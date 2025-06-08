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Животные «Из приданого — два помета щенков»: как пела и плясала первая собачья свадьба — фото и видео

«Из приданого — два помета щенков»: как пела и плясала первая собачья свадьба — фото и видео

Все с завистью смотрели на невесту. Не обошлось без драки

1 688
3 комментария
Был жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой | Источник: Алексей Ногинский / 63.RUБыл жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Был жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

У нее в приданом — пара пометов щенков, у него — две дочки из прошлой жизни записного плейбоя. У них разные породы, но одинаковые увлечения. И бишон-фризе Аврора, и пудель Рыжик больше всего на свете любят есть и спать. Что еще нужно для крепкого собачьего брака, когда тебе по человеческим меркам уже стукнуло 35 лет? Съемочная группа 63.RU побывала на свадьбе четвероногих.

Посмотрите фото и видео с этого гавкучего праздника.

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

— Аврора с Рыжиком знакомы очень давно, потому что мы дружим с его хозяйкой, но идея того, что они были бы гармоничной парой, пришла совсем недавно, — откровенничает «мама» невесты, профессиональный грумер и основатель сети салонов для собак Дарья Казимова. — Гулять вместе они не ходят. У нас дог-френдли работа, мы берем питомцев с собой, поэтому наши собаки видятся часто.

К торжеству готовились почти месяц. Печатали и развозили гостям приглашения, выбирали наряды, ведущего, фотографов и видеографов.

Накануне торжества невеста лично завезла пригласительные в редакцию | Источник: Алексей Ногинский / 63.RUНакануне торжества невеста лично завезла пригласительные в редакцию | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU
Когда невеста&nbsp;— зайка | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКогда невеста&nbsp;— зайка | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Само очарование! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСамо очарование! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
+1
—&nbsp;Аврора любит есть и спать. Но есть любит больше, чем спать. И за еду любит работать. То есть это собака, которой доставляет удовольствие зарабатывать себе награду в виде лакомства. Обожает учить новые трюки за вкусняшки, ее невозможно отвлечь от этого процесса, она полностью в контакте со мной,&nbsp;— знакомит нас с привычками питомицы хозяйка. | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Аврора любит есть и спать. Но есть любит больше, чем спать. И за еду любит работать. То есть это собака, которой доставляет удовольствие зарабатывать себе награду в виде лакомства. Обожает учить новые трюки за вкусняшки, ее невозможно отвлечь от этого процесса, она полностью в контакте со мной,&nbsp;— знакомит нас с привычками питомицы хозяйка. | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Найти свадебные костюмы для собак — целая история, — улыбается Дарья. — Не сказать, чтобы у нас прямо изобилие фраков и можно было бы выбирать, какой больше эстетически подойдет. Примерно то же самое и с платьем невесты. Мы нашли и выкупили три варианта: до последнего решали, в чем же будет Аврора.

Утро невесты началось со спа, лапакюра и свадебной прически.

—&nbsp;Она у нас дитя ковида: в этом году Авроре 5 лет исполнилось. Из приданого&nbsp;— два помета щенков. А самое интересное, что у отца ее первых щенков тоже на этой неделе свадьба в Москве. Причем такая пышная, публичная. Не поверите, я даже туда поеду. Меня пригласили,&nbsp;— рассказывает о «темном» прошлом белоснежной невесты Дарья Казимова | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Она у нас дитя ковида: в этом году Авроре 5 лет исполнилось. Из приданого&nbsp;— два помета щенков. А самое интересное, что у отца ее первых щенков тоже на этой неделе свадьба в Москве. Причем такая пышная, публичная. Не поверите, я даже туда поеду. Меня пригласили,&nbsp;— рассказывает о «темном» прошлом белоснежной невесты Дарья Казимова | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Она у нас дитя ковида: в этом году Авроре 5 лет исполнилось. Из приданого — два помета щенков. А самое интересное, что у отца ее первых щенков тоже на этой неделе свадьба в Москве. Причем такая пышная, публичная. Не поверите, я даже туда поеду. Меня пригласили, — рассказывает о «темном» прошлом белоснежной невесты Дарья Казимова

