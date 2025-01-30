Змеиная многоэтажка. Как в квартире у россиянки уживаются 37 питонов, удавов и полозов — видео

У жительницы Тюмени Валентины Король живет 37 змей. Есть и совсем малыши, а есть и взрослые особи полозов, питонов и удавов. Первая змея у Валентины появилась всего лишь 8 лет назад, когда ей исполнилось 30. Небольшого маисового полоза ей подарили на день рождения. С его появлением Валентина начала изучать особенности содержания таких животных, их поведения и природы. Интерес перерос в настоящую любовь и со временем в квартире горожанки поселились и другие змеи. Содержать их, уверена хозяйка, не так уж и сложно.