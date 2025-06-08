«Из приданого — два помета щенков»: как пела и плясала первая собачья свадьба — фото и видео

Был жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

У нее в приданом — пара пометов щенков, у него — две дочки из прошлой жизни записного плейбоя. У них разные породы, но одинаковые увлечения. И бишон-фризе Аврора, и пудель Рыжик больше всего на свете любят есть и спать. Что еще нужно для крепкого собачьего брака, когда тебе по человеческим меркам уже стукнуло 35 лет? Съемочная группа 63.RU побывала на свадьбе четвероногих.

Посмотрите фото и видео с этого гавкучего праздника.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Аврора с Рыжиком знакомы очень давно, потому что мы дружим с его хозяйкой, но идея того, что они были бы гармоничной парой, пришла совсем недавно, — откровенничает «мама» невесты, профессиональный грумер и основатель сети салонов для собак Дарья Казимова. — Гулять вместе они не ходят. У нас дог-френдли работа, мы берем питомцев с собой, поэтому наши собаки видятся часто.

К торжеству готовились почти месяц. Печатали и развозили гостям приглашения, выбирали наряды, ведущего, фотографов и видеографов.

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— Найти свадебные костюмы для собак — целая история, — улыбается Дарья. — Не сказать, чтобы у нас прямо изобилие фраков и можно было бы выбирать, какой больше эстетически подойдет. Примерно то же самое и с платьем невесты. Мы нашли и выкупили три варианта: до последнего решали, в чем же будет Аврора.

Утро невесты началось со спа, лапакюра и свадебной прически.

— Она у нас дитя ковида: в этом году Авроре 5 лет исполнилось. Из приданого — два помета щенков. А самое интересное, что у отца ее первых щенков тоже на этой неделе свадьба в Москве. Причем такая пышная, публичная. Не поверите, я даже туда поеду. Меня пригласили, — рассказывает о «темном» прошлом белоснежной невесты Дарья Казимова Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Когда невеста вся в «мать»: посмотрите на этих красоток! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Тот самый лапакюр Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Съемка сборов невесты — отдельный жанр Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Под венец Аврору решили вести в розовом: все-таки у нее за хвостом уже было несколько серьезных отношений Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Перед бракосочетанием Анастасия Рыжова, «мама» жениха, надевает на него фрак и дает последние наставления:

— Жену не обижать, любить, ценить. Ты самый красивый, и жена у тебя самая красивая.

— Рыжик — это домашняя кличка, а так по паспорту он у нас Десперадо. Рыжиком зовем, потому что был единственным коричневым щенком в помете. Все остальные черные, — объясняет Анастасия Рыжова. — Иногда шучу, что Рыжик он в честь моей фамилии. Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Жениху Рыжику 5 лет. Они с Авророй ровесники.

— Любимая собака! Он без меня никуда — такой маменькин сынок. Мы с ним везде вместе: на йогу, спортом занимаемся, по моим девичьим делам. На работу он со мной ходит, — признается хозяйка пуделя.

Красавец-мужчина! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











5,7 килограмма чистого пуделя Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Для молодоженов расстелили красную ковровую дорожку, пригласили диджея и ведущего церемонии. Наняли фотографов и видеооператоров. Даже без драки на свадьбе не обошлось: поцапалась между собой пара крошечных собачек. В общем, всё как у людей.

Разве что вместо свадебного торта угощали четвероногих гостей мясными капкейками и безалкогольным собачьим пивом и шампанским.

— Мы сами в шоке, что такое существует, — признаётся «мама» невесты Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Сейчас как налакаюсь! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Капкейки приготовили специально для четвероногих гостей из свежих овощей и мяса Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Невеста — собака непростая, она довольно известна в кинологическом мире. В прошлом, до первых щенков, у нее была роскошная выставочная карьера. Аврора — чемпион юный и взрослый Российской кинологической федерации, Национального клуба породы бишон-фризе, взрослый чемпион Турции, Грузии, Армении, интерчемпион, — гордится любимицей Дарья. — Она у нас благородных кровей, и мы подбирали соответствующую публику. Это около 30 хвостатых гостей, и у каждого своя свита. Бюджет свадьбы в общей сложности больше ста тысяч рублей.

— Какого кобеля урвала! — с завистью смотрели на невесту породистые сучки Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Весь цвет хвостатого бомонда Источник: Роман Данилкин / 63.RU











По-мо-ги-те! Спасите! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











ПоздГАВляю! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Фото на память о собачьей свадьбе Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Блондинка и шатенка Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Элитный» гость породы кавалер кинг-чарльз-спаниель Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Как жених и невеста торжественно обменялись ошейниками и поставили отпечатки своих лап в «брачном договоре», смотрите в видеосюжете выше.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Собачья свадьба, собачья свадьба, ну вот и всё: муж и жена теперь Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— В Москве, Санкт-Петербурге, странах Европы нередко организуют грандиозные свадьбы для собак, — объясняет хозяйка Авроры Дарья. — Это большая церемония для того, чтобы создать атмосферу праздника, для того, чтобы люди, которые любят животных, могли обменяться позитивным настроением, нарядить питомцев, нарядиться сами. И когда вы еще сможете погулять на собачьей свадьбе? Вы же понимаете, что пудель и бишон-фризе не будут жить вместе долго и счастливо и рожать «пушонов»? Щенки будут метисами. Я такого смешения не поощряю. Каждая порода с определенными закрепленными качествами создана не просто так.

Нужны ли собакам свадьбы? Конечно! Собаки не люди, что ли? Нет, им же все равно Ой, да чем бы собаковод не тешился…