Микро на макро. Фотохудожница снимает жизнь замечательных насекомых — удивительные снимки

Муха-тахина. Еще этих насекомых называют ежемухой из-за щетинок, которые покрывают их тело. Их можно встретить где угодно, приглядитесь Источник: Анна Борисова / Telegram











Вы же наверняка смотрели старую американскую комедию «Дорогая, я уменьшил детей». Нет? Напомним вам сюжет: ученый-изобретатель создает уменьшающий предметы аппарат. И по ошибке его дети и их друзья становятся маленькими — размером 6,35 мм. В новом мире, где великанами становятся насекомые и жуки с заднего двора их дома, они должны выжить. Вспомнили? Редакция 72.RU решила погрузить вас в такой мир — почувствуйте себя лилипутами в мире пчел-гигантов и пауков-великанов. А сделаем мы это с фотографом Анной Борисовой, которая увлекается макросъемкой.

Свой канал Анна ведет практически два года, и там можно увидеть поистине удивительные снимки насекомых. Например, как паук убивает осу, муравьи доят тлю, а муравьиный лев закапывается в песок.

«Я люблю фотографировать насекомых. Большинство из них милые и довольно трогательные. А боятся их многие только потому, что не видят эти большие глаза, пушистые усы и длинные носы. Смотрите сами», — рассказывает Анна.

Девушка отмечает, что фотографирует для души — не замораживает и не убивает насекомых ради кадра.

«Максимально бережно отношусь к своим моделям, иногда подкармливаю их. Когда летом гуляю, под ноги смотрю, чтобы никого по дороге не раздавить», — делится Анна.

Гусеница бабочки шашечницы Источник: Анна Борисова / Telegram











Первый гость — гусеницы бабочки шашечницы. Они уважают подорожник, но не гнушаются и другой травой.

«Я обнаружила ее неподалеку от маминых пионов. Предкам этих бабочек не менее 5 миллионов лет. Как раз примерно в то время, согласно теории Дарвина, мы отделились от обезьян, но это неточно», — шутит тюменка.

Божья коровка. Помните эту считалочку: лети, лети на небко… Источник: Анна Борисова / Telegram











Ниже невероятного окраса бабануха. Злостный враг всех дачников, этот красивый прожорливый жучок любит полакомиться листьями хрена, капустой, щавелем.

«В прошлом году папа вышел на тропу войны: обрызгал все листья горчицей. Судя по всему, такая приправа листоедам пришлась по вкусу: точить хрен они стали с неменьшим усердием. В итоге в середине лета родители устроили большую стрижку хреновым и щавелевым грядкам», — пишет Анна.

Бабануха (листоед капустный/хреновый) Источник: Анна Борисова / Telegram











Капустный клоп. Конкурент бабанухи по застолью, тоже любит перекусить капустой и хреном, а заодно умять редис, редьку, репу. За лето успевают размножиться дважды Источник: Анна Борисова / Telegram











Следующий наш герой — паук-засадник. Тибеллюс продолговатый не тратит время на создание паутины, как и паук-волк, он подкарауливает свою жертву и бросается на нее. Тибеллюс не только усидчивый (может сидеть в засаде часами), но и отличный спринтер.

«Считается, что этот вид хамелеонит: сливается с окружающей средой в случае опасности. По фотографии не скажешь) Моя модель принимала солнечные ванны на максимально контрастной бочке», — описала такую находку тюменка.

Паук-засадник, или тибеллюс продолговатый Источник: Анна Борисова / Telegram











Посмотрите, какая изящная — нериена блестящая.

«С этим пауком я познакомилась в лесу. Солнце уже клонилось к закату, позволило сделать только один этот кадр. Эти пауки плетут паутину в виде купола (за это их еще называют балдахинными), цепляются за его низ и висят вверх ногами в ожидании зазевавшейся мушки или другого насекомого, предпочитающего жизнь в лесу», — описывает удачный кадр Анна.

Изящная нериена блестящая Источник: Анна Борисова / Telegram











Тауматомия рыжая Источник: Анна Борисова / Telegram











А ниже — акантоликоза дровяная, или паук-волк.

«В интернетах говорят, что это бродячие пауки, которые не ставят сетей, а чилят на огородах, загорают на камнях и досках. Едят, что бог послал, — других пауков и мелких насекомых, — рассказывает Аня.

