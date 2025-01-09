НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 751мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,29
EUR 105,09
Скончался директор театра
Аномальное потепление
Закрыли кафе из-за ЧП
Арестовали бывшего министра
Сколько потратили на нужды СВО
Закрыли кафе после обрушения
Какие тарифы вырастут в 2025-м
Отдых в Японии
В центре Ярославля пропал свет
Животные истории «Остался отпечаток от челюсти, кровь пошла». Семья поселила в квартире метровую игуану

«Остался отпечаток от челюсти, кровь пошла». Семья поселила в квартире метровую игуану

Как уживаться с таким питомцем, и в какую сумму обойдется его содержание

272
Написать комментарий

Шнурок дается в руки только главе семейства. И то потому что не может сопротивляться

Источник:

Елена и Валерий Рыженковы женаты 10 лет. Оба давно «болеют» животными — работают ветеринарами и развивают собственную клинику. У пары четверо детей, но вместе с ними квартиру и родительское внимание делит огромная игуана Шнурок. Своенравный и принципиальный парень уже не раз устраивал хозяевам взбучку: то сбежит в окно, то хвост отбросит. О том, как ужиться с большой рептилией и сколько это стоит, — в репортаже 74.RU.

Источник:

Годовалый Шнурок появился у Елены еще до замужества — 13 лет назад. Молодой ветеринар взяла игуану в добрые руки, бесплатно.

Таким маленьким был Шнурок

Источник:

— У старых владельцев было много животных. И кто-то на год Дракона подарил им игуану. В итоге оказалось, что они не могут ее содержать. Вроде старались, но делали не все, что нужно. У Шнурка уже был рахит, когда я его взяла, — вспоминает Елена.

Рахит удалось вылечить, установив в террариум ультрафиолетовую лампу. В первые годы Шнурка выпускали бегать по квартире, территорию он делил с котом:

— Гоняли друг друга. Кот за ним охотился, но Шнурок хорошо защищался, — продолжает рассказ Елена.

С котом они не сказать, что ладили. Но скучать друг другу точно не давали

Источник:

Шнурок с детства любил поплавать

Источник:

Вот он довольный после теплой ванны

Источник:

Впрочем, даже если хозяйка не пускала Шнурка погулять, он приноровился самостоятельно открывать дверцу старого террариума. Обычно, сбежав, просто залезал по шторе на гардину и сидел там — найти было легко. Но случались и ЧП.

— Мы тогда жили на десятом этаже. Однажды он решил сбежать в открытое окно. Я увидела его уже на карнизе. Полезла к нему, а он от меня вверх по камушкам на стене дома. Я смогла схватить его только за хвост. Закинула Шнурка обратно в квартиру, но хвост он от испуга откинул. Тот остался у меня в руках, шевелился некоторое время. Но потом снова отрос, сначала маленький такой был, — вспоминает Елена.

Шнурок любил путешествовать по квартире

Источник:

В теории игуаны могут становиться ручными, как кошки и собаки. Для этого их не нужно дрессировать, достаточно проводить с ними время. Правда, к туалету рептилий не приучить — придется чаще убирать квартиру.

Шнурок на руки не идет. Взять его под силу только Валерию, и то не потому что питомец подчиняется, а потому что не может вырваться.

— Но изначально он был ручным. А потом повзрослел. Игуаны очень территориальные и подвержены влиянию гормонов. Плюс у нас появились дети, и ему стали уделять меньше внимания. С февраля по март будет гон — тогда он станет особенно агрессивным, будет пытаться через стекло нападать на людей, чтобы защищать территорию, — объясняет Валерий.

Валерий удерживает огромную ящерицу не без труда

Источник:

Кстати, белая шапочка на голове у Шнурка — старая кожа. Он линяет

Источник:

Теперь, когда у Рыженковых полный дом детей, Шнурок на свободный выгул не выходит — опасно.

— Игуаны могут наносить увечья. У них зубы острые как бритва. Как-то раз я потянулся за кормушкой, и он меня как будто просто ткнул зубом, я ничего не почувствовал. А потом смотрю — отпечаток от челюсти, кровь пошла. На ТВ недавно тоже был сюжет, как игуана откусила женщине губу, — говорит Валерий.

Также у игуан мощный хвост. Защищаясь, они бьют им, как кнутом. Если зарядит по руке, синяк точно останется. В общем, детей к Шнурку не подпускают, да они им не особо-то интересуются — привыкли уже.

Хоть у игуан и острые зубы, это травоядные животные. В природе они любят пожевать зелень и погреться на солнце. В неволе нужно создавать для них максимально похожие условия.

