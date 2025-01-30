НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 755мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,01
EUR 102,78
Желтый уровень опасности
Водитель спас пассажиров
Развитие «легкого метро»
Сына депутата осудили за взятку
Зарядят снегопады
Суд за исторический дом
Заброшенный детский лагерь
Денежные вакансии
Как отдохнуть зимой по-русски
Животные Змеиная многоэтажка. Как в квартире у россиянки уживаются 37 питонов, удавов и полозов — видео

Змеиная многоэтажка. Как в квартире у россиянки уживаются 37 питонов, удавов и полозов — видео

Самая большая особь весит 30 килограммов

159
2 комментария
Источник:

У жительницы Тюмени Валентины Король живет 37 змей. Есть и совсем малыши, а есть и взрослые особи полозов, питонов и удавов. Первая змея у Валентины появилась всего лишь 8 лет назад, когда ей исполнилось 30. Небольшого маисового полоза ей подарили на день рождения. С его появлением Валентина начала изучать особенности содержания таких животных, их поведения и природы. Интерес перерос в настоящую любовь и со временем в квартире горожанки поселились и другие змеи. Содержать их, уверена хозяйка, не так уж и сложно.

— Дорогое удовольствие — это именно змея. Остальное всё в доступности, по карману, — считает Валентина. — Греющий коврик стоит до 1000 рублей, большой — до 2000 рублей самый дорогой. Первое время их можно содержать в пластиковых контейнерах. А когда вырастет, уже в 3–4 года, можно купить террариум. Он стоит порядка 20 тысяч рублей. Думаю, за 3–4 года можно эту сумму накопить. Корм тоже недорогой. Мои приучены к заморозке. Мышей и крыс для змей выращивают на специальных фермах.

Подробнее о том, как в квартире россиянки появились десятки змей — смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
42 минуты
Сколько можно змей доить? Это уже которая статья? По прежнему остаюсь при мнении, что не дело содержать в тесноте животных. Даже змеям, как бы они не любили поспать на одном месте, нужно время от времени вволю наползаться. Тридцать змеек на квартиру - перебор.
Гость
3 минуты
Гадюжник в прямом и переносном смысле 🤣
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление