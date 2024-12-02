НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-з.

 756мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Пожар в колонии
Почему простаивает недострой
Незаконная пристройка у жилых домов
Проблемные маршруты в Ярославле
Репортаж с ярославского кладбища
Погода декабря
Афиша развлечений в декабре
Надругался над девочками
Кто строит новую Россию
Животные «Спасибо, нелюди!»: ярославцы бьют тревогу из-за догхантеров

«Спасибо, нелюди!»: ярославцы бьют тревогу из-за догхантеров

Что об этом известно

632
8 комментариев

Ярославцы пожаловались на отравление собак в разных районах города

Источник:

Ярославцы сообщают о массовом отравлении собак в Красноперекопском районе. По словам местных жителей, все животные — хозяйские.

Вечером 1 декабря в городских пабликах опубликовали фото, на котором запечатлены три погибшие собаки, а рядом с ними картонная табличка с надписью: «Спасибо нелюди!»

— Место события — Красноперекопский район, плакат написал человек, который их кормил. Все до единой собаки в разное время брошены уехавшими дачниками, — пишут в паблике «Подслушано в Ярославле».

Также розовые разводы на снегу заметили в Павловской роще в Дзержинском районе Ярославля.

— Похоже на отраву. Осторожнее! — предупреждают ярославцы в паблике «Ярославль LIVE».

Розовые следы на снегу заметили в Павловской роще

Источник:

Как уточнили 76.RU в полиции, обращений по травле собак в Ярославле не поступало.

Ваша собака пострадала от неизвестной смеси на улице? Сообщите об этом в редакцию. Пишите нам в Telegram или во «ВКонтакте».

Звоните8-905-645-9232
Мы в соцсетях
ПО ТЕМЕ
Отрава для собак Догхантер полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
15 минут
Опять началось. Обострение?
Гость
48 минут
За бродячих собак нужно штрафовать.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление