Что делать, если собака ревнует хозяина к ребенку. Инструкция от кинолога

Не секрет, что собаке требуется много внимания. Но что делать, когда дома появляется еще один член семьи, которому нужно уделять время?
Специалист по дрессировке собак из Ярославля Елена Михеева рассказала 76.RU о нескольких рабочих способах показать питомцу, что ревновать хозяина к ребенку не нужно.
Почему собака ревнует?
По словам кинолога, собакам присуще чувство собственности. Появление нового члена семьи, будь то ребенок или партнер, может восприниматься питомцем как потенциальная угроза снижения внимания со стороны хозяина.
Как избежать ревности питомца?
Подготовка к появлению ребенка
В первое время рекомендуется ограничить доступ питомца в комнату малыша.
Необходимо заранее сократить объем внимания, которое вы уделяете собаке (специалист поясняет, что с рождением ребенка у вас появится больше забот, и вы не сможете проводить с питомцем столько же времени, как раньше).
Позвольте вашему подросшему малышу под вашим присмотром заботиться о собаке: выводить её на прогулку, кормить и играть. Специалист также отмечает, что игры должны быть не соперническими, а спокойными.
Объясните ребенку, что у питомца есть личное пространство и время на отдых.
Подготовка к появлению нового взрослого (например, партнера)
Лучше всего знакомить человека с собакой на улице, в нейтральной обстановке. После этого можно вместе зайти в дом.
Новый член семьи не должен навязываться питомцу, насильно гладить и играть. Стоит дать четвероногому другу привыкнуть.
Можно вознаграждать собаку лакомством за спокойное поведение в присутствии нового человека, тем самым подкрепляя его желательное поведение.