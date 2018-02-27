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Город

Февральское заседание облдумы: кого завалили деньгами

27 февраля 2018 18:00
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бюджет, областная дума, Ярославская область

Сегодня в Ярославской областной думе прошло заседание, на котором выбрали нового правового омбудсмена, а также раздали денег городам региона.

Одна их самых крупных сумм, помимо Ярославля, досталась Переславлю-Залесскому, городу отправят 114 миллионов рублей на муниципальные программы. Повезло и Рыбинску, чьи депутаты предложили поправок на 40 миллионов рублей.

— Все эти поправки приняты. Это значит, что школы, детские сады, дома культуры получат дополнительное финансирование. Будет сделан  ремонт детских поликлиник на улицах Черепанова и Куйбышева, один миллион рублей выделен на ремонт дворца культуры «Вымпел», — рассказала депутат облдумы Лариса Ушакова. — Предусмотрены средства и на благоустройство территорий, в частности планируется отремонтировать дорожное полотно на улице Кулибина.

Кстати, в этом году нам предстоит выбирать депутатов областной думы. Кто уже заявил о своём желании пойти на выборы

Анна Елкина
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Фото: Александр Кучменко /facebook.com
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