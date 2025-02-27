«Ласковая, ненавязчивая»: в Ярославле ищут хозяев кошке со «счастливым» окрасом

Фелисия уже три года ждет семью, которая сможет стать для нее родной Источник: Елена Туова











Говорят, что трехцветные кошки приносят удачу в дом, где живут. Но вот у малышки Фелисии такого шанса не было. Возраст этой кошечки — около четырех лет. И большую часть своей жизни она провела в приюте. Сейчас о ней заботится ярославна Елена Туова, которая взяла животное на временную домашнюю передержку.

— Фелисию нашли примерно три года назад в одном из поселков под Ярославлем. Хозяев ее обнаружить не удалось. Вероятнее всего, их и не было. У малышки отсутствовала половина хвоста. Можно только догадываться, через что ей пришлось пройти, — рассказала порталу 76.RU Елена.

В ожидании счастья в приюте день проходил за днем, но кошка пока так и не встретила своего человека.

— Это очень чистоплотная, ласковая, но при этом ненавязчивая кошка. Немного ревнива к другим питомцам. Она готова быть рядом с человеком, который сможет подарить ей всю свою любовь. Поэтому одно из условий, которые мы предъявляем к потенциальным хозяевам Фелисии, — отсутствие в семье других животных. Она прекрасно подойдет как питомец одинокому человеку или паре, — рассказала Елена.

У Фелисии нет особых проблем со здоровьем. Она стерилизована, обработана, вакцинирована, приучена к лотку.