Вы ничего не знаете о кошках: ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой вы котовладелец

В жизни любого человека рано или поздно наступает момент, когда он понимает, что пора бы остепениться и завести кота. Но когда первый шаг в сторону котовладения сделан, отступать некуда. И вот уже рядом с вами на диване постоянно кто-то тарахтит, он же дружелюбно вонзает когти в ногу и будит вас по ночам. Кажется, в этих отношениях накопилось слишком много вопросов. Найдете на них ответы?