Акантоликоза дровяная, или паук-волк. Какой красавчик Источник: Анна Борисова / Telegram

Любитель пожевать землянику, клубнику, малину, ежевику и шиповник — долгоносик.

«Этот уминал молодые побеги малины. И когда мама об этом узнала, мы выставили его за калитку и попросили больше не совать свой длинный нос в чужой огород», — рассказывает о герое снимка фотограф.

Малинно-земляничный долгоносик Источник: Анна Борисова / Telegram











Цикадка отечественная, тобольская, шеститочечная. Специалист по злаковым. Название получила из-за шести точек на мордашке Источник: Анна Борисова / Telegram

А это цикадка полосатая Источник: Анна Борисова / Telegram Источник: Анна Борисова / Telegram

Так и не удалось выяснить название этого эквилибриста. Но мне он очень понравился Источник: Анна Борисова / Telegram











Это мотылек. Всем спокойной ночи Источник: Анна Борисова / Telegram











Смотрим дальше: зеленый усачик. Второе название этого жука — лептура зеленая. Любит летний зной и солнышко, питается нектаром и цветочной пыльцой.

«Информации про него совсем немного, но могу сказать от себя: этот парень очень живучий. Я нашла его на дощечке почти мертвого: на него кто-то наступил и повредил ему панцирь. Отнесла товарища в безопасное место, весь вечер за ним следили. А утром его уже и след простыл. Очень рада, что он остался жив. Посмотрите, какой он бархатный», — пишет Анна.

Зеленый усачик Источник: Анна Борисова / Telegram











Боже, какая мордашка. Это стрекоза кроваво-красная (sympetrum sanguineum).

«У меня произошел разрыв шаблона, когда я узнала, что стрекоза кроваво-красная может быть зеленого цвета. Оказывается, красные здесь только самцы, а вот девушки такие, как на моих фото. В интернете крайне скупая информация об этих стрекозах. Считаю, что незаслуженно. Удалось выяснить, что они могут менять цвет в зависимости от температуры, но на какой, эксперты не уточняют. Питаются комарами, мухами, мотыльками, бабочками и другой козявочной мелочью. Ловят они ее на лету, потому что являются асами в искусстве пилотирования», — поделилась информацией автор блога.

Какая красивая стрекоза, кроваво-красная Источник: Анна Борисова / Telegram











Кто это тут такой пухленький? Тля.

«Эти ребята за обе щеки уминали смородину на даче родителей. Я всегда думала, что это маленькие зеленые букашки, но, когда присмотрелась внимательнее, обнаружила, что среди них есть и червячки, и „мумии“, и совсем уж откровенно скелеты, — говорит Анна. — Питается тля соком растений, высасывает из них сахар, а излишки выводит в виде желтых капелек — медвяной росы. Ее очень любят муравьи, поэтому, наткнувшись на тлю, они берут ее под свою опеку: заботятся, защищают и даже забирают яйца к себе на передержку во время холодов».

В Сети пишут, что у тли есть и своя собственная маленькая армия — тли-солдатки. Но, видимо, внешние они ничем не отличаются, лишь имеют злой характер: набрасываются на врагов и запинывают их задними лапками. Самый странный факт про них: самки способны к непорочному зачатию, при этом они рожают детей, которые в свою очередь могут быть уже беременными.

Тля. Такая пухленькая Источник: Анна Борисова / Telegram











По рассказам Анны, у тлей есть враги — златоглазки, цикады, божьи коровки.

«А еще я заметила, что в некоторых тлях вырезано отверстие и прикрыто „крышечкой“. Оказывается, это мумии. Один из видов ос откладывает внутрь тлей свои яйца, те со временем вылупляются, и личинки плетут коконы прямо внутри тела. Там оса вырастает, вспарывает тлю изнутри и улетает по свои делам. А мы видим коричневую оболочку — мумию тли», — пишет Анна.

«Я заметила, что в некоторых тлях вырезано отверстие и прикрыто „крышечкой“. Оказывается, это мумии» Источник: Анна Борисова / Telegram











А вот и еще одна героиня нашего обзора: кальвия — разновидность божьих коровок. Называют их по количеству точек на спинке.

