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Пробки на Московском проспекте снимают с воздуха: в Ярославле хотят расширить проект «Зелёная волна»
24 марта 2018 09:23
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Интенсивность и плотность движения транспорта на Московском проспекте замеряют с воздуха. Две недели в утренние, вечерние часы пик и в выходные над проспектом будет кружить квадрокоптер. На основе снятого им видео составят модель движения не только на Московском проспекте, но и на прилегающих дорогах.
— По итогам тестирования схемы координации дорожного движения на Московском проспекте принято решение расширить зону действия «зелёной волны» с учетом прилегающих магистралей, откуда идет довольно плотный поток транспорта, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Нам сейчас очень важно понять интенсивность этого потока, так как последние измерения проводились несколько лет назад и без применения подобной техники.
После всех замеров светофоры будут настраивать таким образом, чтобы убрать ежедневные пробки.
Прошлый эксперимент по перенастройке светофоров закончился неудачно — Московский проспект встал в громадную пробку, люди добирались до работы по несколько часов.
Фото: Правительство Ярославской области
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