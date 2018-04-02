Архитекторы создали огромную 3D-модель Ярославля

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Целый город перешёл в 3D-формат. Ярославль оцифровали с ног до головы, сделав объёмную интерактивную кварту. Компания, разработавшая 3D-модель города, нанесла на карту 2500 зданий.
— Вошла вся застройка зоны ЮНЕСКО, детально проработанные памятники, а также застройка самих территорий. Также 3D-модель включает в себя остальные районы города, — говорят архитекторы.
На разработку потратили два месяца. А вот зачем придумали такую карту — пока держат в секрете.
— Это будет интерактивный проект, о котором пока не хотим говорить детально, — сказал один из разработчиков модели Семён Расторгуев.
Впрочем, наш город хорош и в двухмерном измерении — на днях выпустили путеводитель, на котором нарисованы все самые заметные достопримечательности Ярославля.
Фото: Vimania/Youtube
Видео: Vimania.ru
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