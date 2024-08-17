«Вспоминаю его — и слезы». Бизнесмен рассказал, как жил с обезьяной и почему отдал ее в зоопарк

Дмитрий прожил с гиббоном пять лет, он взял экзотического питомца, когда примату было примерно три месяца Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка











Многим не хочется кошку, собаку или хомячка. Мечтают об экзотике и заводят енотов, а порой питонов и крокодилов. Или как 35-летний предприниматель Дмитрий Тарасюк — обезьяну. Причем не маленькую мартышку, а гиббона — человекообразного примата, чей рост может достигать 90 сантиметров. О том, как решился на экзотического питомца, легко ли его содержать, чем кормить, как общаться и почему в конце концов отдал в зоопарк, бизнесмен рассказал NGS22.RU.

«От меня было не оттащить»

Обезьяна появилась у Дмитрия случайно. В 2019 году ее купили друзья. Назвали Билли. Бизнесмен пришел в гости, увидел гиббона, и произошла взаимная любовь с первого взгляда.

— Я никогда не планировал никого заводить, а о таком питомце тем более не мечтал. Знакомые купили обезьянку по объявлению. Она была маленькая, рыженькая, хорошенькая. Я часто приходил в гости, и она сразу за меня хваталась, было не оттащить, — вспоминает Дмитрий.

Он думал, что ласковая обезьянка — девочка, но позже выяснилось, что она — мальчик. Дело в том, что все малыши гиббона, вне зависимости от пола, рыжие, но самцы с возрастом чернеют.

Билли, судя по фото, любит водные процедуры Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка











Друзьям было сложно содержать Билли, он не оправдал их ожиданий, и Дмитрий забрал питомца себе. Перед этим тщательно подготовился: пообщался с ветеринарами, познакомился в Сети с другими обладателями обезьян. Узнав о том, что приматам надо много места, выделил Билли целую комнату.

Так выглядела комната Билли Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка

— Одна обезьяна — как двое маленьких детей. Я сделал Билли веревки. Поначалу я там же спал, но пришлось переселиться в соседнюю комнату.

«Он меня принял за папу»

Зимой Билли жил в квартире, а летом — в вольере на даче. Днем он скакал, ночевал с Дмитрием. Обниматься обожал настолько, что у бизнесмена возникали трудности в работе. У Дмитрия своя строительная компания, частые деловые встречи, но обезьяне этого не объяснишь.

— Наверное, он принял меня за папу. Обнимал постоянно. Обхватит передними лапами и сидит. Я так на переговоры и приходил. Билли бегал туда-сюда, лез куда-то, потом ко мне. Некоторые партнеры не сдерживали улыбку.



Но если любимый хозяин уделял внимание кому-то другому, Билли реагировал крайне ревностно.



Билли полюбил Дмитрия еще до того, как переехал к нему Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка











— Не дай бог, меня кто-то обнимет или даже руку пожмет. Он мог просто кинуться и порвать — сразу выяснял отношения.



При этом гиббон, по сравнению со своими дикими собратьями, вырос добрым и социально адаптированным. Зимой примату было холодно, а в одежде неудобно, поэтому гулял он только летом, да и то на поводке.

Обычно так проходили прогулки мужчины с обезьяной Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка

— Все сразу обращали внимание, хотели погладить. Я не возражал, но всегда было немного страшно, потому что он мог заиграться и ударить, например. Вес — килограммов шесть, лапой, бывало, так треснет, что в глазах темнеет. Больше всего удивляли родители, которые подталкивали к Билли детей и говорили: «Иди-иди, погладь».

Однако не все прохожие реагировали на необычного домашнего питомца так доброжелательно. Дмитрий говорит, что достаточно было и тех, кто называл его садистом и упрекал в том, что примат живет в неестественных условиях.



Билли — парень тактильный и общительный, но может и лапой треснуть, если что-то не нравится Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка











— Билли — парень общительный, к людям тянется. Я ему, конечно, по возможности внимание уделял. Играл, обнимал, а во время любой прогулки к нам человек десять точно подходило.



Дома примат весело проводил время Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка

Дорогой ребенок

Поначалу Билли любил играть с другими животными. Например, с собаками. Но, как говорит Дмитрий, это было довольно жестко. Гиббон сразу показывал, кто тут главный: бил лапой по морде. Так что четвероногих друзей у него не осталось.

Хозяин брал гиббона с собой в поездки. Наверняка Билли был счастлив Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка

Но, кроме «папы», Билли, кажется, больше никто и не был нужен.

