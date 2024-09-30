«Он не жирный, что за кэтшеймеры»: огромный кот по кличке Бегемот прославил в Сети хозяйку Маргариту

Источник: Городские порталы

Обзор на кота по кличке Бегемот завирусился в соцсетях.

Его хозяйка Маргарита ведет блог уже несколько лет, рассказывает подписчикам о своей актерской жизни, выкладывает ролики с собственными песнями, но ее видеообзор на огромного хвостатого, очень напоминающего персонажа Булгакова, побил все рекорды: залетел на 3,5 миллиона просмотров.

Возраст Бегемота неизвестен, поскольку хозяйка Маргарита Кейдж нашла его на улице. В любви и ласке тот похорошел аж до десяти килограммов, чем и изумил подписчиков девушки.

— Он не жирный! Что за кэтшеймеры, фэтшеймеры? Мотик большой просто потому, что он большой, — говорит о котяре девушка.