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Когда невеста вся в «мать»: посмотрите на этих красоток! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКогда невеста вся в «мать»: посмотрите на этих красоток! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Когда невеста вся в «мать»: посмотрите на этих красоток!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Тот самый лапакюр | Источник: Роман Данилкин / 63.RUТот самый лапакюр | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Тот самый лапакюр

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Съемка сборов невесты&nbsp;— отдельный жанр | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСъемка сборов невесты&nbsp;— отдельный жанр | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Съемка сборов невесты — отдельный жанр

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Под венец Аврору решили вести в розовом: все-таки у нее за хвостом уже было несколько серьезных отношений | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПод венец Аврору решили вести в розовом: все-таки у нее за хвостом уже было несколько серьезных отношений | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Под венец Аврору решили вести в розовом: все-таки у нее за хвостом уже было несколько серьезных отношений

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Перед бракосочетанием Анастасия Рыжова, «мама» жениха, надевает на него фрак и дает последние наставления:

— Жену не обижать, любить, ценить. Ты самый красивый, и жена у тебя самая красивая.

—&nbsp;Рыжик&nbsp;— это домашняя кличка, а так по паспорту он у нас Десперадо. Рыжиком зовем, потому что был единственным коричневым щенком в помете. Все остальные черные,&nbsp;— объясняет Анастасия Рыжова. —&nbsp;Иногда шучу, что Рыжик он в честь моей фамилии. | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Рыжик&nbsp;— это домашняя кличка, а так по паспорту он у нас Десперадо. Рыжиком зовем, потому что был единственным коричневым щенком в помете. Все остальные черные,&nbsp;— объясняет Анастасия Рыжова. —&nbsp;Иногда шучу, что Рыжик он в честь моей фамилии. | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Рыжик — это домашняя кличка, а так по паспорту он у нас Десперадо. Рыжиком зовем, потому что был единственным коричневым щенком в помете. Все остальные черные, — объясняет Анастасия Рыжова. — Иногда шучу, что Рыжик он в честь моей фамилии.

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Жениху Рыжику 5 лет. Они с Авророй ровесники.

— Любимая собака! Он без меня никуда — такой маменькин сынок. Мы с ним везде вместе: на йогу, спортом занимаемся, по моим девичьим делам. На работу он со мной ходит, — признается хозяйка пуделя.

Красавец-мужчина! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКрасавец-мужчина! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Красавец-мужчина!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

5,7 килограмма чистого пуделя | Источник: Роман Данилкин / 63.RU5,7 килограмма чистого пуделя | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

5,7 килограмма чистого пуделя

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Для молодоженов расстелили красную ковровую дорожку, пригласили диджея и ведущего церемонии. Наняли фотографов и видеооператоров. Даже без драки на свадьбе не обошлось: поцапалась между собой пара крошечных собачек. В общем, всё как у людей.

Разве что вместо свадебного торта угощали четвероногих гостей мясными капкейками и безалкогольным собачьим пивом и шампанским.

—&nbsp;Мы сами в шоке, что такое существует,&nbsp;— признаётся «мама» невесты | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Мы сами в шоке, что такое существует,&nbsp;— признаётся «мама» невесты | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Мы сами в шоке, что такое существует, — признаётся «мама» невесты

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Сейчас как налакаюсь! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСейчас как налакаюсь! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сейчас как налакаюсь!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Капкейки приготовили специально для четвероногих гостей из свежих овощей и мяса | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКапкейки приготовили специально для четвероногих гостей из свежих овощей и мяса | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Капкейки приготовили специально для четвероногих гостей из свежих овощей и мяса

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— Невеста — собака непростая, она довольно известна в кинологическом мире. В прошлом, до первых щенков, у нее была роскошная выставочная карьера. Аврора — чемпион юный и взрослый Российской кинологической федерации, Национального клуба породы бишон-фризе, взрослый чемпион Турции, Грузии, Армении, интерчемпион, — гордится любимицей Дарья. — Она у нас благородных кровей, и мы подбирали соответствующую публику. Это около 30 хвостатых гостей, и у каждого своя свита. Бюджет свадьбы в общей сложности больше ста тысяч рублей.

