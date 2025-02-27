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Животные «Ласковая, ненавязчивая»: в Ярославле ищут хозяев кошке со «счастливым» окрасом

«Ласковая, ненавязчивая»: в Ярославле ищут хозяев кошке со «счастливым» окрасом

Три года малышка Фелисия живет в приюте

869
4 комментария
Фелисия уже три года ждет семью, которая сможет стать для нее родной | Источник: Елена ТуоваФелисия уже три года ждет семью, которая сможет стать для нее родной | Источник: Елена Туова

Фелисия уже три года ждет семью, которая сможет стать для нее родной

Источник:

Говорят, что трехцветные кошки приносят удачу в дом, где живут. Но вот у малышки Фелисии такого шанса не было. Возраст этой кошечки — около четырех лет. И большую часть своей жизни она провела в приюте. Сейчас о ней заботится ярославна Елена Туова, которая взяла животное на временную домашнюю передержку.

— Фелисию нашли примерно три года назад в одном из поселков под Ярославлем. Хозяев ее обнаружить не удалось. Вероятнее всего, их и не было. У малышки отсутствовала половина хвоста. Можно только догадываться, через что ей пришлось пройти, — рассказала порталу 76.RU Елена.

В ожидании счастья в приюте день проходил за днем, но кошка пока так и не встретила своего человека.

— Это очень чистоплотная, ласковая, но при этом ненавязчивая кошка. Немного ревнива к другим питомцам. Она готова быть рядом с человеком, который сможет подарить ей всю свою любовь. Поэтому одно из условий, которые мы предъявляем к потенциальным хозяевам Фелисии, — отсутствие в семье других животных. Она прекрасно подойдет как питомец одинокому человеку или паре, — рассказала Елена.

У Фелисии нет особых проблем со здоровьем. Она стерилизована, обработана, вакцинирована, приучена к лотку.

Те, кто хотел бы забрать кошку себе, могут связаться по этому вопросу с Еленой Туовой. Животное передадут новому владельцу по договору после собеседования об условиях содержания и питания.

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Комментарии
4
Гость
3 часа
Самых лучших хозяев кошечке!!!
Гость
5 часов
Следующей зимой их всех разберут если к тому времени останутся
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