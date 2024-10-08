«Нашли брошенной в коляске»: 5 умилительных историй ярославцев о том, как у них появилась собака

Рассказываем истории ярославских собачников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Собака поднимет настроение даже в самый грустный день. Четвероногий друг найдет способ проявить свою любовь. Не зря говорят, собака — лучший друг человека.

Ярославль наполнен собачниками, которые ежедневно выгуливают своих питомцев по городским улицам. В этом материале — 5 милых историй, как пушистики обрели свои семьи.

Малышка Жасмин

Эту малышку зовут Жасмин, и в семье Натальи она практически с рождения. Ее привезли из Костромы.

— Ей уже 9 лет. У заводчика остался не подходящий для выставок щеночек, и мы решили купить, — рассказала Наталья. — Хотели именно эту породу — ши-тцу.

Наталье сразу сказали, что Жасмин «бракованная» — такую собаку продают дешевле, ведь она непригодна для выставок. Но это не смутило ярославну, и Жасмин стала ее любимицей.

— Заводчики видят, когда бракованная собачка: не туда лапка, не такая шерсть или зубы. Щенков для выставок дороже продают, — пояснила Наталья. — 9 лет назад мы приобрели за 15 тысяч, а выставочные щенки по 25 продавались.

Отличительной чертой Жасмин, по словам Натальи, является доброта.

— Она вообще не контактирует с собаками, не играет с ними и в целом равнодушна к ним. А вот люди вызывают больше интереса, — рассказала Наталья. — Она очень добрая! Никогда никого не кусала, даже в игре, только облизывается. Я у нее вызываю огромную любовь как хозяйка. Муж как друг скорее, а я прям мама.

Игривая Бася

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Бася — джек-рассел-терьер, и ей 2,5 года. В семью Славы она попала случайно. Друг подарил.

— У него кобель, и к нему водят на случки. В качестве вознаграждения за услугу берут щенка, — рассказал Слава. — Он мне позвонил и говорит: «Щенок нужен?» Я и согласился, хотя мы не планировали заводить собаку.

У Славы два ребенка, и Бася относится к ним с особым трепетом.

— Она очень любит их облизывать. Любит детей. Мы ходили сегодня в больницу, и, пока делали прививки детям, она сидела и сторожила коляски. Нам повезло, что она послушная. Воспитываем не больше, чем себя, — сказал Слава. — Есть забавная особенность у нее. Когда спать ложимся, то подгибаем одеяло в ногах, и она минут 10 облизывает ноги.

Породистый Оскар

Евгений — любитель собак, но из-за частых командировок не мог позволить себе завести пса.

— Сейчас дочь пообещала, что в период, когда я буду отсутствовать, она будет следить за собакой, — рассказал Евгений.

Нового пса зовут Оскар, и ему почти два года. Его порода — тайский риджбек.

— Купили у заводчика, и это породистая собака Он пока боится прохожих, надо познакомиться ему с вами, — рассказал Евгений. — Мы с ним регулярно занимаемся. Жаль только, что площадок в городе мало для занятий.

Любимой игрушкой у Оскара является не мяч или кольцо.

— Тряпки. Самая любимая игрушка — рваные тряпки, — сказал Евгений. — Остальные ему как-то быстро надоедают. А с тряпками он носится, и ему это нравится. Даже с гостями делится.

Любимица Дженни

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Дженни около 8 лет, но ее хозяйка Елена не знает, сколько точно. Собака попала в семью с улицы, и произошло это случайно.

— Я ее забрала у сотрудницы медицинского учреждения Заволжского района. Дальше мне уже рассказали историю собаки. Дженни оставили в коляске у магазина. Незнакомка пристегнула коляску и ушла, — рассказала Елена. — Уже темнело, зима была крутая, и сотрудница клиники решила подойти к коляске, вдруг там ребенок остался. Внутри лежал щенок. На время она приютила его к себе и дала объявление. А я ей позвонила и забрала.

Сначала Дженни убегала от новой хозяйки, но со временем привыкла и доверилась.

— У нее ушко одно стоит, другое висит. У нее так всегда было, и мы решили не править. Тем более она убегала часто, и это было отличительным признаком, — сказала Елена. — С кинологом мы не занимались, но раньше ходили на площадку для занятий. Там был хороший коллектив, дружили все, собаки бегали сами по себе.

Сообразительный Джус

Джус (полная кличка Битлджус) — американская акита. Выбор на такую породу выпал случайно. Анне приснилось, что она хозяйка такого пса.

— Я всю жизнь боялась собак, а три года назад мне приснился сон, что у нас с мужем появилась собака. Помню, что мы во сне такие счастливые были, — вспоминала Анна. — Сон перевернул мое мышление. Я активно начала изучать породу, как воспитывать собаку, даже на странички собачников подписалась.

Джусу всего три месяца. Анна ездила за ним в Санкт-Петербург. Выбирали из хорошего питомника, и щенок оказался довольно дорогим — 200 тысяч рублей.

— Он ехал из Питера 12 часов, максимально спокойно. Он кайфовал от дороги, — рассказала Анна. — Он любовь с первого взгляда. Послушный очень и классный, генетически очень хороший. Собираемся на выставки ходить и с кинологом уже занимаемся. Кинолог в шоке, что он такой сообразительный. За два дня выполнили задания, которые давали на неделю.

Помимо Джуса у Анны есть два кота. Приняли они нового жильца в квартире не сразу.

— Один кот даже на транквилизаторах. Приболел от стресса. Поэтому нам посоветовали препараты успокоительные, — рассказала Анна. — В принципе, они уже находятся рядышком. Он играть всё хочет, а коты шипят. Не играют, но в одной комнате уже существуют.