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В Ростове пропала молодая мама
22 февраля 2018 11:42
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Полиция Ростова разыскивает 26-летнюю Дарью Костенко.
Девушка вышла из дома в Ростове Великом 10 февраля, с тех пор родственникам о ней ничего неизвестно. У Дарьи есть восьмилетний сын, который уже почти две недели очень ждёт маму.
— На вид девушке 26 лет, плотного телосложения, рост 160 сантиметров, волосы черного цвета, глаза карие, — рассказали в пресс-службе полиции. — Она была одета в тёмно-синюю куртку, белую шапку и синие джинсы.
Накануне своего исчезновения девушка отпраздновала день рождения.
В Ярославле продолжаются поиски 16-летней Анастасии Симановской. Еще одну пропавшую 16-летнюю Дарью Ангелову нашли, девушку вернули домой.
Фото: УМВД
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