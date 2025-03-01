Вы ничего не знаете о кошках: ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой вы котовладелец

В жизни любого человека рано или поздно наступает момент, когда он понимает, что пора бы остепениться и завести кота. Но когда первый шаг в сторону котовладения сделан, отступать некуда. И вот уже рядом с вами на диване постоянно кто-то тарахтит, он же дружелюбно вонзает когти в ногу и будит вас по ночам. Кажется, в этих отношениях накопилось слишком много вопросов. Найдете на них ответы?
Почему кот по вам топчется?
Значит, он меня любит
Хочет раздавить
Получает удовольствие от массажа
Он считает меня мамой
Почему кот смотрится в зеркало?
Любуется собой
Контролирует происходящее у него за спиной
Он не понимает даже, что смотрит в зеркало, просто сидит
Исследует незнакомца
Почему коты не спят по ночам?
Потому что они днем прекрасно высыпаются
Потому что они ночные хищники
Они мне за что-то мстят
Им становится скучно
Правда ли, что коты предчувствуют приход хозяина?
Это миф
Это правда
Почему коты сбрасывают предметы?
Они так развлекаются
Эти предметы им мешают
От недостатка внимания
Из вредности
Почему коты любят прятаться в пакет?
Он весело шуршит
Они так играют
В целях безопасности
Они знакомятся с новой обстановкой
Почему кот закапывает еду?
Она ему не нравится
Про запас
Он не голоден
Надо помыть миску
Зачем домашние кошки охотятся?
Они так играют
Чтобы поесть
Из-за природной жестокости
Просто ради охоты
Как можно быстро подружиться с кошкой?
Накормить
Погладить
Медленно моргая
Потрепать ее по загривку
Ваша кошка вас любит или это вынужденная необходимость?
Действительно любит
Если не я, то кто ее будет кормить?
Это просто знак благодарности
Кошки в целом нежные и любвеобильные