—&nbsp;Какого кобеля урвала! —&nbsp;с завистью смотрели на невесту породистые сучки | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Какого кобеля урвала! —&nbsp;с завистью смотрели на невесту породистые сучки | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Какого кобеля урвала! — с завистью смотрели на невесту породистые сучки

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Весь цвет хвостатого бомонда | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВесь цвет хвостатого бомонда | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Весь цвет хвостатого бомонда

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

По-мо-ги-те! Спасите! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПо-мо-ги-те! Спасите! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

По-мо-ги-те! Спасите!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

ПоздГАВляю! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПоздГАВляю! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

ПоздГАВляю!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Фото на память о собачьей свадьбе | Источник: Роман Данилкин / 63.RUФото на память о собачьей свадьбе | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Фото на память о собачьей свадьбе

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Блондинка и шатенка | Источник: Роман Данилкин / 63.RUБлондинка и шатенка | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Блондинка и шатенка

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Элитный» гость&nbsp;породы кавалер кинг-чарльз-спаниель | Источник: Роман Данилкин / 63.RU«Элитный» гость&nbsp;породы кавалер кинг-чарльз-спаниель | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Элитный» гость породы кавалер кинг-чарльз-спаниель

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Как жених и невеста торжественно обменялись ошейниками и поставили отпечатки своих лап в «брачном договоре», смотрите в видеосюжете выше.

Источник: Роман Данилкин / 63.RUИсточник: Роман Данилкин / 63.RU
Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Собачья свадьба, собачья свадьба, ну вот и всё: муж и жена теперь | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСобачья свадьба, собачья свадьба, ну вот и всё: муж и жена теперь | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Собачья свадьба, собачья свадьба, ну вот и всё: муж и жена теперь

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— В Москве, Санкт-Петербурге, странах Европы нередко организуют грандиозные свадьбы для собак, — объясняет хозяйка Авроры Дарья. — Это большая церемония для того, чтобы создать атмосферу праздника, для того, чтобы люди, которые любят животных, могли обменяться позитивным настроением, нарядить питомцев, нарядиться сами. И когда вы еще сможете погулять на собачьей свадьбе? Вы же понимаете, что пудель и бишон-фризе не будут жить вместе долго и счастливо и рожать «пушонов»? Щенки будут метисами. Я такого смешения не поощряю. Каждая порода с определенными закрепленными качествами создана не просто так.

Нужны ли собакам свадьбы?

Конечно! Собаки не люди, что ли?
Нет, им же все равно
Ой, да чем бы собаковод не тешился…

Недавно мы рассказывали о другой пушистой семье: знаменитом на всю страну коте-проституте Армани, кошке Жуже и их рыжих котятах. Армани стал популярным после нашей статьи с провокационным заголовком о коте-эскортнике, готовом за 5 тысяч рублей «удовлетворить даже самую прихотливую даму». Новость завирусилась, и пушистый обольститель стал интернет-звездой, а потом и папой. Знакомство мохнатого бати с первенцами прошло на глазах всей редакции. Посмотрите наше замурчательное видео. В начале мая звездный кот пропал. Хозяева пушистика обещают вознаграждение за информацию о домашнем любимце.

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Роман Данилкин
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Собаки Груминг Пудель Жених Невеста Свадьба собак
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Комментарии
3
Гость
8 июня, 19:19
У людей совсем фляга свистит...
Гость
8 июня, 18:04
всё как до Революции! Смогли повторить 🤮
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