Ледяная ловушка: почему не могут найти пропавшего на Рыбинском море замначальника «Газовых турбин»

Мужчина уехал на снегоходе

Александра Рыжухина, который 24 марта на снегоходе уехал на Рыбинское водохранилище, до сих пор не могут найти. Волонтёры «ЯрСпаса» рассказали, что место пропажи обнаружили. Вероятнее всего, мужчина провалился под лёд. Несколько раз появлялась информация о том, что тело Александра обнаружили. Но волонтёры её опровергают. Почему мужчину не могут найти так долго? Разбираемся.

В воскресенье местность прочёсывали волонтёры. Но им пришлось прервать поиски из-за темноты. А вот водолазы, оказывается, ещё не приступали к работе.

— Сегодня формируется рабочая группа. Завтра водолазы будут обследовать Рыбинское водохранилище, — уточнили ярославские спасатели.

Поиски водолазов могут заметно усложнить погодные условия и сама стихия.

— На водохранилище очень сильное течение. Глубина для таких объёмов там достаточно небольшая, — рассказали в филиале «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Получается, если мужчина погиб, тело просто может унести течением.

Но пока его не нашли, остаётся надежда, что Александр жив. Напомним, недавно в Ярославле произошла ещё одна трагедия на снегоходе. Один мужчина замёрз насмерть, однако второму удалось дойти до дачных домов и остаться в живых.

Справка 76.ru

Что делать, если вы провалились под лёд?