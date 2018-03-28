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Город

Впервые со дня трагедии: КХЛ начнёт проводить матчи в годовщину гибели «Локомотива»

28 марта 2018 20:25
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Локомотив, КХЛ, Ярославль

В этом году 7 сентября снова будут проводить хоккейные матчи КХЛ. Так уже запланировано в календаре сезона 2018/2019. В этот день не играли с 2011 года, когда на взлете из аэропорта Туношна разбилась ярославская хоккейная команда «Локомотив».

В КХЛ говорят — решение принято после консультаций с руководством клуба «Локомотив».

— В свою очередь, ярославский клуб заручился поддержкой части родственников погибших хоккеистов, — рассказали в пресс-службе КХЛ.

В руководстве лиги пояснили — в этот день на матчах пройдут мероприятия, посвященные памяти погибшей в авиакатастрофе команде.

— Совместная позиция лиги и ХК «Локомотив»: хоккей — то, что связывает и продолжает связывать нас с ушедшей командой. Поэтому проведение матчей в этот день ни в коей мере не оскорбляет память о ней, а наоборот, позволит зрителям, пришедшим на трибуны в разных городах, вместе вспомнить погибших игроков, а хоккеистам — сыграть в их честь, — считают в КХЛ.

Ярославская команда погибла, вылетая из аэропорта 7 сентября 2011 года. Выжил только бортинженер. Все остальные погибли.

Виновным в произошедшем признали сотрудника компании «ЯкСервис» Вадима Тимофеева, который отвечал за подготовку пилотов к полету. Но после оглашения приговора Тимофеева тут же амнистировали и выпустили из зала суда. Родственники погибших, не считающие Тимофеева виновным, не стали оспаривать решение.

Расследование дела продолжалось — нужно было выяснить причины трагедии. Версии, что трагедия произошла из-за теракта или по вине проходившего в те дни политического форума, не подтвердились. Следователи пришли к выводу, что самолёт не взлетел по вине пилотов.

В память о команде установлены памятные мемориалы у «Арены-2000» и около места крушения самолета в Туношне.

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
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