Что делать, если собака ревнует хозяина к ребенку. Инструкция от кинолога

В первое время рекомендуется ограничить доступ питомца в комнату малыша.

Необходимо заранее сократить объем внимания, которое вы уделяете собаке (специалист поясняет, что с рождением ребенка у вас появится больше забот, и вы не сможете проводить с питомцем столько же времени, как раньше).

Позвольте вашему подросшему малышу под вашим присмотром заботиться о собаке: выводить её на прогулку, кормить и играть. Специалист также отмечает, что игры должны быть не соперническими, а спокойными.