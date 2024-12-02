«Спасибо, нелюди!»: ярославцы бьют тревогу из-за догхантеров

Ярославцы сообщают о массовом отравлении собак в Красноперекопском районе. По словам местных жителей, все животные — хозяйские.
Вечером 1 декабря в городских пабликах опубликовали фото, на котором запечатлены три погибшие собаки, а рядом с ними картонная табличка с надписью: «Спасибо нелюди!»
— Место события — Красноперекопский район, плакат написал человек, который их кормил. Все до единой собаки в разное время брошены уехавшими дачниками, — пишут в паблике «Подслушано в Ярославле».
Также розовые разводы на снегу заметили в Павловской роще в Дзержинском районе Ярославля.
— Похоже на отраву. Осторожнее! — предупреждают ярославцы в паблике «Ярославль LIVE».
Как уточнили 76.RU в полиции, обращений по травле собак в Ярославле не поступало.