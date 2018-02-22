В Ростове пропала молодая мама

Дарья Костенко пропала 10 февраля

Полиция Ростова разыскивает 26-летнюю Дарью Костенко.

Девушка вышла из дома в Ростове Великом 10 февраля, с тех пор родственникам о ней ничего неизвестно. У Дарьи есть восьмилетний сын, который уже почти две недели очень ждёт маму.

— На вид девушке 26 лет, плотного телосложения, рост 160 сантиметров, волосы черного цвета, глаза карие, — рассказали в пресс-службе полиции. — Она была одета в тёмно-синюю куртку, белую шапку и синие джинсы.

Накануне своего исчезновения девушка отпраздновала день рождения.

В Ярославле продолжаются поиски 16-летней Анастасии Симановской. Еще одну пропавшую 16-летнюю Дарью Ангелову нашли, девушку вернули домой.