|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Высокопоставленного ярославского железнодорожника задержали за крупную взятку
28 февраля 2018 16:09
5 417 11
Ярославские следователи возбудили уголовное дело на 42-летнего начальника Северной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО «РЖД» по статьям «коммерческий подкуп» и «получение взятки».
— Подозреваемый умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения в течение двух лет с 21 апреля 2014 года по 2 февраля 2016-го получил коммерческий подкуп в размере один миллион рублей, а также взятку в размере один миллион рублей за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, — рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
Итого железнодорожник присвоил себе два миллиона рублей. Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Подозреваемый мужчина задержан, сейчас в суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
О том, что такое взятка, и где их берут миллионами, рассказал помощник прокурора Кировского района.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров