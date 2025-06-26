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Страна и мир Мнение Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море

Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море

Галина Скородумова рассказала, что обязательно стоит увидеть

243
2 комментария
Туристы рассказали, что посмотреть на острове Кий в Архангельской области | Источник: Галина СкородумоваТуристы рассказали, что посмотреть на острове Кий в Архангельской области | Источник: Галина Скородумова

Туристы рассказали, что посмотреть на острове Кий в Архангельской области

Источник:

Галина Скородумова

В последние годы все больше туристов рвутся на север России. К примеру, Архангельская область привлекает природой и нетипичными достопримечательностями.

Галина Скородумова из Новодвинска этим летом посетила остров Кий в Белом море. Это популярное туристическое место Поморья находится неподалеку от Онеги. Здесь можно изучить Онежский Крестный монастырь, который был основан еще в XVII веке, а также просто восхищаться каменным побережьем. Туристка поделилась впечатлениями от поездки на Белое море. Далее — ее колонка от первого лица.

Путевка — 12 900 рублей

На Кий мы съездили целой группой, для этого обращались в туристическое агентство. Суточная путевка на остров стоила 12 900 рублей для одного человека. Нас везли на минивэнах с МРВ: вначале около 3-3,5 часов мы ехали до Онеги, а оттуда — еще час на теплоходе до острова. До него можно добраться только во время прилива, когда отлив — становится очень мелко.

Остров Кий находится в Белом море | Источник: Галина СкородумоваОстров Кий находится в Белом море | Источник: Галина Скородумова

Остров Кий находится в Белом море

Источник:

Галина Скородумова

Пик туристического сезона здесь приходится на лето | Источник: Галина СкородумоваПик туристического сезона здесь приходится на лето | Источник: Галина Скородумова

Пик туристического сезона здесь приходится на лето

Источник:

Галина Скородумова

Вечером приехали на остров и заселились в гостевые домики. В комнатах есть чайники, а на следующий день нас кормили в столовой — были завтрак, обед, полдник и ужин.

На острове можно встретить лошадей | Источник: Галина СкородумоваНа острове можно встретить лошадей | Источник: Галина Скородумова

На острове можно встретить лошадей

Источник:

Галина Скородумова

Стоит ли ехать?

Нам всё очень понравилось. Единственный минус — было достаточно прохладно. Нас заранее предупредили взять с собой дождевик, утепленную куртку, и еще — средство от насекомых в виде спрея. Ночью в домиках хоть и включают отопление, но мы спали в штанах и носках. Туалеты на острове — свободного падения, водопровода и душа нет — вода из простого «дачного» умывальника. Еще на острове есть две бани.

Природа Севера поражает | Источник: Галина СкородумоваПрирода Севера поражает | Источник: Галина Скородумова

Природа Севера поражает

Источник:

Галина Скородумова

Многие едут сюда, чтобы насладиться Белым морем | Источник: Галина СкородумоваМногие едут сюда, чтобы насладиться Белым морем | Источник: Галина Скородумова

Многие едут сюда, чтобы насладиться Белым морем

Источник:

Галина Скородумова

Север славится гигантскими валунами | Источник: Галина СкородумоваСевер славится гигантскими валунами | Источник: Галина Скородумова

Север славится гигантскими валунами

Источник:

Галина Скородумова

Разглядывать природу можно долго | Источник: Галина СкородумоваРазглядывать природу можно долго | Источник: Галина Скородумова

Разглядывать природу можно долго

Источник:

Галина Скородумова

Правда, купальный сезон здесь лучше не открывать&nbsp;— слишком холодно | Источник: Галина СкородумоваПравда, купальный сезон здесь лучше не открывать&nbsp;— слишком холодно | Источник: Галина Скородумова

Правда, купальный сезон здесь лучше не открывать — слишком холодно

Источник:

Галина Скородумова

Остров можно обойти во время отлива | Источник: Галина СкородумоваОстров можно обойти во время отлива | Источник: Галина Скородумова

Остров можно обойти во время отлива

Источник:

Галина Скородумова

Весь Кий в длину около трех километров, его можно обойти полностью во время отлива. Нам провели экскурсию по острову, она длилась часа полтора. Вокруг — красивая природа, камни на побережье, старые храмы, часовня и кресты, домик Никона, который основал здешний монастырь. Мы зашли в церковь, посмотрели все достопримечательности. А вечером здесь был небольшой концерт — местный бард пел песни.

