездки на Белое море. Далее — ее колонка от первого лица.

Путевка — 12 900 рублей

На Кий мы съездили целой группой, для этого обращались в туристическое агентство. Суточная путевка на остров стоила 12 900 рублей для одного человека. Нас везли на минивэнах с МРВ: вначале около 3-3,5 часов мы ехали до Онеги, а оттуда — еще час на теплоходе до острова. До него можно добраться только во время прилива, когда отлив — становится очень мелко.

Остров Кий находится в Белом море Источник: Галина Скородумова

Пик туристического сезона здесь приходится на лето Источник: Галина Скородумова

Вечером приехали на остров и заселились в гостевые домики. В комнатах есть чайники, а на следующий день нас кормили в столовой — были завтрак, обед, полдник и ужин.

На острове можно встретить лошадей Источник: Галина Скородумова

Стоит ли ехать?

Нам всё очень понравилось. Единственный минус — было достаточно прохладно. Нас заранее предупредили взять с собой дождевик, утепленную куртку, и еще — средство от насекомых в виде спрея. Ночью в домиках хоть и включают отопление, но мы спали в штанах и носках. Туалеты на острове — свободного падения, водопровода и душа нет — вода из простого «дачного» умывальника. Еще на острове есть две бани.

Природа Севера поражает Источник: Галина Скородумова

Многие едут сюда, чтобы насладиться Белым морем Источник: Галина Скородумова

Север славится гигантскими валунами Источник: Галина Скородумова

Разглядывать природу можно долго Источник: Галина Скородумова

Правда, купальный сезон здесь лучше не открывать — слишком холодно Источник: Галина Скородумова

Остров можно обойти во время отлива Источник: Галина Скородумова

Весь Кий в длину около трех километров, его можно обойти полностью во время отлива. Нам провели экскурсию по острову, она длилась часа полтора. Вокруг — красивая природа, камни на побережье, старые храмы, часовня и кресты, домик Никона, который основал здешний монастырь. Мы зашли в церковь, посмотрели все достопримечательности. А вечером здесь был небольшой концерт — местный бард пел песни.

По вечерам на острове устраивает концерты местный бард Источник: Галина Скородумова

На Кие сохранились древние церкви Источник: Галина Скородумова

Онежский Крестный монастырь был основан в XVII веке Источник: Галина Скородумова

Одного дня хватит, чтобы обойти все достопримечательности острова Источник: Галина Скородумова

Кий сам по себе — каменный, а все растения на нем — наносные: когда-то сюда залетели семена, проросли, потом опадали листья и травы, появился перегной, почва, выросли новые. Экскурсовод сказала, что еще восемь лет назад здесь было намного меньше растений, чем сейчас. Еще на острове живут белки, они завозные. Говорят, что есть и лисы, но их мы не видели.

По словам экскурсовода, еще восемь лет назад на острове было мало растений Источник: Галина Скородумова

Места в Архангельской области сказочные! Источник: Галина Скородумова

Посмотрите на этих гигантов Источник: Галина Скородумова

Остров функционирует для туристов только летом, с июня по август. Некоторые берут сюда путевки в конце лета, чтобы заготавливать ягоды и грибы. Приезжают и рыбаки. А зимой там живут только два человека, которые следят за всеми постройками и хозяйством.

Остров функционирует для туристов только летом, с июня по август Источник: Галина Скородумова

На острове мягкий песчаный пляж Источник: Галина Скородумова

Галина Скородумова