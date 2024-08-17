В Ярославской области на два месяца ввели карантин по бешенству. Где именно

В Некрасовском районе Ярославской области ввели карантин по бешенству. Об этом стало известно из указа губернатора от 15 августа 2024 года.
— Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района, включая деревни Павликово, Меленки, Старово, Мишнево, Коурово, Пьяново, Комарово, Минино, Малинники, Левиново (далее — неблагополучный пункт), на срок до 11 октября 2024-го, — говорится в документе.
Очаг заболевания выявили в деревне Павликово. Там находится коттеджный поселок.
Теперь на территории «неблагополучного пункта» запрещено:
проводить ярмарки и выставки, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных;
вывозить восприимчивых к бешенству животных, за исключением вывоза животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или восприимчивых к бешенству животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза;
отлавливать диких восприимчивых к бешенству животных для вывоза в зоопарки;
лечить больных бешенством животных;
снимать шкуры с трупов восприимчивых животных;
и другое.
— Министерству лесного хозяйства и природопользования Ярославской области организовать проведение мероприятий по снижению численности диких хищников на территории неблагополучного пункта, — говорится в указе.