— Мы даже вместе на Алтай ездили и в горы поднимались. Билли залезал мне под куртку и иногда выглядывал. Лапы всегда были мокрые — наверное, чтобы цепляться за все. Так что мерзнуть было нельзя, и я надевал на него детский пуховик. А летом мы с ним со страховкой лазили по скалам. Он как будто знал, что я его не брошу, доверял.

Помимо ласки и развлечений, гиббону нужно было питание получше, чем некоторым людям. Билли каждый день ел свежие фрукты, обязательно экзотические (манго уже таковым не считалось), а еще детское фруктовое пюре и немного вареной курицы.

Билли спокойно ездил в машине, например, к ветеринару Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка











Билли прожил у Дмитрия около пяти лет. В месяц бизнесмен тратил на еду для примата около 30 тысяч рублей, плюс памперсы. Их предприниматель меняет теперь виртуозно. Шутит, что после пяти лет в квартире с обезьяной готов к детям.

С поиском ветеринара для Билли пришлось непросто — не каждый занимается экзотическими животными. Дмитрий нашел специалиста, который раньше работал в зоопарке.

Примат обожал обниматься с хозяином и требовал много внимания Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка

— За эти годы на ветеринарные услуги ушло примерно 100 тысяч рублей. Считаю, за такой срок — немного. Врач говорил, что Билли абсолютно здоров и из пищи получает всё необходимое. Это было заметно как минимум по качеству шерсти. Еще несколько раз я возил его в клинику, чтобы сделать рентген. Подумал, вдруг лапу сильно ушиб, когда играл, но оказалось, перелома не было.



Комната примата с каждым днем все больше напоминала руины. Игривый зверь раскидывал все вещи, что-то крушил, создавал шум.

Поддерживал примат и праздники Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка











— В какой-то момент я понял, что сосредоточиться на работе просто не могу. Соседи тоже жаловались, — рассказывает Дмитрий.



Со временем ситуация усугубилась — Билли начал... петь! Так половозрелые гиббоны зовут самку.



— Тогда я понял, что постоянно подстраивать жизнь под обезьяну не могу. А кастрировать не хочу. Все-таки гиббон — это краснокнижное животное. И лишить его возможности размножаться, на мой взгляд, было бы преступлением против природы. Но и самку искать и содержать в домашних условиях — нереально.



В квартире Дмитрий создал подходящие условия для подвижного Билли Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка

Тогда Дмитрий связался с директором зоопарка и сказал, что хочет отдать ему питомца, но с двумя условиями: чтобы Билли не кастрировали и хорошо содержали.

Примата встретили как почетного гостя. Его ждали все: от сотрудников зоопарка до гостей. Для него построили шикарный вольер за два миллиона рублей. Билли там, судя по всему, хорошо. Просторно и весело. Посмотрите, как он резвится в новом домике.

Отдать питомца в зоопарк было нелегким решением, но Дмитрий об этом не жалеет Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка











«От девушек с ума сходит»

В день разлуки Дмитрий до последнего был с Билли и даже поиграл с ним в новой клетке.



— Когда уже все зрители ушли и начался дождь, я тоже выходил из вольера и увидел, как Билли скачет вдоль — не понимает, куда я пошел без него. Начал кричать, мол, куда ты. В первую неделю я вообще думал: «Что же я наделал?» До сих пор вспоминаю его — и иногда слезы.



Но примат, кажется, быстро освоился на новом месте.



Дмитрий кормил Билли свежими экзотическими фруктами, детским пюре и иногда вареной курицей Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка

— У него гормоны кипят, он с ума сходит даже от человеческих девушек. Обожает внимание. Когда его привезли, он обалдел, что людей столько. Судя по всему, насчет меня не сильно переживает. Это я себе нафантазировал грустных картинок. Но думаю, что всё сделал правильно.



Сейчас Билли ждет невесту Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка











Дмитрий больше не хочет заводить питомцев. Планирует заняться личной жизнью — начать отношения с девушкой и стать отцом.

У Билли тоже скоро появится жена. Она приедет к нему из другого зоопарка.

Дмитрий скучает по гиббону, но заводить животных больше не собирается Источник: из личного архива Дмитрия Тарасюка











— Главное, что я понял, пока Билли жил у меня, так это то, что хороших людей много. Большинство реагировало на нас позитивно: гладили примата, умилялись. Он подарил и мне, и окружающим столько радости. Это очень ценно.

