«Остался отпечаток от челюсти, кровь пошла». Семья поселила в квартире метровую игуану

Шнурок дается в руки только главе семейства. И то потому что не может сопротивляться Источник: Виталий Гущинский / 74.RU











Елена и Валерий Рыженковы женаты 10 лет. Оба давно «болеют» животными — работают ветеринарами и развивают собственную клинику. У пары четверо детей, но вместе с ними квартиру и родительское внимание делит огромная игуана Шнурок. Своенравный и принципиальный парень уже не раз устраивал хозяевам взбучку: то сбежит в окно, то хвост отбросит. О том, как ужиться с большой рептилией и сколько это стоит, — в репортаже 74.RU.

Источник: Семен Казьмин / Городские порталы











Годовалый Шнурок появился у Елены еще до замужества — 13 лет назад. Молодой ветеринар взяла игуану в добрые руки, бесплатно.

Таким маленьким был Шнурок Источник: Елена и Валерий Рыженковы / Семейный архив











— У старых владельцев было много животных. И кто-то на год Дракона подарил им игуану. В итоге оказалось, что они не могут ее содержать. Вроде старались, но делали не все, что нужно. У Шнурка уже был рахит, когда я его взяла, — вспоминает Елена.

Рахит удалось вылечить, установив в террариум ультрафиолетовую лампу. В первые годы Шнурка выпускали бегать по квартире, территорию он делил с котом:

— Гоняли друг друга. Кот за ним охотился, но Шнурок хорошо защищался, — продолжает рассказ Елена.

С котом они не сказать, что ладили. Но скучать друг другу точно не давали Источник: Елена и Валерий Рыженковы / Семейный архив











Шнурок с детства любил поплавать Источник: Елена и Валерий Рыженковы / Семейный архив











Вот он довольный после теплой ванны Источник: Елена и Валерий Рыженковы / Семейный архив











Впрочем, даже если хозяйка не пускала Шнурка погулять, он приноровился самостоятельно открывать дверцу старого террариума. Обычно, сбежав, просто залезал по шторе на гардину и сидел там — найти было легко. Но случались и ЧП.

— Мы тогда жили на десятом этаже. Однажды он решил сбежать в открытое окно. Я увидела его уже на карнизе. Полезла к нему, а он от меня вверх по камушкам на стене дома. Я смогла схватить его только за хвост. Закинула Шнурка обратно в квартиру, но хвост он от испуга откинул. Тот остался у меня в руках, шевелился некоторое время. Но потом снова отрос, сначала маленький такой был, — вспоминает Елена.

Шнурок любил путешествовать по квартире Источник: Елена и Валерий Рыженковы / Семейный архив











В теории игуаны могут становиться ручными, как кошки и собаки. Для этого их не нужно дрессировать, достаточно проводить с ними время. Правда, к туалету рептилий не приучить — придется чаще убирать квартиру.

Шнурок на руки не идет. Взять его под силу только Валерию, и то не потому что питомец подчиняется, а потому что не может вырваться.

— Но изначально он был ручным. А потом повзрослел. Игуаны очень территориальные и подвержены влиянию гормонов. Плюс у нас появились дети, и ему стали уделять меньше внимания. С февраля по март будет гон — тогда он станет особенно агрессивным, будет пытаться через стекло нападать на людей, чтобы защищать территорию, — объясняет Валерий.

Валерий удерживает огромную ящерицу не без труда Источник: Виталий Гущинский / 74.RU











Кстати, белая шапочка на голове у Шнурка — старая кожа. Он линяет Источник: Виталий Гущинский / 74.RU











Теперь, когда у Рыженковых полный дом детей, Шнурок на свободный выгул не выходит — опасно.

— Игуаны могут наносить увечья. У них зубы острые как бритва. Как-то раз я потянулся за кормушкой, и он меня как будто просто ткнул зубом, я ничего не почувствовал. А потом смотрю — отпечаток от челюсти, кровь пошла. На ТВ недавно тоже был сюжет, как игуана откусила женщине губу, — говорит Валерий.

Также у игуан мощный хвост. Защищаясь, они бьют им, как кнутом. Если зарядит по руке, синяк точно останется. В общем, детей к Шнурку не подпускают, да они им не особо-то интересуются — привыкли уже.

Хоть у игуан и острые зубы, это травоядные животные. В природе они любят пожевать зелень и погреться на солнце. В неволе нужно создавать для них максимально похожие условия.

— У них должна быть ультрафиолетовая лампа и обычная лампа накаливания, чтобы погреться. Также нужен водоем, чтобы была влажность. Правильное питание: фрукты, овощи, листья, — объясняет Елена.

