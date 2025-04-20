«Сжирают всё»: ждать ли в Ярославской области нашествия гигантских слизней? Ответ биолога

Гигантских слизней находили в Ярославской области в 2021 году Источник: Природа ярославского края / Vk.com











С приближением дачного сезона у огородников становится всё больше забот и волнений. В том числе, ярославцы опасаются нашествия гигантских слизней, от которых уже несколько лет страдает соседнее Подмосковье.

«Это какой-то ужас! Слизней очень много у нас за забором на даче. Мой муж каждый вечер собирает штук по 20, чтобы они не проползли на участок. Иначе они сжирают просто всё: и овощи, и цветы, и газон», — жаловалась в августе 2024 года нашим коллегам из MSK1.RU жительница подмосковного Домодедово.

Таких слизней называют испанскими, красными придорожными, ядовитыми слизнями-каннибалами.

«Научное их название — Arion vulgaris Moquin-Tandon, что в переводе с латыни означает „Слизень обыкновенный“. Этот вид обитает в теплых странах Европы, но с декоративными растениями стал расселяться по всему свету», — рассказывал в беседе с 76.RU энтомолог, старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов.

В Ярославской области таких брюхоногих моллюсков уже встречали, но это были, скорее, единичные случаи. Впрочем, все может измениться.

«Если такие слизни отлично размножаются в Подмосковье, то почему бы им не размножаться и в Ярославской области, если их сюда завезут, — прокомментировала порталу 76.RU кандидат биологических наук из Ярославля Елена Анашкина. — Многое зависит от количества естественных врагов. А естественными врагами для слизней являются, например, жабы. Жаб у нас, к сожалению, становятся всё меньше. Тут сказывается и негативное отношение людей к этим представителям земноводных, и сокращение количества небольших водоемов, которые являются местами размножения для жаб».

По словам эксперта, сейчас встретить жабу на приусадебном участке — редкость.

«За рубежом люди, получая приусадебный участок, идут в магазин и покупают жабу. Жабы живут в среднем до 25 лет. Они отлично выполняют свои функции по борьбе со слизнями и другими вредителями, включая личинок колорадского жука. В отсутствие естественных врагов слизни могут размножаться», — констатировала Елена Анашкина.

По ее мнению, чтобы предотвратить распространение вредителей, нужно, во-первых, препятствовать их завозу, и, во-вторых, бережно относится ко всем представителям животного мира, потому что при уменьшении численности одного вида может увеличиться численность другого вида.

Впрочем, как отметил Дмитрий Власов, надежных средств борьбы со слизнями пока не найдено.

Напомним, гигантские слизни появились в Подмосковье несколько лет назад. Внешне они выглядят непривычно — отличаются большими размерами, достигая в длину 10-15 сантиметров. При этом для людей моллюски не опасны. А вот урожаю могут нанести значительный урон. В Подмосковье их завезли предположительно с фруктами или овощами. Также есть версия, что слизней могли привезти для домашнего содержания, но в итоге живность оказалась в природной среде. Испанские слизни привыкли жить в более теплом климате, поэтому зимой большинство из них погибает.

Специалисты не рекомендуют брать таких моллюсков голыми руками, так как на них могут присутствовать паразиты и патогенные микроорганизмы.