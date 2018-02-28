Высокопоставленного ярославского железнодорожника задержали за крупную взятку

В суде решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения

Ярославские следователи возбудили уголовное дело на 42-летнего начальника Северной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО «РЖД» по статьям «коммерческий подкуп» и «получение взятки».

— Подозреваемый умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения в течение двух лет с 21 апреля 2014 года по 2 февраля 2016-го получил коммерческий подкуп в размере один миллион рублей, а также взятку в размере один миллион рублей за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, — рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Итого железнодорожник присвоил себе два миллиона рублей. Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Подозреваемый мужчина задержан, сейчас в суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

О том, что такое взятка, и где их берут миллионами, рассказал помощник прокурора Кировского района.