Тина Канделаки впервые встала на лыжи на большом Дёминском марафоне

Сегодня под Рыбинском стартовала, пожалуй, одна из самых популярных лыжных гонок страны. Дёминский лыжный марафон «Worldloppet» начался с заезда на 50 километров и продолжится завтра с детскими стартами в километр и взрослыми на 5 и 25 километров.

Три тысячи лыжников приехали в Рыбинск

Среди участников отметилась известная телеведущая Тина Канделаки. Она специально задержалась в Ярославле, чтобы выйти на старт в стильном лыжном костюме.

— Я за спорт и здоровый образ жизни. Лыжами мне ещё не доводилось заниматься, но после стартов обязательно пойду в магазин и куплю их себе, — поделилась Тина.

Конечно, профессиональную дистанцию в 50 километров ведущая преодолевать не стала. Похоже, что и на лыжи телеведущая встала впервые. Кстати, всего на марафон приехали три тысячи спортсменов из 20 стран.

А вчера Тина Канделаки рассказывала в Ярославле, как стать популярным в интернете.