«Мечта — скорее встать на все лапки»: в Ярославле ищут дом собаке Лялюшке. Загляните в ее глаза

Только посмотрите на эти глаза! Источник: из архива фонда «Верность»











В Ярославле ищут дом собаке Лялюшке, которую спасают от инвалидности. За последние полгода она пережила две операции на суставах и сейчас идет на поправку, проходя курсы реабилитации.

«Ляля попала на попечение „Верности“ вместе с приютом „Вита“ в 2022 году. И уже тогда ей было больше 10 лет и наблюдались проблемы с суставами. В первое время мы старались справляться, поддерживая ее медикаментозно, ведь в ее возрасте сложные длительные операции опасны, и не было уверенности, что хирургическое вмешательство поможет в ее тяжелом случае», — рассказали 76.RU в фонде «Верность».

Для Лялюшки соорудили коляску, благодаря которой она может самостоятельно передвигаться с больной ногой Источник: из архива фонда «Верность»

Лялюшке давали поддерживающие препараты, но с каждым месяцем ей становилось всё тяжелее. Со временем ей становилось всё сложнее вставать на задние лапки. Стало понятно, что улучшений нет, и собаку прооперировали в ноябре 2024 года. Через полтора месяца, в январе 2025 года, Лялюшке сделали вторую операцию.

«Лялюшка научилась передвигаться на коляске и с помощью специальных ходунков. Но мы решили идти до конца и поставить ее на все лапки! И вот уже несколько недель посещаем занятия в реабилитационном центре. Лялюшке больно, сложно, но какой прогресс мы видим каждый раз! В начале занятия ее лапки как деревянные, а к концу становятся более мягкими, податливыми, мобильными! Наша спортсменка стойко выдерживает всё, хоть и капризничает иногда», — отметили в «Верности».

Ляля — это почти человек, только в теле собаки. Она мудрая, думающая, терпеливая, с большим желанием жить и быть нужной. В приюте она с радостью встречает гостей на своей колясочке, следит за всем, что происходит вокруг, ей всё интересно и везде нужно принимать участие. Ляля — настоящий администратор. Встречает она и вновь поступивших собак, и провожает тех, кого забирают домой. Лялюшка уже, наверное, перестала мечтать о том, что ее когда-нибудь заберут домой, и смирилась с тем, что приют — ее дом. Виктория Таболько координатор приюта «Верность»

Главна мечта Лялюшки — найти себе дом.

«Сейчас ее мечта — скорее встать на все лапки и бегать по залитой солнцем полянке вместе с любимыми людьми и друзьями. Ну и, конечно, хочет поскорее закончить малоприятные занятия по реабилитации, на которые приходится ездить дважды в неделю, ведь спорт Ляле не очень нравится, а там приходится постараться», — отметили в «Верности».