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Животные тест Вы ничего не знаете о кошках: ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой вы котовладелец

Вы ничего не знаете о кошках: ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой вы котовладелец

Самый зверский тест специально ко Дню кошек

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Хорошо быть котом&nbsp;— лежишь себе, отдыхаешь, пока человек тесты какие-то проходит | Источник: Максим Серков / NGS42.RUХорошо быть котом&nbsp;— лежишь себе, отдыхаешь, пока человек тесты какие-то проходит | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Хорошо быть котом — лежишь себе, отдыхаешь, пока человек тесты какие-то проходит

Источник:

В жизни любого человека рано или поздно наступает момент, когда он понимает, что пора бы остепениться и завести кота. Но когда первый шаг в сторону котовладения сделан, отступать некуда. И вот уже рядом с вами на диване постоянно кто-то тарахтит, он же дружелюбно вонзает когти в ногу и будит вас по ночам. Кажется, в этих отношениях накопилось слишком много вопросов. Найдете на них ответы?

ТЕСТПройден 8 раз
1 / 10

Почему кот по вам топчется?

  • Значит, он меня любит

  • Хочет раздавить

  • Получает удовольствие от массажа

  • Он считает меня мамой

2 / 10

Почему кот смотрится в зеркало?

  • Любуется собой

  • Контролирует происходящее у него за спиной

  • Он не понимает даже, что смотрит в зеркало, просто сидит

  • Исследует незнакомца

3 / 10

Почему коты не спят по ночам?

  • Потому что они днем прекрасно высыпаются

  • Потому что они ночные хищники

  • Они мне за что-то мстят

  • Им становится скучно

4 / 10

Правда ли, что коты предчувствуют приход хозяина?

  • Это миф

  • Это правда

5 / 10

Почему коты сбрасывают предметы?

  • Они так развлекаются

  • Эти предметы им мешают

  • От недостатка внимания

  • Из вредности

6 / 10

Почему коты любят прятаться в пакет?

  • Он весело шуршит

  • Они так играют

  • В целях безопасности

  • Они знакомятся с новой обстановкой

7 / 10

Почему кот закапывает еду?

  • Она ему не нравится

  • Про запас

  • Он не голоден

  • Надо помыть миску

8 / 10

Зачем домашние кошки охотятся?

  • Они так играют

  • Чтобы поесть

  • Из-за природной жестокости

  • Просто ради охоты

9 / 10

Как можно быстро подружиться с кошкой?

  • Накормить

  • Погладить

  • Медленно моргая

  • Потрепать ее по загривку

10 / 10

Ваша кошка вас любит или это вынужденная необходимость?

  • Действительно любит

  • Если не я, то кто ее будет кормить?

  • Это просто знак благодарности

  • Кошки в целом нежные и любвеобильные

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Тест Животные Развлечения Кошки День кошек Весна Март
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