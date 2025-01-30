Змеиная многоэтажка. Как в квартире у россиянки уживаются 37 питонов, удавов и полозов — видео

У жительницы Тюмени Валентины Король живет 37 змей. Есть и совсем малыши, а есть и взрослые особи полозов, питонов и удавов. Первая змея у Валентины появилась всего лишь 8 лет назад, когда ей исполнилось 30. Небольшого маисового полоза ей подарили на день рождения. С его появлением Валентина начала изучать особенности содержания таких животных, их поведения и природы. Интерес перерос в настоящую любовь и со временем в квартире горожанки поселились и другие змеи. Содержать их, уверена хозяйка, не так уж и сложно.
— Дорогое удовольствие — это именно змея. Остальное всё в доступности, по карману, — считает Валентина. — Греющий коврик стоит до 1000 рублей, большой — до 2000 рублей самый дорогой. Первое время их можно содержать в пластиковых контейнерах. А когда вырастет, уже в 3–4 года, можно купить террариум. Он стоит порядка 20 тысяч рублей. Думаю, за 3–4 года можно эту сумму накопить. Корм тоже недорогой. Мои приучены к заморозке. Мышей и крыс для змей выращивают на специальных фермах.
Подробнее о том, как в квартире россиянки появились десятки змей — смотрите в видео выше.