«Я насчитала, что моя модель — тринадцатиточечная. Большая любительница полакомиться тлей и листовертками. Интересный факт: чтобы на их яйца не покушались, коровки обрабатывают их чем-то едким», — говорит Анна.

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Знакомьтесь, стрекоза беловолосое коромысло. Есть предположение, что такое название насекомое получило, потому что в позу коромысла загибается самка, когда не хочет любви. Но тут на фотографии парень, это понятно по глазам: у женщин они коричневые, у мужчин голубые.

Представители семейства коромысловых являются самыми крупными из всех стрекоз. Они очень проворные и совсем не гурманы: ловят свою добычу прямо на лету, а едят они комаров, мух, бабочек, пчел… Наверное, проще перечислить, кого они не едят.

Стрекоза по имени коромысло Источник: Анна Борисова / Telegram











А ниже — крылья бабочек. Вы такого никогда не видели.

И чтобы представление о бабочках было полным, — их личики.

Бабочка смотрит прямо на вас Источник: Анна Борисова / Telegram Источник: Анна Борисова / Telegram

Вот уж про кого можно сказать «внешность обманчива», так это про осу-наездника. Вы ее видите ниже на фото.

«Когда я впервые увидела эту милую мордочку, подумала: что за прелесть! Однако это совсем не так. Наездники в период размножения выбирают себе жертву (это может быть как мелкая козявка, так и большой паук или скорпион), „седлают“ ее, делают прокол и впрыскивают яйца. После этого жертва превращается в зомби, а ее организм изнутри поедают „чужие“. Всё время, пока личинки растут, козявка остается жива. Затем они ее вскрывают и выбираются наружу», — рассказала сценарий нового голливудского блокбастера Анна.

Офион желтый (оса-наездник) Источник: Анна Борисова / Telegram

Название бабочка капустница-белянка получила за то, что основной рацион ее гусениц составляет капуста. Белокочанная, цветная, брюссельская, кольраби. Взрослые особи более искушенные: предпочитают в пищу пыльцу и нектар.

Считается, что основными врагами капустниц являются даже не птицы, а уже известные нам осы-наездницы — паразиты, которые впрыскивают свои личинки в гусениц, ну и те в свою очередь изнутри поедают тело хозяина по мере взросления.

Капустница-белянка Источник: Анна Борисова / Telegram











Земляная пчела андрена серая. Такие пчелки строят себе в земле норки и там живут Источник: Анна Борисова / Telegram











А ниже слоник (сосновый долгоносик). Только посмотрите, какой у него милый хобот. На самом деле, это очень злостный вредитель, который поедает ели, сосны, не брезгует и другими деревьями, включая лиственные.

Живут слоники в среднем два года. Предпочитают летние денечки в +15–30 °С. Историки утверждают, что история слоников не короче истории египетских пирамид. Упоминания о долгоносиках встречаются в древнеегипетских манускриптах.

Слоник. Посмотрите, какой у него хоботок Источник: Анна Борисова / Telegram











Муравьиный лев — беспощадная и жестокая козявка. Он зарывается в песок, образуя небольшую лунку и держит челюсти наготове. Как только букашка попадает в ямку, он утаскивает ее в песок и расправляется Источник: Анна Борисова / Telegram











Кто там следующий? Знакомьтесь, стрекоза лютка дриада.

«Считается, что эти стрекозы плохо летают, поэтому предпочитают проводить время у водоемов. После этой романтической встречи, что на фото, самка отложит яйца, затем личинки будут развиваться целых два года. В качестве еды дриады предпочитают комаров, мошек и всякое такое. Будущую еду они ловят на лету. Каждая особь имеет собственную охотничью территорию, которую охраняет от конкурентов. Не знаю, правда или нет, но пишут, что предки стрекоз были первыми воздушными насекомыми Земли, которые появились раньше динозавров», — рассказывает фотограф.

Стрекоза лютка дриада Источник: Анна Борисова / Telegram Источник: Анна Борисова / Telegram

«Кто это? Я не могу определить его название. Подозреваю, что это микромата зеленоватая. И если это так, то это единственный представитель этого вида в России. Микромата относится к роду пауков-крабов. Они не делают паутины, а охотятся на насекомых, напрыгивая на них сверху. Их жертвы могут быть в несколько раз больше размером», — говорит о находке Анна.

