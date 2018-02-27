|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Февральское заседание облдумы: кого завалили деньгами
27 февраля 2018 18:00
1 194 0
Сегодня в Ярославской областной думе прошло заседание, на котором выбрали нового правового омбудсмена, а также раздали денег городам региона.
Одна их самых крупных сумм, помимо Ярославля, досталась Переславлю-Залесскому, городу отправят 114 миллионов рублей на муниципальные программы. Повезло и Рыбинску, чьи депутаты предложили поправок на 40 миллионов рублей.
— Все эти поправки приняты. Это значит, что школы, детские сады, дома культуры получат дополнительное финансирование. Будет сделан ремонт детских поликлиник на улицах Черепанова и Куйбышева, один миллион рублей выделен на ремонт дворца культуры «Вымпел», — рассказала депутат облдумы Лариса Ушакова. — Предусмотрены средства и на благоустройство территорий, в частности планируется отремонтировать дорожное полотно на улице Кулибина.
Кстати, в этом году нам предстоит выбирать депутатов областной думы. Кто уже заявил о своём желании пойти на выборы.
Фото: Александр Кучменко /facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров