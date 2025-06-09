В Ярославле предоставляют услуги передержки животных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Владельцы домашних питомцев, уезжая на несколько дней в отпуск или по делам, сталкиваются с проблемой, с кем оставить животное. Хорошо, если под боком есть понимающие родственники или друзья, которые готовы взять на себя бремя ухода. А если нет? Тогда на помощь придут так называемые догситтеры и зооняни — люди, которые за деньги посидят с вашей собачкой или кошечкой.

Аналитики «Авито» рассказали, какие услуги и за какую стоимость в этой сфере предлагают в Ярославле. Пойдем от самых дорогих к более дешевым.

Кинолог за 1000 рублей

Подборку открывает догситтер с опытом более 6 лет. В объявлении указано, что специалист имеет диплом об окончании курсов кинологии. Собака будет жить в просторной квартире в атмосфере домашнего тепла. Обещают регулярную связь с хозяевами: фото-, видеоматериалы и отчеты о самочувствии. Стоимость услуги — 1000 рублей в сутки. Также специалист может приезжать на дом — выгуливать, кoрмить и общaться c питомцем. Цена — 600 рублей за выезд.

Зооняня за 800 рублей

Еще один сертифицированный зоопсихолог-кинолог, который занимается домашними передержками уже 5 лет, предлагает услуги зооняни. Специалист будет выезжать на дом к питомцу, чтобы погулять, покормить, поиграть. Стоимость одного выезда к собачке или кошке — от 800 рублей.

Ветврач за 600 рублей

Услуги передержки предлагает практикующий ветеринарный врач с большим опыт общения с животными. Обещают домашнюю передержку без клетoк. Также есть вoзмoжнoсть принять собaк вольернoгo coдepжания. Хозяевам предоставят видеo- и фотопpивeты. При неoбходимоcти составляется договор. Цена содержания кошки в день — 600 рублей, собаки — 700-900 рублей в зависимости от размера, щенки — от 1000 рублей в день. Во время передержки возможные ветеринарные услуги (уколы, капельницы, дача препаратов и т. д.) за отдельную плату.

Около леса — от 500 рублей

Пристроить собаку или даже экзотическое животное можно на время к девушке, которая, как она сама пишет, всю жизнь жила с собаками и заботилась о них. Плюсом является то, что рядом с домом есть лес и площадка для собак. Зооняня сообщает, что ладит с любыми породами, не работает, поэтому питомец будет получать внимание на протяжении всего дня. Стоимость суток пребывания на этой передержке стартует от 500 рублей.

Передержка для экзотических животных — от 220 рублей