Возможно, это микромата зеленоватая Источник: Анна Борисова / Telegram











А это комар-долгоножка — совершенно безобидное насекомое, питающееся пыльцой и нектаром, а не нашей с вами кровью. Живут они в среднем всего две недели, если не попадают в клюв всяким дятлам.

Безобидный комар-долгоножка Источник: Анна Борисова / Telegram











Дальше советуем впечатлительным не смотреть. Трохоза, как и сородичи всего этого вида, не плетут паутину, а охотятся на песке, лужайках и огородных грядках. А питаются всеми насекомыми, которые подвернутся.

«А вот и шершень. Их мир похож на антиутопию: строгая иерархия, полный контроль. Королева управляет своим царством при помощи выделения феромонов: именно так она диктует тому или иному поданному, как ему себя вести по части репродуктивной функции, — пишет Анна. — Кроме того, и между собой они также общаются при помощи феромонов: ученые утверждают, что шершни способны выделять феромоны атаки и тревоги».

Благородный шершень Источник: Анна Борисова / Telegram











Комар. Об этом товарище вы все и так знаете. Просто посмотрите в эти бесстыжие глаза и на то, чем они в нас тыкают Источник: Анна Борисова / Telegram В этом году комаров в Тюмени тьма — когда они исчезнут, мы спросили у ученого Источник: Анна Борисова / Telegram

По рассказу Анны, она так и не смогла опознать этого парня.

«Одни пишут, что это кузнечик зеленый обыкновенный, другие называют его долихоподом, третьи — красноперым. Я сфотографировала его недалеко от Туринска, отдыхал на берегу водоема», — вспоминает она. Может, вы знаете, кто это? Пишите в комментариях.

Этого парня Аня так и не смогла опознать. Есть версия: кузнечик обыкновенный Источник: Анна Борисова / Telegram











Следующий наш герой — ктырь, или муха-убийца. Эти насекомые показывают чудеса маневренности: ловят и мгновенно убивают свою жертву прямо на лету. Пусть их хоботок не имеет жвал, но ротовой аппарат устроен так, что образует своеобразное копье, которым ктырь протыкает не только мух и бабочек, но и «бронированный» панцирь жуков. После этого вводит яд, который превращает органы жертвы в кашицу. Для большей надежности лапки ктыря имеют щетинки и шипы — вырваться невозможно.

Ктырь, или муха-убийца. Фото говорит само за себя Источник: Анна Борисова / Telegram











Еще один хищник — паук. И он ест свою жертву Источник: Анна Борисова / Telegram











Ниже — паук из семейства бродяг, это указывает на то, что насекомое не ведет оседлый образ жизни. Он передвигается в поисках пищи пешком или вплавь. Причем на воде преследует жертву с помощью хендмейд-плота, сооруженного из травинок, маленьких веточек, листиков и прочего. Питается насекомыми, личинками комаров, стрекоз, а иногда и мелкой рыбешкой.

Охотник каемчатый. Посмотрите в его глаза… Источник: Анна Борисова / Telegram











А это гусеница капустной моли Источник: Анна Борисова / Telegram











Еще один представитель семейства паучих — паук-скакун.

«Они не заморачиваются насчет паутины. Эти, подпустив жертву на достаточно близкое расстояние, просто запрыгивают на нее и вводят яд. Перед прыжком они выбрасывают передние пары лап вперед. Видят скакуны отлично на расстоянии до 30 сантиметров благодаря сложной зрительной системе: два больших глаза работают в режиме бинокля, два задних маленьких глаза видят гораздо хуже, но их хватает, чтобы зафиксировать движение и успеть развернуться. И два средних глаза обеспечивают объемную картинку», — сообщила тюменка.

Паук-скакун Источник: Анна Борисова / Telegram











Это бражник. Мама, когда их раньше видела, думала, что эта птичка Источник: Анна Борисова / Telegram











А вот и жук-пожарник. У него всё хорошо по жизни, потому что он красный, дерзкий и хорошо скрывает свое настоящее имя. На самом деле (та-дам!) перед вами красноногая мягкотелка. Ученые нарекли его так, потому что он на самом деле довольно мягонький по сравнению с жуками в хитиновой броне.