По вечерам на острове устраивает концерты местный бард | Источник: Галина СкородумоваПо вечерам на острове устраивает концерты местный бард | Источник: Галина Скородумова

По вечерам на острове устраивает концерты местный бард

Источник:

Галина Скородумова

На Кие сохранились древние церкви | Источник: Галина СкородумоваНа Кие сохранились древние церкви | Источник: Галина Скородумова

На Кие сохранились древние церкви

Источник:

Галина Скородумова

Онежский Крестный монастырь был основан в XVII веке | Источник: Галина СкородумоваОнежский Крестный монастырь был основан в XVII веке | Источник: Галина Скородумова

Онежский Крестный монастырь был основан в XVII веке

Источник:

Галина Скородумова

Одного дня хватит, чтобы обойти все достопримечательности острова | Источник: Галина СкородумоваОдного дня хватит, чтобы обойти все достопримечательности острова | Источник: Галина Скородумова

Одного дня хватит, чтобы обойти все достопримечательности острова

Источник:

Галина Скородумова

Кий сам по себе — каменный, а все растения на нем — наносные: когда-то сюда залетели семена, проросли, потом опадали листья и травы, появился перегной, почва, выросли новые. Экскурсовод сказала, что еще восемь лет назад здесь было намного меньше растений, чем сейчас. Еще на острове живут белки, они завозные. Говорят, что есть и лисы, но их мы не видели.

По словам экскурсовода, еще восемь лет назад на острове было мало растений | Источник: Галина СкородумоваПо словам экскурсовода, еще восемь лет назад на острове было мало растений | Источник: Галина Скородумова

По словам экскурсовода, еще восемь лет назад на острове было мало растений

Источник:

Галина Скородумова

Места в Архангельской области сказочные! | Источник: Галина СкородумоваМеста в Архангельской области сказочные! | Источник: Галина Скородумова

Места в Архангельской области сказочные!

Источник:

Галина Скородумова

Посмотрите на этих гигантов | Источник: Галина СкородумоваПосмотрите на этих гигантов | Источник: Галина Скородумова

Посмотрите на этих гигантов

Источник:

Галина Скородумова

Остров функционирует для туристов только летом, с июня по август. Некоторые берут сюда путевки в конце лета, чтобы заготавливать ягоды и грибы. Приезжают и рыбаки. А зимой там живут только два человека, которые следят за всеми постройками и хозяйством.

Остров функционирует для туристов только летом, с июня по август | Источник: Галина СкородумоваОстров функционирует для туристов только летом, с июня по август | Источник: Галина Скородумова

Остров функционирует для туристов только летом, с июня по август

Источник:

Галина Скородумова

На острове мягкий песчаный пляж | Источник: Галина СкородумоваНа острове мягкий песчаный пляж | Источник: Галина Скородумова

На острове мягкий песчаный пляж

Источник:

Галина Скородумова

Галина СкородумоваГалина Скородумова
Галина Скородумова

А вы были в Архангельской области

Да
Нет
Планирую
Своими рекомендациями поделюсь в комментариях
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Юрий СкородумовЮрий Скородумов
Юрий Скородумов
Корреспондент
Кий-остров Архангельская область Белое море Онега Туризм Православие Онежский Крестный монастырь
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Комментарии
2
Гость
31 минута
в Соловках ещё не памятников Сталину и Ивану Страшному? Надо срочно сделать! Люди простые люди просили умоляли об этом!
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