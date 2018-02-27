Февральское заседание облдумы: кого завалили деньгами

Сегодня в Ярославской областной думе прошло заседание, на котором выбрали нового правового омбудсмена, а также раздали денег городам региона.

Одна их самых крупных сумм, помимо Ярославля, досталась Переславлю-Залесскому, городу отправят 114 миллионов рублей на муниципальные программы. Повезло и Рыбинску, чьи депутаты предложили поправок на 40 миллионов рублей.

— Все эти поправки приняты. Это значит, что школы, детские сады, дома культуры получат дополнительное финансирование. Будет сделан ремонт детских поликлиник на улицах Черепанова и Куйбышева, один миллион рублей выделен на ремонт дворца культуры «Вымпел», — рассказала депутат облдумы Лариса Ушакова. — Предусмотрены средства и на благоустройство территорий, в частности планируется отремонтировать дорожное полотно на улице Кулибина.

Кстати, в этом году нам предстоит выбирать депутатов областной думы. Кто уже заявил о своём желании пойти на выборы.