Одна лампа в террариуме ультрафиолетовая, вторая — обычная Источник: Виталий Гущинский / 74.RU











С подбором рациона, как у некоторых других питомцев, можно особо не заморачиваться. Летом — салат из сада, зимой — больше фруктов из магазина. По сути, такой корм — это ежемесячные траты. Раз в полгода нужно менять ультрафиолетовую лампу, она стоит около трех тысяч рублей.

Игуана — это довольно простое в содержании экзотическое животное. Хороший вариант для тех, у кого нет опыта с подобными питомцами. Но тем, кто подумывает завести игуану, нужно понимать: небольшие ежемесячные траты нивелируются кругленькой суммой на старте. Шнурок достался Рыженковым бесплатно, поэтому по цене они не сориентировали. Но, судя по объявлениям в интернете, рептилия обойдется в 20–30 тысяч рублей.

Кроме того, террариум для взрослой игуаны нужен большой. Такие не продают в зоомагазинах, как аквариумы для рыбок. Придется делать на заказ и мучиться с доставкой хрупкого товара. Цена получается приличная. Например, нынешний террариум Шнурка стоит около 80 тысяч рублей.

Такие условия придется создавать, если хотите завести игуану Источник: Виталий Гущинский / 74.RU











Еще один важный момент — лечение.

— Как правило, они болеют из-за неправильного питания — им нельзя давать любую белковую пищу, хоть они ее с удовольствием готовы съесть. Также проблемы возникают из-за отсутствия ультрафиолетовой лампы, либо когда лампу один раз купили, и она используется два-три года. Из-за этого, как правило, возникает рахит, когда кости становятся прозрачными, возникают переломы. У самок еще может быть задержка яйцеклада — не может отложить яйца, — рассказывает Елена.

Кроме того, немногие из ветеринарных клиник готовы заниматься экзотическими животными. Так что могут возникнуть проблемы с лечением.

— Да игуана и не скажет, что у нее что-то болит. У рептилий долго развиваются симптомы. Ну день-два она не поела, потом неделю. Кто-то думает, что в спячку впала, и не обращают внимания, — объясняет Елена.

Шнурок прожил с семьей все самые важные события: свадьбу, рождение детей. Он уже пожилой, на заслуженном отдыхе.

— До максимального размера уже не вырастет. И до 20 лет не доживет, наверное, из-за перенесенного рахита. Хотя он здоровый, просто старые травмы сказываются, — полагает Валерий.

Игуаны в теории могут дожить до 20 лет, но на практике это случается не так часто Источник: Виталий Гущинский / 74.RU











Друга или подругу Шнурку заводить не будут: игуанам нужно личное пространство, поэтому для двоих особей потребуется помещение с половину комнаты. Иначе будут постоянно драться.

Впрочем, семье и без второй игуаны есть за кем ухаживать. Валерий интересуется рыбами, поэтому в квартире есть аквариум с морской водой. Набор получился весьма экзотический: две рыбы-клоуна, еще несколько менее приметных рыбок, много мягких кораллов и креветка-боксер. Детям можно смотреть в аквариум вместо мультика про Немо.

Источник: Виталий Гущинский / 74.RU

При желании можно разводить рыбок на продажу. Недавно они отложили икру Источник: Виталий Гущинский / 74.RU











Рыбы-клоуны живут у Рыженковых уже лет шесть. Достать их, по словам Валерия, было легко — продаются в магазинах примерно за две тысячи. Десяток живых кораллов уже дороже. С учетом самого аквариума такая композиция обойдется не меньше, чем в 70 тысяч рублей.

Ночуют рыбы-клоуны в актинии — сидячем беспозвоночном (похожем на цветок на толстой ножке — Прим. ред.). С помощью стрекательных клеток они могут жалить рыб. Всех, кроме клоунов — такой у них симбиоз.

Рыбы-клоуны — не самые спокойные ребята. Если засунуть в аквариум палец, они будут атаковать Источник: Виталий Гущинский / 74.RU

Креветка-боксер — скрытный парень, редко вылезает из укрытия.

— У нее есть особенность. Когда видит хищника, может оторвать клешню, бросить ее во врага и быстро убежать. Потом новая клешня вырастает, — объясняет Валерий.

Боксер оказался стеснительным и не дал разглядеть себя поподробнее Источник: Виталий Гущинский / 74.RU











Вот так выглядит креветка, если снять ее поближе Источник: Аквариумная компания Аква Лого / Vk.com

Для этого аквариума Валерий каждые две недели смешивает воду со специальной морской солью, содержащей нужные микроэлементы.