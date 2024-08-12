30 кошек в доме, считая дикую рысь. Семья держит десятки бенгалов и саванн — как они живут

Илья и Мария Смолины заводить столько кошек не планировали, но и оставить животных в беде не смогли Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











В конце июня в лесу в Нижегородской области местные жители нашли кошку редкой породы сервал. Животное выкинули предыдущие хозяева, и найденышу пришлось искать новый дом. Котов такой породы содержать тяжело, а потому зооволонтеры со всего региона искали не только добрые, но и ответственные руки.



Сервала приютила семья Смолиных, и теперь котику предстоит освоиться в новом доме. Причем у новых хозяев уже есть десятки редких породистых кошек — бенгалы, саванны и даже рысь, а потому пройти мимо брошенного кота с непростой судьбой они не смогли. Как чувствует себя сервал в новом доме, почему семейная пара решилась завести диких кошек и легко ли их содержать — читайте в материале наших коллег из NN.RU.

Источник: Наталья Бурухина, Илья Смолин / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Илья и Мария Смолины живут в Нижегородской области в частном доме с 30 кошками. Изначально пара завела себе только одного кота, но потом обстоятельства вынудили семейство на пополнение зверинца.





— Мы просто два кошатника. Если каким-то кошкам плохо — мы забираем их себе. У нас не приют, это просто наши коты. Часто бывает, что просят взять кого-то на передержку, но мы пристраивать не умеем. Мы быстро привязываемся, и если кот пожил с нами неделю, то он уже наш. Сначала у нас был только один кот, но потом пришлось у сына забрать бенгала, потому что он там хулиганил. Потом кот неожиданно пропал, и пока мы его искали, то нашли кота той же породы в лесополосе. С этого всё и началось, — делится историей Илья.



Бенгальская кошка — это гибридная порода, которая появилась в результате скрещивания домашней кошки с азиатской леопардовой кошкой. Бенгалы известны своим экзотическим внешним видом, напоминающим миниатюрных леопардов, и активным характером.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Прихоти заводить породистых кошек у семейства не было. У Смолиных есть хорошие условия для сложных пород и опыт ухода за ними, а потому с двух котов поголовье домашних питомцев в семье выросло к текущему моменту до трех десятков.



У большинства кошек непростая судьба. Например, Илья с Марией забрали с улицы шотландца, которого нерадивые хозяева выкинули в СНТ. У животного были проблемы с глазами, и сейчас кот плохо видит, зато живет в любви и заботе.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Семья реагировала на многие сообщения о том, что какому-то котику нужен дом, и забирала найденыша себе. Многие кошки и сами приходили к Смолиным, оставаясь жить в их доме.





— В силу того, что мы «нашли общий язык» с бенгалами, бенгалов со всей округи свозили к нам. Они характерные, очень свободолюбивые. Если кот живет в квартире и не знает улицы, то нормально ведет себя в помещении. А если ему хоть немного дают свободы, пускают погулять, сдают для фотосессий, то кошечка уже чувствует свободу, и ей это становится необходимо, и она будет этого требовать. И если ее требования никто не выполнил, то она будет мстить, будет «воспитывать хозяев» под себя, — говорит Мария.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











В доме живут как кошки дорогих пород, так и простые уличные котики, которых хозяева ласково называют дворянами. Нередко новые жители появляются в доме и потому, что их отдают заводчики. Кошки по тем или иным причинам могут не продаваться, и в таком случае их отдают людям, имеющим опыт в содержании породы.



Также в семье есть саванны, тайские кошки, каракет и даже красавица-рысь по кличке Рикси.



Порода саванна — гибридная, полученная в результате скрещивания домашней кошки и сервала. Кошки породы саванна — крупные, с продолговатым телом, длинной шеей, длинными лапами и густой пятнистой шерстью. Саванны спокойные, хорошо приспосабливаются к жизни в разных условиях, но им требуется много места для движения, и они любят бывать на свежем воздухе. Легко уживаются с другими домашними животными и преданы своему хозяину, напоминая этой чертой собак.

— Когда я была маленькая, мне нравились рыси, и дядя даже обещал подарить мне рысь на совершеннолетие. Мне уже давно не 18, да и дяди уже в живых нет, а мечту исполнять всё равно надо, — шутит Мария.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











В Подмосковье есть зверьсовхоз, где раньше рысей разводили ради меха. К счастью, дело это прикрыли и запретили, а вот поголовье животных, которое приносит потомство, осталось, и потому предприятие решило продавать их. Так в доме Смолиных появился Рикси. Стоит дикий котенок около 300 тысяч рублей, но купить такого домой уже нельзя. В 2020 году вышел закон, запрещающий держать дома подобных животных.



Забрали Смолины и несчастного сервала, которого в конце июня выкинули в лес. Изначально животное отдали на передержку, но потом Илья с Марией решили оставить его себе. Сейчас сервал всё еще пытается адаптироваться, к людям и другим кошкам относится с осторожностью, а иногда и с агрессией. Пока он живет в бане и лишь изредка выходит на улицу, если рядом нет людей и других обитателей дома.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Несмотря на такую численность, почти все котики друг с другом хорошо уживаются. Есть у кошачьих среди собратьев и свои друзья, с которыми им нравится поиграть на свежем воздухе. Так что живет большая семья Смолиных довольно дружно. Всеобщий любимец — пушистый дворянин по кличке Кузя. Котик ответственно подошел к появлению рыси и даже стал его нянькой, а теперь они лучшие друзья. Не боится Кузя и других крупных кошек и отлично с ними ладит.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Но стоит понимать, что содержать такое количество кошек — задача не из легких (и не из дешевых). У каждого питомца свой рацион в соответствии с породой. Например, диким и полудиким кошкам обязательно нужно есть мясо или птицу вместе с костями. Дело в том, что у таких животных в желудке вырабатывается в 7 раз больше соляной кислоты, и если котик не будет получать достаточное количество кальция, то у него будут проблемы с пищеварением.





— Обычные кошки адаптированы к любой еде, а дикие — нет. Сервала из Бора неправильно кормили, поэтому у него появился рахит. У него очень слабые, хрупкие и недоразвитые кости. Мы пока ему мясо с костями даем, купили витамины специальные. Ходим в специальные магазины для «качков», там и для животных есть витамины, — говорит Илья.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Нетрудно догадаться, что содержание такого прайда влетит в копеечку. Витамины и питание для кошек стоят дорого, а дома хозяевам пришлось оборудовать специальную комнату для любимцев — с игрушками, когтеточками и домиками, чтобы им было комфортно и нескучно. Да и по всему дому также есть вещи для домашних питомцев, например на террасе, а для рыси Рикси и вовсе целый вольер с подвесной лежанкой и собственным домиком.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Присутствие стольких пушистых обитателей вносит свои коррективы в жизнь хозяев. Помимо ухода за животными, им приходится заботиться и о сохранности своего имущества, ведь любые коты остаются котами и любят поточить коготки там, где не следует. Для этого большая часть дома отделана специальными панелями из кварц-винила, который устойчив к кошачьим когтям, а на многих дверцах шкафов стоят ограничители, чтобы питомцы не увлекались разбрасыванием хозяйских вещей.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU









