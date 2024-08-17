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Животные В Ярославской области на два месяца ввели карантин по бешенству. Где именно

В Ярославской области на два месяца ввели карантин по бешенству. Где именно

Об очаге сообщили в правительстве

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Очаг выявлен в Некрасовском районе

В Некрасовском районе Ярославской области ввели карантин по бешенству. Об этом стало известно из указа губернатора от 15 августа 2024 года.

— Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района, включая деревни Павликово, Меленки, Старово, Мишнево, Коурово, Пьяново, Комарово, Минино, Малинники, Левиново (далее — неблагополучный пункт), на срок до 11 октября 2024-го, — говорится в документе.

Очаг заболевания выявили в деревне Павликово. Там находится коттеджный поселок.

Теперь на территории «неблагополучного пункта» запрещено:

  • проводить ярмарки и выставки, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных;

  • вывозить восприимчивых к бешенству животных, за исключением вывоза животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или восприимчивых к бешенству животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза;

  • отлавливать диких восприимчивых к бешенству животных для вывоза в зоопарки;

  • лечить больных бешенством животных;

  • снимать шкуры с трупов восприимчивых животных;

  • и другое.

— Министерству лесного хозяйства и природопользования Ярославской области организовать проведение мероприятий по снижению численности диких хищников на территории неблагополучного пункта, — говорится в указе.

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