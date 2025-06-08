«Из приданого — два помета щенков»: как пела и плясала первая собачья свадьба — фото и видео

У нее в приданом — пара пометов щенков, у него — две дочки из прошлой жизни записного плейбоя. У них разные породы, но одинаковые увлечения. И бишон-фризе Аврора, и пудель Рыжик больше всего на свете любят есть и спать. Что еще нужно для крепкого собачьего брака, когда тебе по человеческим меркам уже стукнуло 35 лет? Съемочная группа 63.RU побывала на свадьбе четвероногих.
Посмотрите фото и видео с этого гавкучего праздника.
— Аврора с Рыжиком знакомы очень давно, потому что мы дружим с его хозяйкой, но идея того, что они были бы гармоничной парой, пришла совсем недавно, — откровенничает «мама» невесты, профессиональный грумер и основатель сети салонов для собак Дарья Казимова. — Гулять вместе они не ходят. У нас дог-френдли работа, мы берем питомцев с собой, поэтому наши собаки видятся часто.
К торжеству готовились почти месяц. Печатали и развозили гостям приглашения, выбирали наряды, ведущего, фотографов и видеографов.
— Найти свадебные костюмы для собак — целая история, — улыбается Дарья. — Не сказать, чтобы у нас прямо изобилие фраков и можно было бы выбирать, какой больше эстетически подойдет. Примерно то же самое и с платьем невесты. Мы нашли и выкупили три варианта: до последнего решали, в чем же будет Аврора.
Утро невесты началось со спа, лапакюра и свадебной прически.
Перед бракосочетанием Анастасия Рыжова, «мама» жениха, надевает на него фрак и дает последние наставления:
— Жену не обижать, любить, ценить. Ты самый красивый, и жена у тебя самая красивая.
Жениху Рыжику 5 лет. Они с Авророй ровесники.
— Любимая собака! Он без меня никуда — такой маменькин сынок. Мы с ним везде вместе: на йогу, спортом занимаемся, по моим девичьим делам. На работу он со мной ходит, — признается хозяйка пуделя.
Для молодоженов расстелили красную ковровую дорожку, пригласили диджея и ведущего церемонии. Наняли фотографов и видеооператоров. Даже без драки на свадьбе не обошлось: поцапалась между собой пара крошечных собачек. В общем, всё как у людей.
Разве что вместо свадебного торта угощали четвероногих гостей мясными капкейками и безалкогольным собачьим пивом и шампанским.
— Невеста — собака непростая, она довольно известна в кинологическом мире. В прошлом, до первых щенков, у нее была роскошная выставочная карьера. Аврора — чемпион юный и взрослый Российской кинологической федерации, Национального клуба породы бишон-фризе, взрослый чемпион Турции, Грузии, Армении, интерчемпион, — гордится любимицей Дарья. — Она у нас благородных кровей, и мы подбирали соответствующую публику. Это около 30 хвостатых гостей, и у каждого своя свита. Бюджет свадьбы в общей сложности больше ста тысяч рублей.
Как жених и невеста торжественно обменялись ошейниками и поставили отпечатки своих лап в «брачном договоре», смотрите в видеосюжете выше.
— В Москве, Санкт-Петербурге, странах Европы нередко организуют грандиозные свадьбы для собак, — объясняет хозяйка Авроры Дарья. — Это большая церемония для того, чтобы создать атмосферу праздника, для того, чтобы люди, которые любят животных, могли обменяться позитивным настроением, нарядить питомцев, нарядиться сами. И когда вы еще сможете погулять на собачьей свадьбе? Вы же понимаете, что пудель и бишон-фризе не будут жить вместе долго и счастливо и рожать «пушонов»? Щенки будут метисами. Я такого смешения не поощряю. Каждая порода с определенными закрепленными качествами создана не просто так.
Нужны ли собакам свадьбы?
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