— У них должна быть ультрафиолетовая лампа и обычная лампа накаливания, чтобы погреться. Также нужен водоем, чтобы была влажность. Правильное питание: фрукты, овощи, листья, — объясняет Елена.

Одна лампа в террариуме ультрафиолетовая, вторая — обычная

Источник:

С подбором рациона, как у некоторых других питомцев, можно особо не заморачиваться. Летом — салат из сада, зимой — больше фруктов из магазина. По сути, такой корм — это ежемесячные траты. Раз в полгода нужно менять ультрафиолетовую лампу, она стоит около трех тысяч рублей.

Игуана — это довольно простое в содержании экзотическое животное. Хороший вариант для тех, у кого нет опыта с подобными питомцами. Но тем, кто подумывает завести игуану, нужно понимать: небольшие ежемесячные траты нивелируются кругленькой суммой на старте. Шнурок достался Рыженковым бесплатно, поэтому по цене они не сориентировали. Но, судя по объявлениям в интернете, рептилия обойдется в 20–30 тысяч рублей.

Кроме того, террариум для взрослой игуаны нужен большой. Такие не продают в зоомагазинах, как аквариумы для рыбок. Придется делать на заказ и мучиться с доставкой хрупкого товара. Цена получается приличная. Например, нынешний террариум Шнурка стоит около 80 тысяч рублей.

Такие условия придется создавать, если хотите завести игуану

Источник:

Еще один важный момент — лечение.

— Как правило, они болеют из-за неправильного питания — им нельзя давать любую белковую пищу, хоть они ее с удовольствием готовы съесть. Также проблемы возникают из-за отсутствия ультрафиолетовой лампы, либо когда лампу один раз купили, и она используется два-три года. Из-за этого, как правило, возникает рахит, когда кости становятся прозрачными, возникают переломы. У самок еще может быть задержка яйцеклада — не может отложить яйца, — рассказывает Елена.

Кроме того, немногие из ветеринарных клиник готовы заниматься экзотическими животными. Так что могут возникнуть проблемы с лечением.

— Да игуана и не скажет, что у нее что-то болит. У рептилий долго развиваются симптомы. Ну день-два она не поела, потом неделю. Кто-то думает, что в спячку впала, и не обращают внимания, — объясняет Елена.

Шнурок прожил с семьей все самые важные события: свадьбу, рождение детей. Он уже пожилой, на заслуженном отдыхе.

— До максимального размера уже не вырастет. И до 20 лет не доживет, наверное, из-за перенесенного рахита. Хотя он здоровый, просто старые травмы сказываются, — полагает Валерий.

Игуаны в теории могут дожить до 20 лет, но на практике это случается не так часто

Источник:

Друга или подругу Шнурку заводить не будут: игуанам нужно личное пространство, поэтому для двоих особей потребуется помещение с половину комнаты. Иначе будут постоянно драться.

Впрочем, семье и без второй игуаны есть за кем ухаживать. Валерий интересуется рыбами, поэтому в квартире есть аквариум с морской водой. Набор получился весьма экзотический: две рыбы-клоуна, еще несколько менее приметных рыбок, много мягких кораллов и креветка-боксер. Детям можно смотреть в аквариум вместо мультика про Немо.

Источник:

При желании можно разводить рыбок на продажу. Недавно они отложили икру

Источник:

Рыбы-клоуны живут у Рыженковых уже лет шесть. Достать их, по словам Валерия, было легко — продаются в магазинах примерно за две тысячи. Десяток живых кораллов уже дороже. С учетом самого аквариума такая композиция обойдется не меньше, чем в 70 тысяч рублей.

Ночуют рыбы-клоуны в актинии — сидячем беспозвоночном (похожем на цветок на толстой ножке — Прим. ред.). С помощью стрекательных клеток они могут жалить рыб. Всех, кроме клоунов — такой у них симбиоз.

Рыбы-клоуны — не самые спокойные ребята. Если засунуть в аквариум палец, они будут атаковать

Источник:

Креветка-боксер — скрытный парень, редко вылезает из укрытия.

— У нее есть особенность. Когда видит хищника, может оторвать клешню, бросить ее во врага и быстро убежать. Потом новая клешня вырастает, — объясняет Валерий.

Боксер оказался стеснительным и не дал разглядеть себя поподробнее

Источник:

Вот так выглядит креветка, если снять ее поближе

Источник:

Для этого аквариума Валерий каждые две недели смешивает воду со специальной морской солью, содержащей нужные микроэлементы.

Такой кусочек моря прямо в квартире

Источник:
ПО ТЕМЕ
Экзотические домашние животные Игуана Истории
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление