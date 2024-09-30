НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 763мм 81%
Подробнее
7 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Пожар у элитного ЖК
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Воспитатель детдома ушел на СВО
Закрылись мясные магазины
Что будет с усадьбой
Сносят баню в центре
Лучшие бизнес-идеи страны
Когда дадут отопление
Животные «Он не жирный, что за кэтшеймеры»: огромный кот по кличке Бегемот прославил в Сети хозяйку Маргариту

«Он не жирный, что за кэтшеймеры»: огромный кот по кличке Бегемот прославил в Сети хозяйку Маргариту

Ролик начинающей певицы с котом, напоминающим персонажа Булгакова, залетел на 3,6 миллиона просмотров

209
1 комментарий

Обзор на кота по кличке Бегемот завирусился в соцсетях.

Его хозяйка Маргарита ведет блог уже несколько лет, рассказывает подписчикам о своей актерской жизни, выкладывает ролики с собственными песнями, но ее видеообзор на огромного хвостатого, очень напоминающего персонажа Булгакова, побил все рекорды: залетел на 3,5 миллиона просмотров.

Возраст Бегемота неизвестен, поскольку хозяйка Маргарита Кейдж нашла его на улице. В любви и ласке тот похорошел аж до десяти килограммов, чем и изумил подписчиков девушки.

— Он не жирный! Что за кэтшеймеры, фэтшеймеры? Мотик большой просто потому, что он большой, — говорит о котяре девушка.

Пораженные размерами подписчики просят Марго почаще показывать им Бегемота, а еще интересуются, не зазывал ли девушку странный незнакомец посидеть, поболтать на Патриаршие пруды.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Классная киса👍🤘💥
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление