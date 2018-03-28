|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Впервые со дня трагедии: КХЛ начнёт проводить матчи в годовщину гибели «Локомотива»
28 марта 2018 20:25
2 292 0
В этом году 7 сентября снова будут проводить хоккейные матчи КХЛ. Так уже запланировано в календаре сезона 2018/2019. В этот день не играли с 2011 года, когда на взлете из аэропорта Туношна разбилась ярославская хоккейная команда «Локомотив».
В КХЛ говорят — решение принято после консультаций с руководством клуба «Локомотив».
— В свою очередь, ярославский клуб заручился поддержкой части родственников погибших хоккеистов, — рассказали в пресс-службе КХЛ.
В руководстве лиги пояснили — в этот день на матчах пройдут мероприятия, посвященные памяти погибшей в авиакатастрофе команде.
— Совместная позиция лиги и ХК «Локомотив»: хоккей — то, что связывает и продолжает связывать нас с ушедшей командой. Поэтому проведение матчей в этот день ни в коей мере не оскорбляет память о ней, а наоборот, позволит зрителям, пришедшим на трибуны в разных городах, вместе вспомнить погибших игроков, а хоккеистам — сыграть в их честь, — считают в КХЛ.
Ярославская команда погибла, вылетая из аэропорта 7 сентября 2011 года. Выжил только бортинженер. Все остальные погибли.
Виновным в произошедшем признали сотрудника компании «ЯкСервис» Вадима Тимофеева, который отвечал за подготовку пилотов к полету. Но после оглашения приговора Тимофеева тут же амнистировали и выпустили из зала суда. Родственники погибших, не считающие Тимофеева виновным, не стали оспаривать решение.
Расследование дела продолжалось — нужно было выяснить причины трагедии. Версии, что трагедия произошла из-за теракта или по вине проходившего в те дни политического форума, не подтвердились. Следователи пришли к выводу, что самолёт не взлетел по вине пилотов.
В память о команде установлены памятные мемориалы у «Арены-2000» и около места крушения самолета в Туношне.
Фото: Александра Савельева
|
Спорт
Фильм недели
позавчера
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
типичный фильм, снятый по... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров